Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 362И Иркутск — Наушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Наушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
14:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гончарово
15:22
15:24
13 км.
0 ч. 32 мин.
Слюдянка 1
17:56
18:57
78 км.
3 ч. 6 мин.
Байкальск
Пассажирский
19:35
19:36
110 км.
4 ч. 45 мин.
Байкальск
19:45
19:47
116 км.
4 ч. 55 мин.
Выдрино
20:17
20:18
145 км.
5 ч. 27 мин.
Кедровая-Сибирская
20:36
20:37
165 км.
5 ч. 46 мин.
Танхой
20:51
20:53
178 км.
6 ч. 1 мин.
Переемная
21:06
21:08
187 км.
6 ч. 16 мин.
Мысовая
21:50
21:51
231 км.
7 ч. 0 мин.
Култушная
22:20
22:21
257 км.
7 ч. 30 мин.
Байкальский Прибой
22:26
22:27
263 км.
7 ч. 36 мин.
Посольская
22:38
22:39
273 км.
7 ч. 48 мин.
Тимлюй
22:57
23:28
291 км.
8 ч. 7 мин.
Селенга
23:49
23:50
308 км.
8 ч. 59 мин.
Таловка
00:09
00:10
328 км.
9 ч. 19 мин.
Лесовозный
00:22
00:23
335 км.
9 ч. 32 мин.
Татаурово
00:37
00:38
347 км.
9 ч. 47 мин.
Улан-Удэ
01:17
02:05
381 км.
10 ч. 27 мин.
Заудинский
02:27
02:28
387 км.
11 ч. 37 мин.
Комушка
02:43
02:45
391 км.
11 ч. 53 мин.
Медведчиково
02:54
02:59
396 км.
12 ч. 4 мин.
Саянтуй
03:14
03:15
408 км.
12 ч. 24 мин.
Шалуты
03:27
03:28
417 км.
12 ч. 37 мин.
Омулевка
03:40
03:41
425 км.
12 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 5703км
03:48
03:49
431 км.
12 ч. 58 мин.
Ганзурино
03:55
03:56
435 км.
13 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 5717км
04:09
04:10
444 км.
13 ч. 19 мин.
Оронгой
04:17
04:18
446 км.
13 ч. 27 мин.
Убукун
04:35
04:41
458 км.
13 ч. 45 мин.
Тельман
04:57
04:58
469 км.
14 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 5751км
05:08
05:09
475 км.
14 ч. 18 мин.
Сульфат
05:17
05:18
481 км.
14 ч. 27 мин.
Загустай
05:31
05:49
489 км.
14 ч. 41 мин.
Бараты
06:04
06:05
500 км.
15 ч. 14 мин.
Муртой
06:16
06:17
507 км.
15 ч. 26 мин.
Гусиное Озеро
06:28
06:29
515 км.
15 ч. 38 мин.
Темник
06:44
06:45
526 км.
15 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 5822км
06:53
06:54
536 км.
16 ч. 3 мин.
Селендума
07:02
07:03
541 км.
16 ч. 12 мин.
Бутиха
07:18
07:19
552 км.
16 ч. 28 мин.
Джида
07:32
07:52
563 км.
16 ч. 42 мин.
Хужир
08:09
08:10
575 км.
17 ч. 19 мин.
Харанхой
08:29
08:30
585 км.
17 ч. 39 мин.
Наушки
08:50
595 км.
18 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Ехали с дочкой в первом вагоне. В поезде идеальная чистота. Проводник убирал несколько раз. Мы как зашли в свежесть, так и вышли из прибранного вагона. Полотенца и туалетная бумага на месте были постоянно. С водой тоже никаких проблем не возникало.
Мне понравился поезд! Едет быстро. Стоянки короткие, почти все по 1-2 минуты. Время для поездки лучше не придумать, как раз можно выспаться. Но после Улана-Удэ немного трясти стало. Не знаю, с чем это связано.
Ехал в отличном новом вагоне, где были даже специальные зарядки для телефонов, причем у каждого пассажира! Все еще такое аккуратненькое и не поломанное, что я наслаждался.
Сервис – на высоте. В вагоне было тихо. Никто не дибоширил. Детей тоже не было. Что лично для меня было самым главным! Очень не люблю когда из-за пассажиров поездка оказывается плохой.
Будете брать билет на этот поезд – не берите боковые нижние сидения. Очень неудобные Самое неудобное в том, что когда спишь – приходится дополнительно напрягаться чтобы просто не упасть. А цена – ни на грам не ниже!
В вагоне было не холодно и для меня это было самое важное, потому что до этого я в поезде замерзла и болела потом 2 недели. Туалет у нам был только один, но он работал очень хорошо. Был чистым.
Сама по себе поездка была отличная. Единственным недоразумением было то, что наш поезд несколько раз останавливали и он пропускал другие поезда. И в результате череды таких остановок мы приезали на 6 часов позже!!!!!!!!!!! А меня должны были встретить люди и им пришлось ждать. Естественно никто даже не извинился.