Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 241И Иркутск — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 241И Иркутск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
07:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иркутск
Сортировочный
07:25
07:27
6 км.
0 ч. 14 мин.
Ангарск
08:04
08:09
37 км.
0 ч. 53 мин.
Усолье-Сибирское
08:33
08:36
63 км.
1 ч. 22 мин.
Черемхово
09:32
09:34
123 км.
2 ч. 21 мин.
Залари
10:30
10:32
182 км.
3 ч. 19 мин.
Зима
11:22
11:52
232 км.
4 ч. 11 мин.
Тулун
14:12
14:14
355 км.
7 ч. 1 мин.
Нижнеудинск
15:53
16:06
457 км.
8 ч. 42 мин.
Алзамай
17:28
17:30
533 км.
10 ч. 17 мин.
Тайшет
18:44
18:47
592 км.
11 ч. 33 мин.
Решоты
19:44
19:45
646 км.
12 ч. 33 мин.
Иланская
20:51
21:13
716 км.
13 ч. 40 мин.
Канск-Енисейский
21:43
21:45
739 км.
14 ч. 32 мин.
Заозерная
22:51
22:52
806 км.
15 ч. 40 мин.
Уяр
23:28
23:29
834 км.
16 ч. 17 мин.
Красноярск
Пассажирский
01:32
01:53
930 км.
18 ч. 21 мин.
Ачинск 1
04:46
04:48
1076 км.
21 ч. 35 мин.
Боготол
05:47
05:49
1137 км.
22 ч. 36 мин.
Мариинск
07:33
08:00
1247 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Анжерская
09:35
09:37
1352 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Тайга
10:04
10:07
1378 км.
1 д. 2 ч. 53 мин.
Юрга 1
11:12
11:14
1440 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Новосибирск
Главный
13:42
14:09
1584 км.
1 д. 6 ч. 31 мин.
Барабинск
18:28
18:58
1874 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Татарская
20:36
20:38
2026 км.
1 д. 13 ч. 25 мин.
Омск
Пассажирский
23:00
23:25
2192 км.
1 д. 15 ч. 49 мин.
Исилькуль
01:23
02:23
2327 км.
1 д. 18 ч. 12 мин.
Петропавловск
04:17
04:57
2460 км.
1 д. 21 ч. 6 мин.
Петухово
06:24
06:36
2545 км.
1 д. 23 ч. 13 мин.
Макушино
07:17
07:19
2590 км.
2 д. 0 ч. 6 мин.
Курган
08:59
09:20
2712 км.
2 д. 1 ч. 48 мин.
Шумиха
11:24
11:26
2842 км.
2 д. 4 ч. 13 мин.
Челябинск-Главный
13:09
13:43
2961 км.
2 д. 5 ч. 58 мин.
Троицк
15:36
15:38
3075 км.
2 д. 8 ч. 25 мин.
Тамерлан
16:55
16:57
3164 км.
2 д. 9 ч. 44 мин.
Карталы 1
17:35
18:05
3207 км.
2 д. 10 ч. 24 мин.
Бреды
19:09
19:11
3281 км.
2 д. 11 ч. 58 мин.
Орск
21:46
22:05
3459 км.
2 д. 14 ч. 35 мин.
Никель
22:18
22:20
3464 км.
2 д. 15 ч. 7 мин.
Медногорск
23:47
23:49
3534 км.
2 д. 16 ч. 36 мин.
Кувандык
00:20
00:22
3552 км.
2 д. 17 ч. 9 мин.
Сакмарская
02:25
02:55
3698 км.
2 д. 19 ч. 14 мин.
Оренбург
03:23
04:09
3726 км.
2 д. 20 ч. 12 мин.
Новосергиевская
06:04
06:05
3829 км.
2 д. 22 ч. 53 мин.
Сорочинская
06:52
06:53
3880 км.
2 д. 23 ч. 41 мин.
Тоцкая
07:18
07:19
3904 км.
3 д. 0 ч. 7 мин.
Бузулук
08:06
08:30
3950 км.
3 д. 0 ч. 55 мин.
Новоперелюбская
12:07
12:37
4130 км.
3 д. 4 ч. 56 мин.
Пугачевск
14:03
14:08
4209 км.
3 д. 6 ч. 52 мин.
Балаково
15:28
15:33
4277 км.
