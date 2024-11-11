Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 269Ч Чита — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чита — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чита 2
11:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Харагун
15:07
15:09
167 км.
3 ч. 41 мин.
Хилок
16:08
16:23
221 км.
4 ч. 42 мин.
Бада
17:21
17:23
262 км.
5 ч. 55 мин.
Новопавловка
18:20
18:22
310 км.
6 ч. 54 мин.
Петровский Завод
19:16
19:20
337 км.
7 ч. 50 мин.
Заудинский
21:41
21:42
437 км.
10 ч. 15 мин.
Улан-Удэ
21:57
22:27
443 км.
10 ч. 31 мин.
Селенга
23:42
23:44
496 км.
12 ч. 16 мин.
Мысовая
01:02
01:04
573 км.
13 ч. 36 мин.
Байкальск
03:07
03:09
688 км.
15 ч. 41 мин.
Слюдянка 1
03:59
04:01
726 км.
16 ч. 33 мин.
Иркутск
Пассажирский
06:41
07:11
804 км.
19 ч. 15 мин.
Иркутск
Сортировочный
07:25
07:27
810 км.
19 ч. 59 мин.
Ангарск
08:04
08:09
841 км.
20 ч. 38 мин.
Усолье-Сибирское
08:33
08:36
867 км.
21 ч. 7 мин.
Черемхово
09:32
09:34
927 км.
22 ч. 6 мин.
Залари
10:30
10:32
986 км.
23 ч. 4 мин.
Зима
11:22
11:52
1036 км.
23 ч. 56 мин.
Тулун
14:12
14:14
1159 км.
1 д. 2 ч. 46 мин.
Нижнеудинск
15:53
16:06
1261 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Алзамай
17:28
17:30
1337 км.
1 д. 6 ч. 2 мин.
Тайшет
18:44
18:47
1396 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Решоты
19:44
19:45
1450 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Иланская
20:51
21:13
1520 км.
1 д. 9 ч. 25 мин.
Канск-Енисейский
21:43
21:45
1543 км.
1 д. 10 ч. 17 мин.
Заозерная
22:51
22:52
1610 км.
1 д. 11 ч. 25 мин.
Уяр
23:28
23:29
1638 км.
1 д. 12 ч. 2 мин.
Красноярск
Пассажирский
01:32
01:53
1734 км.
1 д. 14 ч. 6 мин.
Ачинск 1
04:46
04:48
1880 км.
1 д. 17 ч. 20 мин.
Боготол
05:47
05:49
1941 км.
1 д. 18 ч. 21 мин.
Мариинск
07:33
08:00
2051 км.
1 д. 20 ч. 7 мин.
Анжерская
09:35
09:37
2156 км.
1 д. 22 ч. 9 мин.
Тайга
10:04
10:07
2182 км.
1 д. 22 ч. 38 мин.
Юрга 1
11:12
11:14
2244 км.
1 д. 23 ч. 46 мин.
Новосибирск
Главный
13:42
14:09
2388 км.
2 д. 2 ч. 16 мин.
Барабинск
18:28
18:58
2678 км.
2 д. 7 ч. 2 мин.
Татарская
20:36
20:38
2830 км.
2 д. 9 ч. 10 мин.
Омск
Пассажирский
23:00
23:25
2996 км.
2 д. 11 ч. 34 мин.
Исилькуль
01:23
02:23
3131 км.
2 д. 13 ч. 57 мин.
Петропавловск
04:17
04:57
3264 км.
2 д. 16 ч. 51 мин.
Петухово
06:24
06:36
3349 км.
2 д. 18 ч. 58 мин.
Макушино
07:17
07:19
3394 км.
2 д. 19 ч. 51 мин.
Курган
08:59
09:20
3516 км.
2 д. 21 ч. 33 мин.
Шумиха
11:13
11:15
3646 км.
2 д. 23 ч. 47 мин.
Челябинск-Главный
13:09
13:43
3765 км.
3 д. 1 ч. 43 мин.
Троицк
15:36
15:38
3879 км.
3 д. 4 ч. 10 мин.
Тамерлан
16:55
16:57
3968 км.
3 д. 5 ч. 29 мин.
Карталы 1
17:35
18:05
4011 км.
3 д. 6 ч. 9 мин.
Бреды
19:09
19:11
4085 км.
3 д. 7 ч. 43 мин.
Орск
21:46
22:05
4263 км.
3 д. 10 ч. 20 мин.
Никель
22:18
22:20
4268 км.
3 д. 10 ч. 52 мин.
Медногорск
23:47
23:49
4338 км.
3 д. 12 ч. 21 мин.
Кувандык
00:20
00:22
4356 км.
3 д. 12 ч. 54 мин.
Сакмарская
02:25
02:55
4502 км.
3 д. 14 ч. 59 мин.
Оренбург
03:23
04:09
4530 км.
