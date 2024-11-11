Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 270С Адлер — Чита. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 270С Адлер — Чита на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Чита с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
17:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
17:34
17:36
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
17:56
18:05
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
18:32
18:36
37 км.
1 ч. 10 мин.
Лазаревская
19:17
19:20
69 км.
1 ч. 55 мин.
Туапсе
20:22
20:34
96 км.
3 ч. 0 мин.
Горячий Ключ
22:22
22:53
157 км.
5 ч. 0 мин.
Краснодар 1
00:05
00:36
199 км.
6 ч. 43 мин.
Динская
01:05
01:10
226 км.
7 ч. 43 мин.
Кореновск
01:40
01:45
260 км.
8 ч. 18 мин.
Выселки
02:47
02:52
279 км.
9 ч. 25 мин.
Тихорецкая
03:42
04:00
326 км.
10 ч. 20 мин.
Ровное
04:52
04:54
362 км.
11 ч. 30 мин.
Белоглинская
05:31
05:34
388 км.
12 ч. 9 мин.
Сальск
06:55
07:16
457 км.
13 ч. 33 мин.
Пролетарская
07:51
07:54
484 км.
14 ч. 29 мин.
Зимовники
09:26
09:29
560 км.
16 ч. 4 мин.
Ремонтная
10:05
10:08
596 км.
16 ч. 43 мин.
Котельниково
10:55
11:05
633 км.
17 ч. 33 мин.
Жутово
12:02
12:04
686 км.
18 ч. 40 мин.
Сарепта
13:42
13:45
774 км.
20 ч. 20 мин.
Волгоград 1
14:23
15:06
795 км.
21 ч. 1 мин.
Петров Вал
18:26
18:29
961 км.
1 д. 1 ч. 4 мин.
Карамыш
20:06
20:08
1055 км.
1 д. 2 ч. 44 мин.
Саратов 1
Пассажирский
21:47
22:18
1127 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Сенная
00:35
00:37
1222 км.
1 д. 7 ч. 13 мин.
Кулатка
01:47
01:49
1297 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Возрождение
02:14
02:16
1323 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
Сызрань Город
03:36
03:43
1375 км.
1 д. 10 ч. 14 мин.
Новокуйбышевская
06:31
06:33
1470 км.
1 д. 13 ч. 9 мин.
Самара
07:00
08:33
1486 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Кинель
09:18
09:20
1520 км.
1 д. 15 ч. 56 мин.
Новоотрадная
10:08
10:10
1569 км.
1 д. 16 ч. 46 мин.
Похвистнево
11:06
11:08
1630 км.
1 д. 17 ч. 44 мин.
Бугуруслан
11:27
11:29
1649 км.
1 д. 18 ч. 5 мин.
Абдулино
12:48
12:50
1730 км.
1 д. 19 ч. 26 мин.
Приютово
13:23
13:25
1760 км.
1 д. 20 ч. 1 мин.
Аксаково
13:45
13:47
1779 км.
1 д. 20 ч. 23 мин.
Шафраново
14:32
14:34
1820 км.
1 д. 21 ч. 10 мин.
Раевка
14:53
14:55
1833 км.
1 д. 21 ч. 31 мин.
Уфа
17:18
18:10
1933 км.
1 д. 23 ч. 56 мин.
Аша
20:11
20:13
2021 км.
2 д. 2 ч. 49 мин.
Кропачево
21:20
21:35
2066 км.
2 д. 3 ч. 58 мин.
Усть-Катав
22:02
22:03
2081 км.
2 д. 4 ч. 40 мин.
Вязовая
22:19
22:20
2092 км.
2 д. 4 ч. 57 мин.
Сулея
23:08
23:09
2134 км.
2 д. 5 ч. 46 мин.
Бердяуш
23:33
23:34
2150 км.
2 д. 6 ч. 11 мин.
Златоуст
00:33
00:35
2186 км.
2 д. 7 ч. 11 мин.
Миасс 1
01:40
01:42
2218 км.
2 д. 8 ч. 18 мин.
Челябинск-Главный
03:12
03:47
2300 км.
2 д. 9 ч. 50 мин.
Щучье
04:56
04:57
2384 км.
2 д. 11 ч. 34 мин.
Шумиха
05:25
05:27
2419 км.
2 д. 12 ч. 3 мин.
Мишкино
06:02
06:03
2460 км.
2 д. 12 ч. 40 мин.
Юргамыш
06:29
06:30
2494 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Курган
07:21
07:42
2549 км.
2 д. 13 ч. 59 мин.
Варгаши
08:17
08:18
2581 км.
2 д. 14 ч. 55 мин.
Лебяжья-Сибирская
08:49
08:51
2625 км.
2 д. 15 ч. 27 мин.
Макушино
09:25
09:27
2671 км.
2 д. 16 ч. 3 мин.
Петухово
10:00
10:20
2716 км.
2 д. 16 ч. 38 мин.
Петропавловск
11:31
12:11
2801 км.
2 д. 18 ч. 9 мин.
Исилькуль
13:52
14:52
2934 км.
2 д. 20 ч. 30 мин.
Омск
Пассажирский
16:29
17:05
3069 км.
2 д. 23 ч. 7 мин.
Татарская
18:57
18:59
3235 км.
3 д. 1 ч. 35 мин.
Озеро-Карачинское
19:47
19:52
3298 км.
