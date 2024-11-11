05:10
8 д. 21 ч. 50 мин.
03:00
55
Маршрут следования поезда 989И Владивосток — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
05:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Спасск-Дальний
10:49
11:34
182 км.
5 ч. 39 мин.
Ружино
13:07
13:22
292 км.
7 ч. 57 мин.
Дальнереченск 1
14:07
14:22
346 км.
8 ч. 57 мин.
Вяземская
18:04
18:19
540 км.
12 ч. 54 мин.
Хабаровск 1
20:46
23:56
649 км.
15 ч. 36 мин.
Биробиджан
02:31
03:08
809 км.
21 ч. 21 мин.
Кирга
03:23
04:43
819 км.
22 ч. 13 мин.
Теплое Озеро
06:13
06:23
891 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Облучье
07:51
09:01
950 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Бурея
12:11
12:31
1076 км.
1 д. 7 ч. 1 мин.
Белогорск
18:07
19:13
1232 км.
1 д. 12 ч. 57 мин.
Свободный
20:14
20:44
1289 км.
1 д. 15 ч. 4 мин.
Шимановская
22:12
22:27
1363 км.
1 д. 17 ч. 2 мин.
Тыгда
01:10
01:58
1516 км.
1 д. 20 ч. 0 мин.
Магдагачи
03:13
03:58
1567 км.
1 д. 22 ч. 3 мин.
Сковородино
07:38
08:34
1703 км.
2 д. 2 ч. 28 мин.
Ерофей Павлович
12:49
13:10
1833 км.
2 д. 7 ч. 39 мин.
Амазар
15:17
15:37
1903 км.
2 д. 10 ч. 7 мин.
Могоча
17:31
17:51
1977 км.
2 д. 12 ч. 21 мин.
Чернышевск-Забайкальск
00:02
00:46
2205 км.
2 д. 18 ч. 52 мин.
Приисковая
02:45
03:13
2276 км.
2 д. 21 ч. 35 мин.
Шилка
03:59
04:24
2315 км.
2 д. 22 ч. 49 мин.
Карымская
07:00
07:35
2434 км.
3 д. 1 ч. 50 мин.
Чита 2
09:42
10:40
2507 км.
3 д. 4 ч. 32 мин.
Хилок
15:46
16:06
2729 км.
3 д. 10 ч. 36 мин.
Петровский Завод
18:54
19:24
2840 км.
3 д. 13 ч. 44 мин.
Улан-Удэ
21:54
23:54
2947 км.
3 д. 16 ч. 44 мин.
Слюдянка 1
05:22
07:45
3213 км.
4 д. 0 ч. 12 мин.
Иркутск
Пассажирский
10:18
12:56
3291 км.
4 д. 5 ч. 8 мин.
Иркутск
Сортировочный
13:10
13:23
3297 км.
4 д. 8 ч. 0 мин.
Половина
15:01
15:27
3390 км.
4 д. 9 ч. 51 мин.
Зима
17:50
19:06
3525 км.
4 д. 12 ч. 40 мин.
Кимельтей
19:36
19:54
3552 км.
4 д. 14 ч. 26 мин.
Нижнеудинск
23:20
23:50
3752 км.
4 д. 18 ч. 10 мин.
Тайшет
02:57
04:22
3885 км.
4 д. 21 ч. 47 мин.
Иланская
06:46
07:16
4009 км.
5 д. 1 ч. 36 мин.
Канск-Енисейский
07:45
08:10
4032 км.
5 д. 2 ч. 35 мин.
Заозерная
09:20
09:59
4099 км.
5 д. 4 ч. 10 мин.
Уяр
10:36
11:06
4127 км.
5 д. 5 ч. 26 мин.
Базаиха
13:35
14:20
4209 км.
5 д. 8 ч. 25 мин.
Красноярск
Пассажирский
14:47
18:00
4223 км.
5 д. 9 ч. 37 мин.
Ачинск 1
20:58
21:18
4369 км.
5 д. 15 ч. 48 мин.
Мариинск
00:07
00:33
4540 км.
5 д. 18 ч. 57 мин.
Новосибирск
Главный
06:29
09:39
4871 км.
6 д. 1 ч. 19 мин.
Барабинск
13:37
14:00
5161 км.
6 д. 8 ч. 27 мин.
Омск
Пассажирский
19:45
21:03
5479 км.
6 д. 14 ч. 35 мин.
Ишим
00:23
00:35
5755 км.
6 д. 19 ч. 13 мин.
Тюмень
04:25
06:52
6024 км.
6 д. 23 ч. 15 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
11:25
14:58
6323 км.
7 д. 6 ч. 15 мин.
Дружинино
16:56
20:45
6389 км.
7 д. 11 ч. 46 мин.
Красноуфимск
23:36
00:10
6498 км.
7 д. 18 ч. 26 мин.
Агрыз
05:34
05:49
6788 км.
8 д. 0 ч. 24 мин.
Казань
Пассажирская
12:10
13:00
7043 км.
8 д. 7 ч. 0 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
03:00
7757 км.
8 д. 21 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Ездил на заработки во Владивосток, обратно ехал на этом поезде, поездка прошла практически незаметно, да и порадовало то что билет по цене вышел чуть меньше чем я покупал его до этого.
Здесь мне понравилось, хотя на этом поезде ехал впервые. Посмотрел страну и получил сервис на отличном уровне. Для меня, советского человека даже непривычно что так со мной обращалась проводница. Да, не зря на этом поезде поехал.
Неплохой поезд. Конечно, ехать пришлось очень долго, но не могу сказать, что в дороге сильно устала. Обстановка в вагоне приятная. Питание на высоком уровне. В вагоне убираются несколько раз на день. В туалетах есть все необходимое. Если заканчивается, то проводники быстро пополняют.
Поезд приличный. Но вот эта пыль, которая поднимается столбом когда кто-то начинает перестилать белье уже порядком надоела. Проводницы вполне приличные девчонки.
Давненько мне не приходилось ездить на поездах дальнего следования. Этот поезд один из тех, которые едут через всю Россию. Очень хороший поезд. Машинист едет плавно и хорошо. Рекомендую.
В поезде очень чисто и дружелюбный персонал. Проводницы часто прибираются, поэтому даже если грязь попала извне на станциях, в вагоне тут же все тщательно подметается. Ехала в комфорте и наслаждалась.
Есть вагон ресторан. Можно как нормальный человек покушать, а не перебиваться всякими полуфабрикатами и т.п. Как мне кажется, данный поезд один из немногих, в которых сохранился тот самый древний дух железных дорог и путешествий.
По ходу поездки в туалете несколько раз заканчивалась вода. Ее периодически на станциях пополняли, но странное дело. Неужели нельзя сделать баки чуть побольше, чтобы можно было нормально пить воду при поездке??