Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 138Ы Абакан — Иркутск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 138Ы Абакан — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Абакан — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Абакан
03:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минусинск
03:46
03:48
16 км.
0 ч. 21 мин.
Туба
04:50
04:54
80 км.
1 ч. 25 мин.
Курагино
05:12
05:14
94 км.
1 ч. 47 мин.
Кошурниково
06:32
06:37
155 км.
3 ч. 7 мин.
Мана
08:49
08:51
237 км.
5 ч. 24 мин.
Саянская
10:20
11:07
317 км.
6 ч. 55 мин.
Ирбейская
11:54
11:56
361 км.
8 ч. 29 мин.
Абакумовка
13:04
13:06
413 км.
9 ч. 39 мин.
Тагул
15:38
15:40
517 км.
12 ч. 13 мин.
Тайшет
16:00
16:40
527 км.
12 ч. 35 мин.
Алзамай
17:48
17:50
586 км.
14 ч. 23 мин.
Нижнеудинск
19:16
19:29
662 км.
15 ч. 51 мин.
Тулун
21:09
21:11
764 км.
17 ч. 44 мин.
Куйтун
22:27
22:29
833 км.
19 ч. 2 мин.
Зима
23:32
23:59
890 км.
20 ч. 7 мин.
Залари
01:13
01:15
940 км.
21 ч. 48 мин.
Кутулик
01:55
01:57
968 км.
22 ч. 30 мин.
Черемхово
02:35
02:37
1000 км.
23 ч. 10 мин.
Усолье-Сибирское
03:50
03:51
1060 км.
1 д. 0 ч. 25 мин.
Ангарск
04:22
04:24
1086 км.
1 д. 0 ч. 57 мин.
Иркутск
Сортировочный
04:59
05:01
1117 км.
1 д. 1 ч. 34 мин.
Иркутск
Пассажирский
05:13
1123 км.
1 д. 1 ч. 48 мин.