3 д. 2 ч. 25 мин.
Барабинск
20:47
21:17
3386 км.
3 д. 3 ч. 25 мин.
Новосибирск
Главный
00:37
00:55
3676 км.
3 д. 7 ч. 15 мин.
Юрга 1
03:14
03:16
3820 км.
3 д. 9 ч. 52 мин.
Тайга
04:15
05:05
3882 км.
3 д. 10 ч. 53 мин.
Анжерская
05:37
05:39
3908 км.
3 д. 12 ч. 15 мин.
Мариинск
07:23
08:12
4013 км.
3 д. 14 ч. 1 мин.
Тяжин
09:15
09:17
4062 км.
3 д. 15 ч. 53 мин.
Боготол
10:33
10:35
4125 км.
3 д. 17 ч. 11 мин.
Ачинск 1
11:39
12:09
4186 км.
3 д. 18 ч. 17 мин.
Козулька
13:20
13:22
4242 км.
3 д. 19 ч. 58 мин.
Красноярск
Пассажирский
15:33
16:20
4332 км.
3 д. 22 ч. 11 мин.
Уяр
19:05
19:09
4428 км.
4 д. 1 ч. 43 мин.
Заозерная
19:47
19:54
4456 км.
4 д. 2 ч. 25 мин.
Канск-Енисейский
21:13
21:17
4523 км.
4 д. 3 ч. 51 мин.
Иланская
21:52
22:57
4546 км.
4 д. 4 ч. 30 мин.
Ингашская
23:33
23:38
4573 км.
4 д. 6 ч. 11 мин.
Решоты
00:21
00:25
4616 км.
4 д. 6 ч. 59 мин.
Тайшет
01:34
01:37
4670 км.
4 д. 8 ч. 12 мин.
Алзамай
02:53
02:55
4729 км.
4 д. 9 ч. 31 мин.
Нижнеудинск
04:24
04:37
4805 км.
4 д. 11 ч. 2 мин.
Тулун
06:58
06:59
4907 км.
4 д. 13 ч. 36 мин.
Куйтун
08:02
08:04
4976 км.
4 д. 14 ч. 40 мин.
Зима
08:56
09:23
5033 км.
4 д. 15 ч. 34 мин.
Залари
10:12
10:14
5083 км.
4 д. 16 ч. 50 мин.
Кутулик
10:48
10:50
5111 км.
4 д. 17 ч. 26 мин.
Черемхово
11:25
11:27
5143 км.
4 д. 18 ч. 3 мин.
Усолье-Сибирское
12:25
12:27
5203 км.
4 д. 19 ч. 3 мин.
Ангарск
12:54
12:59
5229 км.
4 д. 19 ч. 32 мин.
Иркутск
Сортировочный
13:47
13:50
5260 км.
4 д. 20 ч. 25 мин.
Иркутск
Пассажирский
14:03
15:00
5266 км.
4 д. 20 ч. 41 мин.
Слюдянка 1
18:06
18:08
5344 км.
5 д. 0 ч. 44 мин.
Байкальск
18:58
19:00
5382 км.
5 д. 1 ч. 36 мин.
Мысовая
21:00
21:02
5497 км.
5 д. 3 ч. 38 мин.
Селенга
22:23
22:25
5574 км.
5 д. 5 ч. 1 мин.
Улан-Удэ
23:49
00:19
5627 км.
5 д. 6 ч. 27 мин.
Петровский Завод
03:10
03:14
5734 км.
5 д. 9 ч. 48 мин.
Новопавловка
04:05
04:07
5761 км.
5 д. 10 ч. 43 мин.
Бада
05:03
05:05
5809 км.
5 д. 11 ч. 41 мин.
Хилок
06:09
06:30
5850 км.
5 д. 12 ч. 47 мин.
Хушенга
07:18
07:20
5883 км.
5 д. 13 ч. 56 мин.
Харагун
07:41
07:43
5904 км.
5 д. 14 ч. 19 мин.
Чита 2
11:35
6071 км.
5 д. 18 ч. 13 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хорошо но поезд очень грязный что снаружи что внутри. Когда зашли сразу было видно что его давно не убирали нормально. Не было генеральной уборки точно. За время поездки пару раз проводница проходила с тряпкой и веником. Но это было больше для вида чем она реально что-то убирала. Показуха да и только.
Очень комфортный и удобный вагон. Широкие полки. Всю дорогу исправно работал кондиционер. Вкусная (относительно) еда. Что немного напрягло в моменте – когда взялся рукой за скамейку сбоку – там оказалось много жвачек. Понятно дело это пассажиры такие, проводницы ни при чем. Но хотя бы раз в неделю неплохо было бы проводить осмотр и убирать это. Они там уже видно давно.
В вагоне была всегда очень комфортная температура. Ни холодно, ни жарко. 3 дня езды и все в кайфе. Я когда садилась уже педставляла самое худшее что может быть – вонь жара и пьяные пассажиры. Оказалось все очень культурно и приятно.
Не довольна. Мыла в туалете не было считай всю поездку, как и бумага периодически пропадала. Отношение персонала оставляло желать лучшего. Что касается бумажного полотенца – я вообще не понимаю из чего ее делали потому что она такая тонкая что тя ее тянешь из держателя а она рвется.
Хороший поезд.Мне все понравилось. Было чисто и приятно ехать.