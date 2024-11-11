Поезд 989И Владивосток — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 989И Владивосток — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

05:10

Владивосток

8 д. 21 ч. 50 мин.

03:00

Москва

55

Купить билеты

Маршрут следования поезда 989И Владивосток — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Владивосток

05:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Спасск-Дальний

10:49

45 мин.

11:34

182 км.

5 ч. 39 мин.

Ружино

13:07

15 мин.

13:22

292 км.

7 ч. 57 мин.

Дальнереченск 1

14:07

15 мин.

14:22

346 км.

8 ч. 57 мин.

Вяземская

18:04

15 мин.

18:19

540 км.

12 ч. 54 мин.

Хабаровск 1

20:46

190 мин.

23:56

649 км.

15 ч. 36 мин.

Биробиджан

02:31

37 мин.

03:08

809 км.

21 ч. 21 мин.

Кирга

03:23

80 мин.

04:43

819 км.

22 ч. 13 мин.

Теплое Озеро

06:13

10 мин.

06:23

891 км.

1 д. 1 ч. 3 мин.

Облучье

07:51

70 мин.

09:01

950 км.

1 д. 2 ч. 41 мин.

Бурея

12:11

20 мин.

12:31

1076 км.

1 д. 7 ч. 1 мин.

Белогорск

18:07

66 мин.

19:13

1232 км.

1 д. 12 ч. 57 мин.

Свободный

20:14

30 мин.

20:44

1289 км.

1 д. 15 ч. 4 мин.

Шимановская

22:12

15 мин.

22:27

1363 км.

1 д. 17 ч. 2 мин.

Тыгда

01:10

48 мин.

01:58

1516 км.

1 д. 20 ч. 0 мин.

Магдагачи

03:13

45 мин.

03:58

1567 км.

1 д. 22 ч. 3 мин.

Сковородино

07:38

56 мин.

08:34

1703 км.

2 д. 2 ч. 28 мин.

Ерофей Павлович

12:49

21 мин.

13:10

1833 км.

2 д. 7 ч. 39 мин.

Амазар

15:17

20 мин.

15:37

1903 км.

2 д. 10 ч. 7 мин.

Могоча

17:31

20 мин.

17:51

1977 км.

2 д. 12 ч. 21 мин.

Чернышевск-Забайкальск

00:02

44 мин.

00:46

2205 км.

2 д. 18 ч. 52 мин.

Приисковая

02:45

28 мин.

03:13

2276 км.

2 д. 21 ч. 35 мин.

Шилка

03:59

25 мин.

04:24

2315 км.

2 д. 22 ч. 49 мин.

Карымская

07:00

35 мин.

07:35

2434 км.

3 д. 1 ч. 50 мин.

Чита 2

09:42

58 мин.

10:40

2507 км.

3 д. 4 ч. 32 мин.

Хилок

15:46

20 мин.

16:06

2729 км.

3 д. 10 ч. 36 мин.

Петровский Завод

18:54

30 мин.

19:24

2840 км.

3 д. 13 ч. 44 мин.

Улан-Удэ

21:54

120 мин.

23:54

2947 км.

3 д. 16 ч. 44 мин.

Слюдянка 1

05:22

143 мин.

07:45

3213 км.

4 д. 0 ч. 12 мин.

Иркутск
Пассажирский

10:18

158 мин.

12:56

3291 км.

4 д. 5 ч. 8 мин.

Иркутск
Сортировочный

13:10

13 мин.

13:23

3297 км.

4 д. 8 ч. 0 мин.

Половина

15:01

26 мин.

15:27

3390 км.

4 д. 9 ч. 51 мин.

Зима

17:50

76 мин.

19:06

3525 км.

4 д. 12 ч. 40 мин.

Кимельтей

19:36

18 мин.

19:54

3552 км.

4 д. 14 ч. 26 мин.

Нижнеудинск

23:20

30 мин.

23:50

3752 км.

4 д. 18 ч. 10 мин.

Тайшет

02:57

85 мин.

04:22

3885 км.

4 д. 21 ч. 47 мин.

Иланская

06:46

30 мин.

07:16

4009 км.

5 д. 1 ч. 36 мин.

Канск-Енисейский

07:45

25 мин.

08:10

4032 км.

5 д. 2 ч. 35 мин.

Заозерная

09:20

39 мин.

09:59

4099 км.

5 д. 4 ч. 10 мин.

