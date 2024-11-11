Поезд 270С Адлер — Чита

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:22

Адлер

5 д. 18 ч. 13 мин.

11:35

Чита

106

Маршрут следования поезда 270С Адлер — Чита на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Чита с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

17:22

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

17:34

2 мин.

17:36

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

17:56

9 мин.

18:05

21 км.

0 ч. 34 мин.

Лоо

18:32

4 мин.

18:36

37 км.

1 ч. 10 мин.

Лазаревская

19:17

3 мин.

19:20

69 км.

1 ч. 55 мин.

Туапсе

20:22

12 мин.

20:34

96 км.

3 ч. 0 мин.

Горячий Ключ

22:22

31 мин.

22:53

157 км.

5 ч. 0 мин.

Краснодар 1

00:05

31 мин.

00:36

199 км.

6 ч. 43 мин.

Динская

01:05

5 мин.

01:10

226 км.

7 ч. 43 мин.

Кореновск

01:40

5 мин.

01:45

260 км.

8 ч. 18 мин.

Выселки

02:47

5 мин.

02:52

279 км.

9 ч. 25 мин.

Тихорецкая

03:42

18 мин.

04:00

326 км.

10 ч. 20 мин.

Ровное

04:52

2 мин.

04:54

362 км.

11 ч. 30 мин.

Белоглинская

05:31

3 мин.

05:34

388 км.

12 ч. 9 мин.

Сальск

06:55

21 мин.

07:16

457 км.

13 ч. 33 мин.

Пролетарская

07:51

3 мин.

07:54

484 км.

14 ч. 29 мин.

Зимовники

09:26

3 мин.

09:29

560 км.

16 ч. 4 мин.

Ремонтная

10:05

3 мин.

10:08

596 км.

16 ч. 43 мин.

Котельниково

10:55

10 мин.

11:05

633 км.

17 ч. 33 мин.

Жутово

12:02

2 мин.

12:04

686 км.

18 ч. 40 мин.

Сарепта

13:42

3 мин.

13:45

774 км.

20 ч. 20 мин.

Волгоград 1

14:23

43 мин.

15:06

795 км.

21 ч. 1 мин.

Петров Вал

18:26

3 мин.

18:29

961 км.

1 д. 1 ч. 4 мин.

Карамыш

20:06

2 мин.

20:08

1055 км.

1 д. 2 ч. 44 мин.

Саратов 1
Пассажирский

21:47

31 мин.

22:18

1127 км.

1 д. 4 ч. 25 мин.

Сенная

00:35

2 мин.

00:37

1222 км.

1 д. 7 ч. 13 мин.

Кулатка

01:47

2 мин.

01:49

1297 км.

1 д. 8 ч. 25 мин.

Возрождение

02:14

2 мин.

02:16

1323 км.

1 д. 8 ч. 52 мин.

Сызрань Город

03:36

7 мин.

03:43

1375 км.

1 д. 10 ч. 14 мин.

Новокуйбышевская

06:31

2 мин.

06:33

1470 км.

1 д. 13 ч. 9 мин.

Самара

07:00

93 мин.

08:33

1486 км.

1 д. 13 ч. 38 мин.

Кинель

09:18

2 мин.

09:20

1520 км.

1 д. 15 ч. 56 мин.

Новоотрадная

10:08

2 мин.

10:10

1569 км.

1 д. 16 ч. 46 мин.

Похвистнево

11:06

2 мин.

11:08

1630 км.

1 д. 17 ч. 44 мин.

Бугуруслан

11:27

2 мин.

11:29

1649 км.

1 д. 18 ч. 5 мин.

Абдулино

12:48

2 мин.

12:50

1730 км.

1 д. 19 ч. 26 мин.

Приютово

13:23

2 мин.

13:25

1760 км.

1 д. 20 ч. 1 мин.

Аксаково

13:45

2 мин.

13:47

1779 км.

1 д. 20 ч. 23 мин.

Шафраново

14:32

2 мин.

14:34

1820 км.

1 д. 21 ч. 10 мин.

Раевка

14:53

2 мин.

14:55

1833 км.

1 д. 21 ч. 31 мин.

Уфа

17:18

52 мин.

18:10

1933 км.

1 д. 23 ч. 56 мин.

Аша

20:11

2 мин.

20:13

2021 км.

2 д. 2 ч. 49 мин.

Кропачево

21:20

15 мин.

21:35

2066 км.

2 д. 3 ч. 58 мин.

