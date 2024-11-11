Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 328И Иркутск — Забайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Забайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
16:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гончарово
17:08
17:10
13 км.
0 ч. 23 мин.
Слюдянка 1
19:29
19:31
78 км.
2 ч. 44 мин.
Байкальск
20:13
20:15
116 км.
3 ч. 28 мин.
Выдрино
20:45
20:47
145 км.
4 ч. 0 мин.
Мысовая
22:06
22:08
234 км.
5 ч. 21 мин.
Тимлюй
23:08
23:10
294 км.
6 ч. 23 мин.
Селенга
23:27
23:29
311 км.
6 ч. 42 мин.
Улан-Удэ
00:50
01:20
364 км.
8 ч. 5 мин.
Заудинский
01:45
01:46
370 км.
9 ч. 0 мин.
Заиграево
02:31
02:34
411 км.
9 ч. 46 мин.
Новоильинский
03:09
03:12
445 км.
10 ч. 24 мин.
Петровский Завод
04:01
04:03
489 км.
11 ч. 16 мин.
Хилок
06:58
07:39
600 км.
14 ч. 13 мин.
Хушенга
08:28
08:30
633 км.
15 ч. 43 мин.
Харагун
08:51
08:53
654 км.
16 ч. 6 мин.
Чита 2
12:36
14:20
821 км.
19 ч. 51 мин.
Карымская
16:20
17:14
894 км.
23 ч. 35 мин.
Могойтуй
19:03
19:06
949 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
Оловянная
20:27
21:20
1008 км.
1 д. 3 ч. 42 мин.
Ясногорск
21:38
21:43
5996 км.
1 д. 4 ч. 53 мин.
Борзя
23:25
23:47
11074 км.
1 д. 6 ч. 40 мин.
Забайкал
01:46
11175 км.
1 д. 9 ч. 1 мин.
