Поезд 241И Иркутск — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

07:11

Иркутск

4 д. 21 ч. 34 мин.

04:45

Адлер

79

Маршрут следования поезда 241И Иркутск — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Иркутск — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Иркутск
Пассажирский

07:11

0 км.

0 ч. 0 мин.

Иркутск
Сортировочный

07:25

2 мин.

07:27

6 км.

0 ч. 14 мин.

Ангарск

08:04

5 мин.

08:09

37 км.

0 ч. 53 мин.

Усолье-Сибирское

08:33

3 мин.

08:36

63 км.

1 ч. 22 мин.

Черемхово

09:32

2 мин.

09:34

123 км.

2 ч. 21 мин.

Залари

10:30

2 мин.

10:32

182 км.

3 ч. 19 мин.

Зима

11:22

30 мин.

11:52

232 км.

4 ч. 11 мин.

Тулун

14:12

2 мин.

14:14

355 км.

7 ч. 1 мин.

Нижнеудинск

15:53

13 мин.

16:06

457 км.

8 ч. 42 мин.

Алзамай

17:28

2 мин.

17:30

533 км.

10 ч. 17 мин.

Тайшет

18:44

3 мин.

18:47

592 км.

11 ч. 33 мин.

Решоты

19:44

1 мин.

19:45

646 км.

12 ч. 33 мин.

Иланская

20:51

22 мин.

21:13

716 км.

13 ч. 40 мин.

Канск-Енисейский

21:43

2 мин.

21:45

739 км.

14 ч. 32 мин.

Заозерная

22:51

1 мин.

22:52

806 км.

15 ч. 40 мин.

Уяр

23:28

1 мин.

23:29

834 км.

16 ч. 17 мин.

Красноярск
Пассажирский

01:32

21 мин.

01:53

930 км.

18 ч. 21 мин.

Ачинск 1

04:46

2 мин.

04:48

1076 км.

21 ч. 35 мин.

Боготол

05:47

2 мин.

05:49

1137 км.

22 ч. 36 мин.

Мариинск

07:33

27 мин.

08:00

1247 км.

1 д. 0 ч. 22 мин.

Анжерская

09:35

2 мин.

09:37

1352 км.

1 д. 2 ч. 24 мин.

Тайга

10:04

3 мин.

10:07

1378 км.

1 д. 2 ч. 53 мин.

Юрга 1

11:12

2 мин.

11:14

1440 км.

1 д. 4 ч. 1 мин.

Новосибирск
Главный

13:42

27 мин.

14:09

1584 км.

1 д. 6 ч. 31 мин.

Барабинск

18:28

30 мин.

18:58

1874 км.

1 д. 11 ч. 17 мин.

Татарская

20:36

2 мин.

20:38

2026 км.

1 д. 13 ч. 25 мин.

Омск
Пассажирский

23:00

25 мин.

23:25

2192 км.

1 д. 15 ч. 49 мин.

Исилькуль

01:23

60 мин.

02:23

2327 км.

1 д. 18 ч. 12 мин.

Петропавловск

04:17

40 мин.

04:57

2460 км.

1 д. 21 ч. 6 мин.

Петухово

06:24

12 мин.

06:36

2545 км.

1 д. 23 ч. 13 мин.

Макушино

07:17

2 мин.

07:19

2590 км.

2 д. 0 ч. 6 мин.

Курган

08:59

21 мин.

09:20

2712 км.

2 д. 1 ч. 48 мин.

Шумиха

11:24

2 мин.

11:26

2842 км.

2 д. 4 ч. 13 мин.

Челябинск-Главный

13:09

34 мин.

13:43

2961 км.

2 д. 5 ч. 58 мин.

Троицк

15:36

2 мин.

15:38

3075 км.

2 д. 8 ч. 25 мин.

Тамерлан

16:55

2 мин.

16:57

3164 км.

2 д. 9 ч. 44 мин.

Карталы 1

17:35

30 мин.

18:05

3207 км.

2 д. 10 ч. 24 мин.

Бреды

19:09

2 мин.

19:11

3281 км.

2 д. 11 ч. 58 мин.

Орск

21:46

19 мин.

22:05

3459 км.

2 д. 14 ч. 35 мин.

Никель

22:18

2 мин.

22:20

3464 км.

2 д. 15 ч. 7 мин.

Медногорск

23:47

2 мин.

23:49

3534 км.

2 д. 16 ч. 36 мин.

Кувандык

00:20

2 мин.

00:22

3552 км.

2 д. 17 ч. 9 мин.

Сакмарская

02:25

30 мин.

02:55

3698 км.

2 д. 19 ч. 14 мин.

Оренбург

03:23

46 мин.

04:09

3726 км.

2 д. 20 ч. 12 мин.

Новосергиевская

06:04

1 мин.

06:05

3829 км.

2 д. 22 ч. 53 мин.

Сорочинская

06:52

1 мин.

06:53

3880 км.

2 д. 23 ч. 41 мин.

Тоцкая

07:18

1 мин.

07:19

3904 км.

3 д. 0 ч. 7 мин.

Бузулук

08:06

24 мин.

08:30

3950 км.

3 д. 0 ч. 55 мин.

Новоперелюбская

12:07

30 мин.

12:37

4130 км.

3 д. 4 ч. 56 мин.

Пугачевск

14:03

5 мин.

14:08

4209 км.

3 д. 6 ч. 52 мин.

Балаково

15:28

5 мин.

