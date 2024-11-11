Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 069Ч Чита — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чита — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чита 2
14:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Могзон
17:33
17:35
110 км.
2 ч. 47 мин.
Харагун
18:30
18:32
167 км.
3 ч. 44 мин.
Хушенга
18:52
18:54
188 км.
4 ч. 6 мин.
Гыршелун
19:13
19:15
206 км.
4 ч. 27 мин.
Хилок
19:37
19:52
221 км.
4 ч. 51 мин.
Жипхеген
20:23
20:25
242 км.
5 ч. 37 мин.
Бада
20:50
20:52
264 км.
6 ч. 4 мин.
Хохотуй
21:17
21:19
287 км.
6 ч. 31 мин.
Новопавловка
21:52
21:54
312 км.
7 ч. 6 мин.
Тарбагатай
22:09
22:11
321 км.
7 ч. 23 мин.
Баляга
22:28
22:30
332 км.
7 ч. 42 мин.
Петровский Завод
22:51
23:05
348 км.
8 ч. 5 мин.
Кижа
23:25
23:26
366 км.
8 ч. 39 мин.
Горхон
23:44
23:45
379 км.
8 ч. 58 мин.
Заиграево
00:25
00:26
425 км.
9 ч. 39 мин.
Заудинский
01:08
01:09
466 км.
10 ч. 22 мин.
Улан-Удэ
01:25
02:15
472 км.
10 ч. 39 мин.
Татаурово
02:55
02:57
506 км.
12 ч. 9 мин.
Селенга
03:29
03:31
546 км.
12 ч. 43 мин.
Тимлюй
03:48
03:50
563 км.
13 ч. 2 мин.
Мысовая
04:47
04:49
623 км.
14 ч. 1 мин.
Клюевка
05:02
05:04
632 км.
14 ч. 16 мин.
Мишиха
05:15
05:17
643 км.
14 ч. 29 мин.
Переемная
05:39
05:41
667 км.
14 ч. 53 мин.
Танхой
05:54
05:58
676 км.
15 ч. 8 мин.
Кедровая-Сибирская
06:16
06:18
689 км.
15 ч. 30 мин.
Выдрино
06:36
06:38
709 км.
15 ч. 50 мин.
Байкальск
07:07
07:12
738 км.
16 ч. 21 мин.
Слюдянка 1
07:55
08:29
776 км.
17 ч. 9 мин.
Иркутск
Пассажирский
10:33
11:11
854 км.
19 ч. 47 мин.
Иркутск
Сортировочный
11:25
11:27
860 км.
20 ч. 39 мин.
Ангарск
12:04
12:07
891 км.
21 ч. 18 мин.
Усолье-Сибирское
12:31
12:33
917 км.
21 ч. 45 мин.
Черемхово
13:33
13:35
977 км.
22 ч. 47 мин.
Залари
14:42
14:44
1036 км.
23 ч. 56 мин.
Зима
15:41
16:11
1086 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Куйтун
17:05
17:07
1143 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Тулун
18:11
18:13
1212 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Нижнеудинск
19:48
20:01
1314 км.
1 д. 5 ч. 2 мин.
Тайшет
22:34
22:39
1447 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Решоты
23:36
23:37
1501 км.
1 д. 8 ч. 50 мин.
Тинская
23:54
23:55
1519 км.
1 д. 9 ч. 8 мин.
Иланская
00:44
01:06
1572 км.
1 д. 9 ч. 58 мин.
Канск-Енисейский
01:36
01:40
1595 км.
1 д. 10 ч. 50 мин.
Заозерная
02:46
02:47
1662 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Уяр
03:23
03:24
1690 км.
1 д. 12 ч. 37 мин.
Красноярск
Пассажирский
05:35
06:23
1786 км.
1 д. 14 ч. 49 мин.
Козулька
08:23
08:24
1876 км.
1 д. 17 ч. 37 мин.
Ачинск 1
09:26
09:56
1932 км.
1 д. 18 ч. 40 мин.
Боготол
10:55
10:57
1993 км.
1 д. 20 ч. 9 мин.
Тяжин
11:56
11:58
2056 км.
1 д. 21 ч. 10 мин.
Болотная
17:17
17:19
2318 км.