3 д. 15 ч. 57 мин.
Новосергиевская
06:04
06:05
4633 км.
3 д. 18 ч. 38 мин.
Сорочинская
06:52
06:53
4684 км.
3 д. 19 ч. 26 мин.
Тоцкая
07:18
07:19
4708 км.
3 д. 19 ч. 52 мин.
Бузулук
08:06
08:30
4754 км.
3 д. 20 ч. 40 мин.
Новоперелюбская
12:07
12:37
4934 км.
4 д. 0 ч. 41 мин.
Пугачевск
14:03
14:08
5013 км.
4 д. 2 ч. 37 мин.
Балаково
15:28
15:33
5081 км.
4 д. 4 ч. 2 мин.
Вольск 2
16:59
17:13
5115 км.
4 д. 5 ч. 33 мин.
Сенная
17:49
17:57
5139 км.
4 д. 6 ч. 23 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:43
21:20
5234 км.
4 д. 9 ч. 17 мин.
Петров Вал
00:31
00:33
5399 км.
4 д. 13 ч. 5 мин.
Волгоград 1
03:50
04:30
5565 км.
4 д. 16 ч. 24 мин.
Суровикино
07:04
07:06
5688 км.
4 д. 19 ч. 38 мин.
Обливская
07:31
07:33
5714 км.
4 д. 20 ч. 5 мин.
Чернышков
08:03
08:05
5738 км.
4 д. 20 ч. 37 мин.
Морозовская
08:34
08:39
5767 км.
4 д. 21 ч. 8 мин.
Тацинская
09:35
09:37
5811 км.
4 д. 22 ч. 9 мин.
Белая Калитва
10:29
10:31
5847 км.
4 д. 23 ч. 3 мин.
Лихая
11:48
12:14
5891 км.
5 д. 0 ч. 22 мин.
Зверево
12:40
12:42
5907 км.
5 д. 1 ч. 14 мин.
Сулин
13:02
13:04
5922 км.
5 д. 1 ч. 36 мин.
Шахтная
13:33
13:35
5940 км.
5 д. 2 ч. 7 мин.
Новочеркасск
14:46
14:48
5976 км.
5 д. 3 ч. 20 мин.
Ростов
Главный
15:36
15:56
6014 км.
5 д. 4 ч. 10 мин.
Староминская-Тимашевск
17:20
17:22
6105 км.
5 д. 5 ч. 54 мин.
Каневская
18:03
18:05
6152 км.
5 д. 6 ч. 37 мин.
Брюховецкая
18:37
18:39
6184 км.
5 д. 7 ч. 11 мин.
Краснодар 1
20:23
20:47
6270 км.
5 д. 8 ч. 57 мин.
Горячий Ключ
21:42
22:23
6312 км.
5 д. 10 ч. 16 мин.
Туапсе
01:48
02:00
6373 км.
5 д. 14 ч. 22 мин.
Лазаревская
02:40
02:45
6400 км.
5 д. 15 ч. 14 мин.
Лоо
03:30
03:37
6432 км.
5 д. 16 ч. 4 мин.
Сочи
04:03
04:13
6448 км.
5 д. 16 ч. 37 мин.
Хоста
04:32
04:34
6461 км.
5 д. 17 ч. 6 мин.
Адлер
04:45
6469 км.
5 д. 17 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
на поезд 269 Чита-Адлер на официальном сайте появилась информация что билетов нет, хотя вчера в вагонах с 1-8 было по 19 свободных мест. Что-то случилось?
Приятно удивилась что такой хороший поезд с первых же минут захода. Ехала 22 июля 2019 года. В 4 вагоне. Розетки есть у каждого пассажира и можно ходить в туалет даже на остановках (биотуалеты стоят). И в них НЕ ВОНЯЕТ как раньше!!!! Это просто офигительный поезд!!!!
Вагон был новый но подметался не часто и это сразу бросалось в глаза, так как в купе по углам было наметено песка. И видно уже давно. В тамбуре было натоптано и за всю поездку подметали только 2 раза. И то первый раз потому что я попросил убраться, так как невозможно было нормально ехать после того как нанесли песка.
По дороге сломался кондиционер, а на улице было +30. Ехали и обливались потом. Проводница делала что могла чтобы успокоить пассажиров, молодец. Даже бабушку перевели в другой вагон где все работало. Чтобы она не получила тепловой удар.
Доброжелательные и приятные проводницы. Вагон был приемлемого качества. Не скажу что очень уж хорош. Но бывали и похуже. Туалет био и это радует. На станциях поезд мало стоит не хватает времени нормально выйти покурить.
Матрасы в поезде удобные. Видно что не советские и это просто супер. Милые проводницы. Вагон тоже в достойном состоянии. Туалеты работали, вода в умывальниках была. Никто не распивал спиртное. Так что было все в общем то замечательно.