15:33

4277 км.

3 д. 8 ч. 17 мин.

Вольск 2

16:59

14 мин.

17:13

4311 км.

3 д. 9 ч. 48 мин.

Сенная

17:49

8 мин.

17:57

4335 км.

3 д. 10 ч. 38 мин.

Саратов 1
Пассажирский

20:43

37 мин.

21:20

4430 км.

3 д. 13 ч. 32 мин.

Петров Вал

00:31

2 мин.

00:33

4595 км.

3 д. 17 ч. 20 мин.

Волгоград 1

03:50

40 мин.

04:30

4761 км.

3 д. 20 ч. 39 мин.

Суровикино

07:04

2 мин.

07:06

4884 км.

3 д. 23 ч. 53 мин.

Обливская

07:31

2 мин.

07:33

4910 км.

4 д. 0 ч. 20 мин.

Чернышков

08:03

2 мин.

08:05

4934 км.

4 д. 0 ч. 52 мин.

Морозовская

08:34

5 мин.

08:39

4963 км.

4 д. 1 ч. 23 мин.

Тацинская

09:35

2 мин.

09:37

5007 км.

4 д. 2 ч. 24 мин.

Белая Калитва

10:29

2 мин.

10:31

5043 км.

4 д. 3 ч. 18 мин.

Лихая

11:48

26 мин.

12:14

5087 км.

4 д. 4 ч. 37 мин.

Зверево

12:40

2 мин.

12:42

5103 км.

4 д. 5 ч. 29 мин.

Сулин

13:02

2 мин.

13:04

5118 км.

4 д. 5 ч. 51 мин.

Шахтная

13:33

2 мин.

13:35

5136 км.

4 д. 6 ч. 22 мин.

Новочеркасск

14:46

2 мин.

14:48

5172 км.

4 д. 7 ч. 35 мин.

Ростов
Главный

15:36

20 мин.

15:56

5210 км.

4 д. 8 ч. 25 мин.

Староминская-Тимашевск

17:20

2 мин.

17:22

5301 км.

4 д. 10 ч. 9 мин.

Каневская

18:03

2 мин.

18:05

5348 км.

4 д. 10 ч. 52 мин.

Брюховецкая

18:37

2 мин.

18:39

5380 км.

4 д. 11 ч. 26 мин.

Краснодар 1

20:23

24 мин.

20:47

5466 км.

4 д. 13 ч. 12 мин.

Горячий Ключ

21:42

41 мин.

22:23

5508 км.

4 д. 14 ч. 31 мин.

Туапсе

01:48

12 мин.

02:00

5569 км.

4 д. 18 ч. 37 мин.

Лазаревская

02:40

5 мин.

02:45

5596 км.

4 д. 19 ч. 29 мин.

Лоо

03:30

7 мин.

03:37

5628 км.

4 д. 20 ч. 19 мин.

Сочи

04:03

10 мин.

04:13

5644 км.

4 д. 20 ч. 52 мин.

Хоста

04:32

2 мин.

04:34

5657 км.

4 д. 21 ч. 21 мин.

Адлер

04:45

5665 км.

4 д. 21 ч. 34 мин.

Погода на станциях Иркутск и Адлер

Информация о поезде 241И

Планируете поездку по маршруту Иркутск — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 241И. Этот поезд отправляется со станции Иркутск в 07:11 и прибывает на конечную станцию Адлер в 04:45. Вся дорога занимает 4 д. 21 ч. 34 мин., а суммарное время стоянок составляет - 14 ч. 46 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 241И

Количество остановок поезда:

79 станций

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Исилькуль

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Наталья

    Поездка была 3.09.2019 вагон 9 жара ужасная кондиционер не работал включили после постоянной просьбы туалет грязь накладки на унитаз отсутствовали но проводники старались молодые ребята начальник поезда тоже как могли отреагировали на жалобы

  2. ОЛЯ

    Вообще ничего плохого не могу сказать про этот поезд! Очень приличный состав, понравилось буквально все. Проводница компетентная и сразу видно что знает что делает. Вагоны ухоженные, чистые, приятные. Одним словом ехала и наслаждалась.

  3. Виктор Сергеевич

    Поезд едет на юг с неработающим кондиционером!!! В вагоне к концу поездки было аж +35!!!!!!!!! Вы когда-нибудь ездили в вагоне, где была такая температура на протяжении суток? А я вот ездил уже. Причем это вина сугубо руководства, проводницы тут ни при чем. Это вина тех, кто пустил такой поезд с поломкой. Старики ходили в соседний вагон охлаждаться, чтобы сознание не потерять!!

  4. Пассажирка

    4 вагон, купе. Приятная проводница и терпимые условия в вагоне. Терпимые потому что могли бы быть и получше за такую-то стоимость! Начальник поезда пару раз проходил и интересовался, все ли хорошо.

  5. Дарья Степановна

    Я никогда больше не поеду так далеко на поезде! Это просто невыносимо. Уж лучше на машине или самолете или еще как-то. Это настоящий ад для меня был. В вагоне не открывались окна вообще, при чем еще не работа кондиционер. Температура зашкаливала!!!!!!!!!!

  6. Андрей Алексеевич

    Это одно из тех «путешествий», которые хочется забыть и никогда не повторять. Вагон старый, половина функций не работает, включая охлаждение. Форточки только в туалете можно открыть!!! Проводницы извиняются, стараются помочь. Но это не их вина совершенно.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