Усть-Катав

22:02

1 мин.

22:03

2081 км.

2 д. 4 ч. 40 мин.

Вязовая

22:19

1 мин.

22:20

2092 км.

2 д. 4 ч. 57 мин.

Сулея

23:08

1 мин.

23:09

2134 км.

2 д. 5 ч. 46 мин.

Бердяуш

23:33

1 мин.

23:34

2150 км.

2 д. 6 ч. 11 мин.

Златоуст

00:33

2 мин.

00:35

2186 км.

2 д. 7 ч. 11 мин.

Миасс 1

01:40

2 мин.

01:42

2218 км.

2 д. 8 ч. 18 мин.

Челябинск-Главный

03:12

35 мин.

03:47

2300 км.

2 д. 9 ч. 50 мин.

Щучье

04:56

1 мин.

04:57

2384 км.

2 д. 11 ч. 34 мин.

Шумиха

05:25

2 мин.

05:27

2419 км.

2 д. 12 ч. 3 мин.

Мишкино

06:02

1 мин.

06:03

2460 км.

2 д. 12 ч. 40 мин.

Юргамыш

06:29

1 мин.

06:30

2494 км.

2 д. 13 ч. 7 мин.

Курган

07:21

21 мин.

07:42

2549 км.

2 д. 13 ч. 59 мин.

Варгаши

08:17

1 мин.

08:18

2581 км.

2 д. 14 ч. 55 мин.

Лебяжья-Сибирская

08:49

2 мин.

08:51

2625 км.

2 д. 15 ч. 27 мин.

Макушино

09:25

2 мин.

09:27

2671 км.

2 д. 16 ч. 3 мин.

Петухово

10:00

20 мин.

10:20

2716 км.

2 д. 16 ч. 38 мин.

Петропавловск

11:31

40 мин.

12:11

2801 км.

2 д. 18 ч. 9 мин.

Исилькуль

13:52

60 мин.

14:52

2934 км.

2 д. 20 ч. 30 мин.

Омск
Пассажирский

16:29

36 мин.

17:05

3069 км.

2 д. 23 ч. 7 мин.

Татарская

18:57

2 мин.

18:59

3235 км.

3 д. 1 ч. 35 мин.

Озеро-Карачинское

19:47

5 мин.

19:52

3298 км.

3 д. 2 ч. 25 мин.

Барабинск

20:47

30 мин.

21:17

3386 км.

3 д. 3 ч. 25 мин.

Новосибирск
Главный

00:37

18 мин.

00:55

3676 км.

3 д. 7 ч. 15 мин.

Юрга 1

03:14

2 мин.

03:16

3820 км.

3 д. 9 ч. 52 мин.

Тайга

04:15

50 мин.

05:05

3882 км.

3 д. 10 ч. 53 мин.

Анжерская

05:37

2 мин.

05:39

3908 км.

3 д. 12 ч. 15 мин.

Мариинск

07:23

49 мин.

08:12

4013 км.

3 д. 14 ч. 1 мин.

Тяжин

09:15

2 мин.

09:17

4062 км.

3 д. 15 ч. 53 мин.

Боготол

10:33

2 мин.

10:35

4125 км.

3 д. 17 ч. 11 мин.

Ачинск 1

11:39

30 мин.

12:09

4186 км.

3 д. 18 ч. 17 мин.

Козулька

13:20

2 мин.

13:22

4242 км.

3 д. 19 ч. 58 мин.

Красноярск
Пассажирский

15:33

47 мин.

16:20

4332 км.

3 д. 22 ч. 11 мин.

Уяр

19:05

4 мин.

19:09

4428 км.

4 д. 1 ч. 43 мин.

Заозерная

19:47

7 мин.

19:54

4456 км.

4 д. 2 ч. 25 мин.

Канск-Енисейский

21:13

4 мин.

21:17

4523 км.

4 д. 3 ч. 51 мин.

Иланская

21:52

65 мин.

22:57

4546 км.

4 д. 4 ч. 30 мин.

Ингашская

23:33

5 мин.

23:38

4573 км.

4 д. 6 ч. 11 мин.

Решоты

00:21

4 мин.

00:25

4616 км.

4 д. 6 ч. 59 мин.

Тайшет

01:34

3 мин.

01:37

4670 км.

4 д. 8 ч. 12 мин.

Алзамай

02:53

2 мин.

02:55

4729 км.

4 д. 9 ч. 31 мин.

