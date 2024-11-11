Маршрут следования поезда 006Щ Москва — Улан-Батор (Монголия) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Улан-Батор (Монголия) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
21:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
00:08
00:34
176 км.
3 ч. 3 мин.
Ковров 1
01:16
01:18
236 км.
4 ч. 11 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:24
03:39
398 км.
6 ч. 19 мин.
Шахунья
06:39
06:41
618 км.
9 ч. 34 мин.
Котельнич 1
08:28
08:30
742 км.
11 ч. 23 мин.
Киров
Пассажирский
09:50
10:05
823 км.
12 ч. 45 мин.
Зуевка
11:35
11:37
911 км.
14 ч. 30 мин.
Глазов
12:57
12:59
1005 км.
15 ч. 52 мин.
Балезино
13:27
13:55
1031 км.
16 ч. 22 мин.
Пермь 2
17:39
18:02
1218 км.
20 ч. 34 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
23:43
00:20
1511 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Тюмень
05:09
05:28
1810 км.
1 д. 8 ч. 4 мин.
Омск
Пассажирский
11:53
12:13
2356 км.
1 д. 14 ч. 48 мин.
Барабинск
16:24
16:54
2674 км.
1 д. 19 ч. 19 мин.
Новосибирск
Главный
20:04
20:22
2964 км.
1 д. 22 ч. 59 мин.
Мариинск
02:04
02:31
3295 км.
2 д. 4 ч. 59 мин.
Красноярск
Пассажирский
08:36
08:57
3611 км.
2 д. 11 ч. 31 мин.
Иланская
13:21
13:38
3813 км.
2 д. 16 ч. 16 мин.
Нижнеудинск
18:16
18:29
4051 км.
2 д. 21 ч. 11 мин.
Зима
22:03
22:30
4274 км.
3 д. 0 ч. 58 мин.
Иркутск
Пассажирский
02:42
03:05
4508 км.
3 д. 5 ч. 37 мин.
Слюдянка 1
05:36
05:38
4586 км.
3 д. 8 ч. 31 мин.
Улан-Удэ
10:06
10:39
4852 км.
3 д. 13 ч. 1 мин.
Джида
14:08
14:09
5012 км.
3 д. 17 ч. 3 мин.
Наушки
14:57
16:47
5045 км.
3 д. 17 ч. 52 мин.
Сухэ-Батор
17:29
19:06
5063 км.
3 д. 20 ч. 24 мин.
Дархан
20:36
20:49
5148 км.
3 д. 23 ч. 31 мин.
Дзун-Хара
22:28
22:43
5223 км.
4 д. 1 ч. 23 мин.
Улан-Батор
01:38
5336 км.
4 д. 4 ч. 33 мин.