3 д. 8 ч. 17 мин.
Вольск 2
16:59
17:13
4311 км.
3 д. 9 ч. 48 мин.
Сенная
17:49
17:57
4335 км.
3 д. 10 ч. 38 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:43
21:20
4430 км.
3 д. 13 ч. 32 мин.
Петров Вал
00:31
00:33
4595 км.
3 д. 17 ч. 20 мин.
Волгоград 1
03:50
04:30
4761 км.
3 д. 20 ч. 39 мин.
Суровикино
07:04
07:06
4884 км.
3 д. 23 ч. 53 мин.
Обливская
07:31
07:33
4910 км.
4 д. 0 ч. 20 мин.
Чернышков
08:03
08:05
4934 км.
4 д. 0 ч. 52 мин.
Морозовская
08:34
08:39
4963 км.
4 д. 1 ч. 23 мин.
Тацинская
09:35
09:37
5007 км.
4 д. 2 ч. 24 мин.
Белая Калитва
10:29
10:31
5043 км.
4 д. 3 ч. 18 мин.
Лихая
11:48
12:14
5087 км.
4 д. 4 ч. 37 мин.
Зверево
12:40
12:42
5103 км.
4 д. 5 ч. 29 мин.
Сулин
13:02
13:04
5118 км.
4 д. 5 ч. 51 мин.
Шахтная
13:33
13:35
5136 км.
4 д. 6 ч. 22 мин.
Новочеркасск
14:46
14:48
5172 км.
4 д. 7 ч. 35 мин.
Ростов
Главный
15:36
15:56
5210 км.
4 д. 8 ч. 25 мин.
Староминская-Тимашевск
17:20
17:22
5301 км.
4 д. 10 ч. 9 мин.
Каневская
18:03
18:05
5348 км.
4 д. 10 ч. 52 мин.
Брюховецкая
18:37
18:39
5380 км.
4 д. 11 ч. 26 мин.
Краснодар 1
20:23
20:47
5466 км.
4 д. 13 ч. 12 мин.
Горячий Ключ
21:42
22:23
5508 км.
4 д. 14 ч. 31 мин.
Туапсе
01:48
02:00
5569 км.
4 д. 18 ч. 37 мин.
Лазаревская
02:40
02:45
5596 км.
4 д. 19 ч. 29 мин.
Лоо
03:30
03:37
5628 км.
4 д. 20 ч. 19 мин.
Сочи
04:03
04:13
5644 км.
4 д. 20 ч. 52 мин.
Хоста
04:32
04:34
5657 км.
4 д. 21 ч. 21 мин.
Адлер
04:45
5665 км.
4 д. 21 ч. 34 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Иркутск → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поездка была 3.09.2019 вагон 9 жара ужасная кондиционер не работал включили после постоянной просьбы туалет грязь накладки на унитаз отсутствовали но проводники старались молодые ребята начальник поезда тоже как могли отреагировали на жалобы
Вообще ничего плохого не могу сказать про этот поезд! Очень приличный состав, понравилось буквально все. Проводница компетентная и сразу видно что знает что делает. Вагоны ухоженные, чистые, приятные. Одним словом ехала и наслаждалась.
Поезд едет на юг с неработающим кондиционером!!! В вагоне к концу поездки было аж +35!!!!!!!!! Вы когда-нибудь ездили в вагоне, где была такая температура на протяжении суток? А я вот ездил уже. Причем это вина сугубо руководства, проводницы тут ни при чем. Это вина тех, кто пустил такой поезд с поломкой. Старики ходили в соседний вагон охлаждаться, чтобы сознание не потерять!!
4 вагон, купе. Приятная проводница и терпимые условия в вагоне. Терпимые потому что могли бы быть и получше за такую-то стоимость! Начальник поезда пару раз проходил и интересовался, все ли хорошо.
Я никогда больше не поеду так далеко на поезде! Это просто невыносимо. Уж лучше на машине или самолете или еще как-то. Это настоящий ад для меня был. В вагоне не открывались окна вообще, при чем еще не работа кондиционер. Температура зашкаливала!!!!!!!!!!
Это одно из тех «путешествий», которые хочется забыть и никогда не повторять. Вагон старый, половина функций не работает, включая охлаждение. Форточки только в туалете можно открыть!!! Проводницы извиняются, стараются помочь. Но это не их вина совершенно.