Нижнеудинск

04:24

13 мин.

04:37

4805 км.

4 д. 11 ч. 2 мин.

Тулун

06:58

1 мин.

06:59

4907 км.

4 д. 13 ч. 36 мин.

Куйтун

08:02

2 мин.

08:04

4976 км.

4 д. 14 ч. 40 мин.

Зима

08:56

27 мин.

09:23

5033 км.

4 д. 15 ч. 34 мин.

Залари

10:12

2 мин.

10:14

5083 км.

4 д. 16 ч. 50 мин.

Кутулик

10:48

2 мин.

10:50

5111 км.

4 д. 17 ч. 26 мин.

Черемхово

11:25

2 мин.

11:27

5143 км.

4 д. 18 ч. 3 мин.

Усолье-Сибирское

12:25

2 мин.

12:27

5203 км.

4 д. 19 ч. 3 мин.

Ангарск

12:54

5 мин.

12:59

5229 км.

4 д. 19 ч. 32 мин.

Иркутск
Сортировочный

13:47

3 мин.

13:50

5260 км.

4 д. 20 ч. 25 мин.

Иркутск
Пассажирский

14:03

57 мин.

15:00

5266 км.

4 д. 20 ч. 41 мин.

Слюдянка 1

18:06

2 мин.

18:08

5344 км.

5 д. 0 ч. 44 мин.

Байкальск

18:58

2 мин.

19:00

5382 км.

5 д. 1 ч. 36 мин.

Мысовая

21:00

2 мин.

21:02

5497 км.

5 д. 3 ч. 38 мин.

Селенга

22:23

2 мин.

22:25

5574 км.

5 д. 5 ч. 1 мин.

Улан-Удэ

23:49

30 мин.

00:19

5627 км.

5 д. 6 ч. 27 мин.

Петровский Завод

03:10

4 мин.

03:14

5734 км.

5 д. 9 ч. 48 мин.

Новопавловка

04:05

2 мин.

04:07

5761 км.

5 д. 10 ч. 43 мин.

Бада

05:03

2 мин.

05:05

5809 км.

5 д. 11 ч. 41 мин.

Хилок

06:09

21 мин.

06:30

5850 км.

5 д. 12 ч. 47 мин.

Хушенга

07:18

2 мин.

07:20

5883 км.

5 д. 13 ч. 56 мин.

Харагун

07:41

2 мин.

07:43

5904 км.

5 д. 14 ч. 19 мин.

Чита 2

11:35

6071 км.

5 д. 18 ч. 13 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Чита

Погода на станциях Адлер и Чита

Информация о поезде 270С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Чита? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 270С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 17:22 и прибывает на конечную станцию Чита в 11:35. Вся дорога занимает 5 д. 18 ч. 13 мин., а суммарное время стоянок составляет - 20 ч. 1 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1823 руб.
  • стоимость купейного места – 4141 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 270С Адлер - Чита: провоз багажа, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

106 станций

Самая длинная остановка:

93 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1823 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Валерия Евгеньевна

    Хорошо но поезд очень грязный что снаружи что внутри. Когда зашли сразу было видно что его давно не убирали нормально. Не было генеральной уборки точно. За время поездки пару раз проводница проходила с тряпкой и веником. Но это было больше для вида чем она реально что-то убирала. Показуха да и только.

  2. Карпович Егор

    Очень комфортный и удобный вагон. Широкие полки. Всю дорогу исправно работал кондиционер. Вкусная (относительно) еда. Что немного напрягло в моменте – когда взялся рукой за скамейку сбоку – там оказалось много жвачек. Понятно дело это пассажиры такие, проводницы ни при чем. Но хотя бы раз в неделю неплохо было бы проводить осмотр и убирать это. Они там уже видно давно.

  3. Валентина Леонидовна

    В вагоне была всегда очень комфортная температура. Ни холодно, ни жарко. 3 дня езды и все в кайфе. Я когда садилась уже педставляла самое худшее что может быть – вонь жара и пьяные пассажиры. Оказалось все очень культурно и приятно.

  4. Ольга

    Не довольна. Мыла в туалете не было считай всю поездку, как и бумага периодически пропадала. Отношение персонала оставляло желать лучшего. Что касается бумажного полотенца – я вообще не понимаю из чего ее делали потому что она такая тонкая что тя ее тянешь из держателя а она рвется.

  5. Пассажирка

    Хороший поезд.Мне все понравилось. Было чисто и приятно ехать.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн