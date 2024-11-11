Поезд 269Ч Чита — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:26

Чита

5 д. 17 ч. 19 мин.

04:45

Адлер

91

Маршрут следования поезда 269Ч Чита — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Чита — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Чита 2

11:26

0 км.

0 ч. 0 мин.

Харагун

15:07

2 мин.

15:09

167 км.

3 ч. 41 мин.

Хилок

16:08

15 мин.

16:23

221 км.

4 ч. 42 мин.

Бада

17:21

2 мин.

17:23

262 км.

5 ч. 55 мин.

Новопавловка

18:20

2 мин.

18:22

310 км.

6 ч. 54 мин.

Петровский Завод

19:16

4 мин.

19:20

337 км.

7 ч. 50 мин.

Заудинский

21:41

1 мин.

21:42

437 км.

10 ч. 15 мин.

Улан-Удэ

21:57

30 мин.

22:27

443 км.

10 ч. 31 мин.

Селенга

23:42

2 мин.

23:44

496 км.

12 ч. 16 мин.

Мысовая

01:02

2 мин.

01:04

573 км.

13 ч. 36 мин.

Байкальск

03:07

2 мин.

03:09

688 км.

15 ч. 41 мин.

Слюдянка 1

03:59

2 мин.

04:01

726 км.

16 ч. 33 мин.

Иркутск
Пассажирский

06:41

30 мин.

07:11

804 км.

19 ч. 15 мин.

Иркутск
Сортировочный

07:25

2 мин.

07:27

810 км.

19 ч. 59 мин.

Ангарск

08:04

5 мин.

08:09

841 км.

20 ч. 38 мин.

Усолье-Сибирское

08:33

3 мин.

08:36

867 км.

21 ч. 7 мин.

Черемхово

09:32

2 мин.

09:34

927 км.

22 ч. 6 мин.

Залари

10:30

2 мин.

10:32

986 км.

23 ч. 4 мин.

Зима

11:22

30 мин.

11:52

1036 км.

23 ч. 56 мин.

Тулун

14:12

2 мин.

14:14

1159 км.

1 д. 2 ч. 46 мин.

Нижнеудинск

15:53

13 мин.

16:06

1261 км.

1 д. 4 ч. 27 мин.

Алзамай

17:28

2 мин.

17:30

1337 км.

1 д. 6 ч. 2 мин.

Тайшет

18:44

3 мин.

18:47

1396 км.

1 д. 7 ч. 18 мин.

Решоты

19:44

1 мин.

19:45

1450 км.

1 д. 8 ч. 18 мин.

Иланская

20:51

22 мин.

21:13

1520 км.

1 д. 9 ч. 25 мин.

Канск-Енисейский

21:43

2 мин.

21:45

1543 км.

1 д. 10 ч. 17 мин.

Заозерная

22:51

1 мин.

22:52

1610 км.

1 д. 11 ч. 25 мин.

Уяр

23:28

1 мин.

23:29

1638 км.

1 д. 12 ч. 2 мин.

Красноярск
Пассажирский

01:32

21 мин.

01:53

1734 км.

1 д. 14 ч. 6 мин.

Ачинск 1

04:46

2 мин.

04:48

1880 км.

1 д. 17 ч. 20 мин.

Боготол

05:47

2 мин.

05:49

1941 км.

1 д. 18 ч. 21 мин.

Мариинск

07:33

27 мин.

08:00

2051 км.

1 д. 20 ч. 7 мин.

Анжерская

09:35

2 мин.

09:37

2156 км.

1 д. 22 ч. 9 мин.

Тайга

10:04

3 мин.

10:07

2182 км.

1 д. 22 ч. 38 мин.

Юрга 1

11:12

2 мин.

11:14

2244 км.

1 д. 23 ч. 46 мин.

Новосибирск
Главный

13:42

27 мин.

14:09

2388 км.

2 д. 2 ч. 16 мин.

Барабинск

18:28

30 мин.

18:58

2678 км.

2 д. 7 ч. 2 мин.

Татарская

20:36

2 мин.

20:38

2830 км.

2 д. 9 ч. 10 мин.

Омск
Пассажирский

23:00

25 мин.

23:25

2996 км.

2 д. 11 ч. 34 мин.

Исилькуль

01:23

60 мин.

02:23

3131 км.

2 д. 13 ч. 57 мин.

Петропавловск

04:17

40 мин.

04:57

3264 км.

2 д. 16 ч. 51 мин.

Петухово

06:24

12 мин.

06:36

3349 км.

2 д. 18 ч. 58 мин.

Макушино

07:17

2 мин.

07:19

3394 км.

2 д. 19 ч. 51 мин.

Курган

08:59

21 мин.

09:20

3516 км.

2 д. 21 ч. 33 мин.

Шумиха

11:13

2 мин.

11:15

3646 км.

2 д. 23 ч. 47 мин.

Челябинск-Главный

13:09

34 мин.

13:43

3765 км.

3 д. 1 ч. 43 мин.

Троицк

15:36

2 мин.

15:38

3879 км.

3 д. 4 ч. 10 мин.

Тамерлан

16:55

2 мин.

16:57

3968 км.

3 д. 5 ч. 29 мин.

Карталы 1

17:35

30 мин.

18:05

4011 км.

3 д. 6 ч. 9 мин.

Бреды

19:09

2 мин.

19:11

4085 км.

3 д. 7 ч. 43 мин.

Орск

21:46

19 мин.

22:05

4263 км.

3 д. 10 ч. 20 мин.

Никель

22:18

2 мин.

22:20

4268 км.

3 д. 10 ч. 52 мин.

Медногорск

23:47

2 мин.

23:49

4338 км.

3 д. 12 ч. 21 мин.

Кувандык

00:20

2 мин.

00:22

4356 км.

3 д. 12 ч. 54 мин.

Сакмарская

02:25

30 мин.

02:55

4502 км.

3 д. 14 ч. 59 мин.

Оренбург

03:23

46 мин.

04:09

4530 км.

3 д. 15 ч. 57 мин.

Новосергиевская

06:04

1 мин.

06:05

4633 км.

3 д. 18 ч. 38 мин.

Сорочинская

06:52

1 мин.

06:53

4684 км.

3 д. 19 ч. 26 мин.

Тоцкая

07:18

1 мин.

07:19

4708 км.

3 д. 19 ч. 52 мин.

Бузулук

08:06

24 мин.

08:30

4754 км.

3 д. 20 ч. 40 мин.

Новоперелюбская

12:07

30 мин.

12:37

4934 км.

4 д. 0 ч. 41 мин.

Пугачевск

14:03

5 мин.

14:08

5013 км.

4 д. 2 ч. 37 мин.

Балаково

15:28

5 мин.

15:33

5081 км.

4 д. 4 ч. 2 мин.

Вольск 2

16:59

14 мин.

17:13

5115 км.

4 д. 5 ч. 33 мин.

Сенная

17:49

8 мин.

17:57

5139 км.

4 д. 6 ч. 23 мин.

Саратов 1
Пассажирский

20:43

37 мин.

21:20

5234 км.

4 д. 9 ч. 17 мин.

Петров Вал

00:31

2 мин.

00:33

5399 км.

4 д. 13 ч. 5 мин.

Волгоград 1

03:50

40 мин.

04:30

5565 км.

4 д. 16 ч. 24 мин.

Суровикино

07:04

2 мин.

07:06

5688 км.

4 д. 19 ч. 38 мин.

Обливская

07:31

2 мин.

07:33

5714 км.

4 д. 20 ч. 5 мин.

Чернышков

08:03

2 мин.

08:05

5738 км.

4 д. 20 ч. 37 мин.

Морозовская

08:34

5 мин.

08:39

5767 км.

4 д. 21 ч. 8 мин.

Тацинская

09:35

2 мин.

09:37

5811 км.

4 д. 22 ч. 9 мин.

Белая Калитва

10:29

2 мин.