2 д. 2 ч. 31 мин.
Обь
20:47
20:49
2447 км.
2 д. 6 ч. 1 мин.
Барабинск
00:12
00:42
2727 км.
2 д. 9 ч. 26 мин.
Татарская
02:45
02:47
2879 км.
2 д. 11 ч. 59 мин.
Омск
Пассажирский
05:09
05:25
3045 км.
2 д. 14 ч. 23 мин.
Называевская
07:25
07:27
3191 км.
2 д. 16 ч. 39 мин.
Мангут
08:08
08:09
3234 км.
2 д. 17 ч. 22 мин.
Маслянская
08:46
08:48
3276 км.
2 д. 18 ч. 0 мин.
Ишим
09:39
09:54
3319 км.
2 д. 18 ч. 53 мин.
Карасульская
10:41
10:43
3359 км.
2 д. 19 ч. 55 мин.
Голышманово
11:15
11:17
3395 км.
2 д. 20 ч. 29 мин.
Омутинская
11:57
11:59
3439 км.
2 д. 21 ч. 11 мин.
Заводоуковская
12:53
12:55
3508 км.
2 д. 22 ч. 7 мин.
Ялуторовск
13:17
13:19
3529 км.
2 д. 22 ч. 31 мин.
Тюмень
14:29
15:16
3600 км.
2 д. 23 ч. 43 мин.
Талица
17:08
17:10
3707 км.
3 д. 2 ч. 22 мин.
Камышлов
18:28
18:32
3773 км.
3 д. 3 ч. 42 мин.
Богданович
19:17
19:19
3814 км.
3 д. 4 ч. 31 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
20:48
21:24
3902 км.
3 д. 6 ч. 2 мин.
Первоуральск
22:17
22:19
3940 км.
3 д. 7 ч. 31 мин.
Кунгур
01:47
01:49
4129 км.
3 д. 11 ч. 1 мин.
Пермь 2
03:09
03:41
4209 км.
3 д. 12 ч. 23 мин.
Менделеево
05:04
05:06
4281 км.
3 д. 14 ч. 18 мин.
Верещагино
05:31
05:33
4303 км.
3 д. 14 ч. 45 мин.
Кез
06:42
06:44
4362 км.
3 д. 15 ч. 56 мин.
Балезино
07:35
08:01
4404 км.
3 д. 16 ч. 49 мин.
Глазов
08:26
08:28
4430 км.
3 д. 17 ч. 40 мин.
Киров
Пассажирский
11:17
11:32
4612 км.
3 д. 20 ч. 31 мин.
Котельнич 1
12:57
12:59
4693 км.
3 д. 22 ч. 11 мин.
Свеча
13:53
13:55
4741 км.
3 д. 23 ч. 7 мин.
Шабалино
14:17
14:19
4764 км.
3 д. 23 ч. 31 мин.
Гостовская
14:38
14:39
4788 км.
3 д. 23 ч. 52 мин.
Поназырево
14:56
15:06
4809 км.
4 д. 0 ч. 10 мин.
Шарья
15:40
15:54
4855 км.
4 д. 0 ч. 54 мин.
Шекшема
16:24
16:25
4875 км.
4 д. 1 ч. 38 мин.
Мантурово
16:56
16:58
4900 км.
4 д. 2 ч. 10 мин.
Брантовка
17:18
17:19
4924 км.
4 д. 2 ч. 32 мин.
Нея
17:43
17:45
4951 км.
4 д. 2 ч. 57 мин.
Николо-Полома
18:20
18:22
4978 км.
4 д. 3 ч. 34 мин.
Антропово
18:43
18:45
5001 км.
4 д. 3 ч. 57 мин.
Галич
19:18
19:33
5039 км.
4 д. 4 ч. 32 мин.
Буй
20:25
20:30
5086 км.
4 д. 5 ч. 39 мин.
Любим
21:37
21:39
5137 км.
4 д. 6 ч. 51 мин.
Данилов
22:25
22:59
5171 км.
4 д. 7 ч. 39 мин.
Ярославль
Главный
00:03
00:53
5236 км.
4 д. 9 ч. 17 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
04:56
5480 км.
4 д. 14 ч. 10 мин.