Уяр

10:36

30 мин.

11:06

4127 км.

5 д. 5 ч. 26 мин.

Базаиха

13:35

45 мин.

14:20

4209 км.

5 д. 8 ч. 25 мин.

Красноярск
Пассажирский

14:47

193 мин.

18:00

4223 км.

5 д. 9 ч. 37 мин.

Ачинск 1

20:58

20 мин.

21:18

4369 км.

5 д. 15 ч. 48 мин.

Мариинск

00:07

26 мин.

00:33

4540 км.

5 д. 18 ч. 57 мин.

Новосибирск
Главный

06:29

190 мин.

09:39

4871 км.

6 д. 1 ч. 19 мин.

Барабинск

13:37

23 мин.

14:00

5161 км.

6 д. 8 ч. 27 мин.

Омск
Пассажирский

19:45

78 мин.

21:03

5479 км.

6 д. 14 ч. 35 мин.

Ишим

00:23

12 мин.

00:35

5755 км.

6 д. 19 ч. 13 мин.

Тюмень

04:25

147 мин.

06:52

6024 км.

6 д. 23 ч. 15 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

11:25

213 мин.

14:58

6323 км.

7 д. 6 ч. 15 мин.

Дружинино

16:56

229 мин.

20:45

6389 км.

7 д. 11 ч. 46 мин.

Красноуфимск

23:36

34 мин.

00:10

6498 км.

7 д. 18 ч. 26 мин.

Агрыз

05:34

15 мин.

05:49

6788 км.

8 д. 0 ч. 24 мин.

Казань
Пассажирская

12:10

50 мин.

13:00

7043 км.

8 д. 7 ч. 0 мин.

Москва Казанская
Казанский Вокзал

03:00

7757 км.

8 д. 21 ч. 50 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Владивосток → Москва Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Владивосток и Москва

Информация о поезде 989И

Планируете поездку по маршруту Владивосток — Москва? Закажите ЖД билет на поезд 989И. Этот поезд отправляется со станции Владивосток в 05:10 и прибывает на конечную станцию Москва в 03:00. Вся дорога занимает 8 д. 21 ч. 50 мин., а суммарное время стоянок составляет - 2 д. 4 ч. 6 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 989И

Количество остановок поезда:

55 станций

Самая длинная остановка:

229 мин. – станция Дружинино

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Василий

    Ездил на заработки во Владивосток, обратно ехал на этом поезде, поездка прошла практически незаметно, да и порадовало то что билет по цене вышел чуть меньше чем я покупал его до этого.

    Ответить
  2. Федор

    Здесь мне понравилось, хотя на этом поезде ехал впервые. Посмотрел страну и получил сервис на отличном уровне. Для меня, советского человека даже непривычно что так со мной обращалась проводница. Да, не зря на этом поезде поехал.

    Ответить
  3. Лена Г

    Неплохой поезд. Конечно, ехать пришлось очень долго, но не могу сказать, что в дороге сильно устала. Обстановка в вагоне приятная. Питание на высоком уровне. В вагоне убираются несколько раз на день. В туалетах есть все необходимое. Если заканчивается, то проводники быстро пополняют.

    Ответить
  4. Маша

    Поезд приличный. Но вот эта пыль, которая поднимается столбом когда кто-то начинает перестилать белье уже порядком надоела. Проводницы вполне приличные девчонки.

    Ответить
  5. Никита Громов

    Давненько мне не приходилось ездить на поездах дальнего следования. Этот поезд один из тех, которые едут через всю Россию. Очень хороший поезд. Машинист едет плавно и хорошо. Рекомендую.

    Ответить
  6. Наталия

    В поезде очень чисто и дружелюбный персонал. Проводницы часто прибираются, поэтому даже если грязь попала извне на станциях, в вагоне тут же все тщательно подметается. Ехала в комфорте и наслаждалась.

    Ответить
  7. Илья

    Есть вагон ресторан. Можно как нормальный человек покушать, а не перебиваться всякими полуфабрикатами и т.п. Как мне кажется, данный поезд один из немногих, в которых сохранился тот самый древний дух железных дорог и путешествий.

    Ответить
  8. Алина Камзёл

    По ходу поездки в туалете несколько раз заканчивалась вода. Ее периодически на станциях пополняли, но странное дело. Неужели нельзя сделать баки чуть побольше, чтобы можно было нормально пить воду при поездке??

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 989И:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