10:31

5847 км.

4 д. 23 ч. 3 мин.

Лихая

11:48

26 мин.

12:14

5891 км.

5 д. 0 ч. 22 мин.

Зверево

12:40

2 мин.

12:42

5907 км.

5 д. 1 ч. 14 мин.

Сулин

13:02

2 мин.

13:04

5922 км.

5 д. 1 ч. 36 мин.

Шахтная

13:33

2 мин.

13:35

5940 км.

5 д. 2 ч. 7 мин.

Новочеркасск

14:46

2 мин.

14:48

5976 км.

5 д. 3 ч. 20 мин.

Ростов
Главный

15:36

20 мин.

15:56

6014 км.

5 д. 4 ч. 10 мин.

Староминская-Тимашевск

17:20

2 мин.

17:22

6105 км.

5 д. 5 ч. 54 мин.

Каневская

18:03

2 мин.

18:05

6152 км.

5 д. 6 ч. 37 мин.

Брюховецкая

18:37

2 мин.

18:39

6184 км.

5 д. 7 ч. 11 мин.

Краснодар 1

20:23

24 мин.

20:47

6270 км.

5 д. 8 ч. 57 мин.

Горячий Ключ

21:42

41 мин.

22:23

6312 км.

5 д. 10 ч. 16 мин.

Туапсе

01:48

12 мин.

02:00

6373 км.

5 д. 14 ч. 22 мин.

Лазаревская

02:40

5 мин.

02:45

6400 км.

5 д. 15 ч. 14 мин.

Лоо

03:30

7 мин.

03:37

6432 км.

5 д. 16 ч. 4 мин.

Сочи

04:03

10 мин.

04:13

6448 км.

5 д. 16 ч. 37 мин.

Хоста

04:32

2 мин.

04:34

6461 км.

5 д. 17 ч. 6 мин.

Адлер

04:45

6469 км.

5 д. 17 ч. 19 мин.

Информация о поезде 269Ч

Планируете поездку по маршруту Чита — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 269Ч. Этот поезд отправляется со станции Чита в 11:26 и прибывает на конечную станцию Адлер в 04:45. Вся дорога занимает 5 д. 17 ч. 19 мин., а суммарное время стоянок составляет - 16 ч. 20 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 269Ч Чита - Адлер: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

91 станция

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Исилькуль

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Ольга

    на поезд 269 Чита-Адлер на официальном сайте появилась информация что билетов нет, хотя вчера в вагонах с 1-8 было по 19 свободных мест. Что-то случилось?

  2. Мария

    Приятно удивилась что такой хороший поезд с первых же минут захода. Ехала 22 июля 2019 года. В 4 вагоне. Розетки есть у каждого пассажира и можно ходить в туалет даже на остановках (биотуалеты стоят). И в них НЕ ВОНЯЕТ как раньше!!!! Это просто офигительный поезд!!!!

  3. Вячеслав Анатольевич Дропа

    Вагон был новый но подметался не часто и это сразу бросалось в глаза, так как в купе по углам было наметено песка. И видно уже давно. В тамбуре было натоптано и за всю поездку подметали только 2 раза. И то первый раз потому что я попросил убраться, так как невозможно было нормально ехать после того как нанесли песка.

  4. Алинка

    По дороге сломался кондиционер, а на улице было +30. Ехали и обливались потом. Проводница делала что могла чтобы успокоить пассажиров, молодец. Даже бабушку перевели в другой вагон где все работало. Чтобы она не получила тепловой удар.

  5. Никита

    Доброжелательные и приятные проводницы. Вагон был приемлемого качества. Не скажу что очень уж хорош. Но бывали и похуже. Туалет био и это радует. На станциях поезд мало стоит не хватает времени нормально выйти покурить.

  6. Мария Витальевна

    Матрасы в поезде удобные. Видно что не советские и это просто супер. Милые проводницы. Вагон тоже в достойном состоянии. Туалеты работали, вода в умывальниках была. Никто не распивал спиртное. Так что было все в общем то замечательно.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
