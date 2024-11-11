Поезд 362И Иркутск — Наушки

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 362И Иркутск — Наушки. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:50

Иркутск

18 ч. 0 мин.

08:50

Наушки

45

Маршрут следования поезда 362И Иркутск — Наушки на карте со всеми остановками

Расписание поезда Иркутск — Наушки с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Иркутск
Пассажирский

14:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Гончарово

15:22

2 мин.

15:24

13 км.

0 ч. 32 мин.

Слюдянка 1

17:56

61 мин.

18:57

78 км.

3 ч. 6 мин.

Байкальск
Пассажирский

19:35

1 мин.

19:36

110 км.

4 ч. 45 мин.

Байкальск

19:45

2 мин.

19:47

116 км.

4 ч. 55 мин.

Выдрино

20:17

1 мин.

20:18

145 км.

5 ч. 27 мин.

Кедровая-Сибирская

20:36

1 мин.

20:37

165 км.

5 ч. 46 мин.

Танхой

20:51

2 мин.

20:53

178 км.

6 ч. 1 мин.

Переемная

21:06

2 мин.

21:08

187 км.

6 ч. 16 мин.

Мысовая

21:50

1 мин.

21:51

231 км.

7 ч. 0 мин.

Култушная

22:20

1 мин.

22:21

257 км.

7 ч. 30 мин.

Байкальский Прибой

22:26

1 мин.

22:27

263 км.

7 ч. 36 мин.

Посольская

22:38

1 мин.

22:39

273 км.

7 ч. 48 мин.

Тимлюй

22:57

31 мин.

23:28

291 км.

8 ч. 7 мин.

Селенга

23:49

1 мин.

23:50

308 км.

8 ч. 59 мин.

Таловка

00:09

1 мин.

00:10

328 км.

9 ч. 19 мин.

Лесовозный

00:22

1 мин.

00:23

335 км.

9 ч. 32 мин.

Татаурово

00:37

1 мин.

00:38

347 км.

9 ч. 47 мин.

Улан-Удэ

01:17

48 мин.

02:05

381 км.

10 ч. 27 мин.

Заудинский

02:27

1 мин.

02:28

387 км.

11 ч. 37 мин.

Комушка

02:43

2 мин.

02:45

391 км.

11 ч. 53 мин.

Медведчиково

02:54

5 мин.

02:59

396 км.

12 ч. 4 мин.

Саянтуй

03:14

1 мин.

03:15

408 км.

12 ч. 24 мин.

Шалуты

03:27

1 мин.

03:28

417 км.

12 ч. 37 мин.

Омулевка

03:40

1 мин.

03:41

425 км.

12 ч. 50 мин.

Остановочный пункт 5703км

03:48

1 мин.

03:49

431 км.

12 ч. 58 мин.

Ганзурино

03:55

1 мин.

03:56

435 км.

13 ч. 5 мин.

Остановочный пункт 5717км

04:09

1 мин.

04:10

444 км.

13 ч. 19 мин.

Оронгой

04:17

1 мин.

04:18

446 км.

13 ч. 27 мин.

Убукун

04:35

6 мин.

04:41

458 км.

13 ч. 45 мин.

Тельман

04:57

1 мин.

04:58

469 км.

14 ч. 7 мин.

Остановочный пункт 5751км

05:08

1 мин.

05:09

475 км.

14 ч. 18 мин.

Сульфат

05:17

1 мин.

05:18

481 км.

14 ч. 27 мин.

Загустай

05:31

18 мин.

05:49

489 км.

14 ч. 41 мин.

Бараты

06:04

1 мин.

06:05

500 км.

15 ч. 14 мин.

Муртой

06:16

1 мин.

06:17

507 км.

15 ч. 26 мин.

Гусиное Озеро

06:28

1 мин.

06:29

515 км.

15 ч. 38 мин.

Темник

06:44

1 мин.

06:45

526 км.

15 ч. 54 мин.

Остановочный пункт 5822км

06:53

1 мин.

06:54

536 км.

16 ч. 3 мин.

Селендума

07:02

1 мин.

07:03

541 км.

16 ч. 12 мин.

Бутиха

07:18

1 мин.

07:19

552 км.

16 ч. 28 мин.

Джида

07:32

20 мин.

07:52

563 км.

16 ч. 42 мин.

Хужир

08:09

1 мин.

08:10

575 км.

17 ч. 19 мин.

Харанхой

08:29

1 мин.

08:30

585 км.

17 ч. 39 мин.

Наушки

08:50

595 км.

18 ч. 0 мин.

Погода на станциях Иркутск и Наушки

Информация о поезде 362И

Планируете поездку по маршруту Иркутск — Наушки? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 362И. Этот поезд отправляется со станции Иркутск в 14:50 и прибывает на конечную станцию Наушки в 08:50. Вся дорога занимает 18 ч. 0 мин., а суммарное время стоянок составляет - 3 ч. 50 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 935 руб.
  • стоимость купейного места – 3966 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 362И Иркутск - Наушки: перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

45 станций

Самая длинная остановка:

61 мин. – станция Слюдянка 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

935 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Дарья Петрова

    Ехали с дочкой в первом вагоне. В поезде идеальная чистота. Проводник убирал несколько раз. Мы как зашли в свежесть, так и вышли из прибранного вагона. Полотенца и туалетная бумага на месте были постоянно. С водой тоже никаких проблем не возникало.

    Ответить
  2. Роман Зинин

    Мне понравился поезд! Едет быстро. Стоянки короткие, почти все по 1-2 минуты. Время для поездки лучше не придумать, как раз можно выспаться. Но после Улана-Удэ немного трясти стало. Не знаю, с чем это связано.

    Ответить
  3. Олег

    Ехал в отличном новом вагоне, где были даже специальные зарядки для телефонов, причем у каждого пассажира! Все еще такое аккуратненькое и не поломанное, что я наслаждался.

    Ответить
  4. Елена Афанасьева

    Сервис – на высоте. В вагоне было тихо. Никто не дибоширил. Детей тоже не было. Что лично для меня было самым главным! Очень не люблю когда из-за пассажиров поездка оказывается плохой.

    Ответить
  5. Черный Вячеслав Юрьевич

    Будете брать билет на этот поезд – не берите боковые нижние сидения. Очень неудобные Самое неудобное в том, что когда спишь – приходится дополнительно напрягаться чтобы просто не упасть. А цена – ни на грам не ниже!

    Ответить
  6. Наталия Петровна

    В вагоне было не холодно и для меня это было самое важное, потому что до этого я в поезде замерзла и болела потом 2 недели. Туалет у нам был только один, но он работал очень хорошо. Был чистым.

    Ответить
  7. Зинаида

    Сама по себе поездка была отличная. Единственным недоразумением было то, что наш поезд несколько раз останавливали и он пропускал другие поезда. И в результате череды таких остановок мы приезали на 6 часов позже!!!!!!!!!!! А меня должны были встретить люди и им пришлось ждать. Естественно никто даже не извинился.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
