Маршрут следования поезда 267И Иркутск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
10:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зима
14:38
15:05
234 км.
3 ч. 58 мин.
Нижнеудинск
18:38
18:51
457 км.
7 ч. 58 мин.
Иланская
23:14
23:31
695 км.
12 ч. 34 мин.
Красноярск
Пассажирский
03:51
04:12
897 км.
17 ч. 11 мин.
Мариинск
10:00
10:27
1213 км.
23 ч. 20 мин.
Новосибирск
Главный
15:59
16:17
1544 км.
1 д. 5 ч. 19 мин.
Барабинск
19:30
20:00
1834 км.
1 д. 8 ч. 50 мин.
Омск
Пассажирский
23:16
23:32
2152 км.
1 д. 12 ч. 36 мин.
Тюмень
06:18
06:37
2698 км.
1 д. 19 ч. 38 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
11:21
11:49
2997 км.
2 д. 0 ч. 41 мин.
Пермь 2
17:34
17:58
3290 км.
2 д. 6 ч. 54 мин.
Балезино
21:45
22:13
3477 км.
2 д. 11 ч. 5 мин.
Глазов
22:42
22:44
3503 км.
2 д. 12 ч. 2 мин.
Зуевка
00:21
00:23
3597 км.
2 д. 13 ч. 41 мин.
Киров
Пассажирский
01:56
02:11
3685 км.
2 д. 15 ч. 16 мин.
Котельнич 1
03:28
03:30
3766 км.
2 д. 16 ч. 48 мин.
Шахунья
05:00
05:02
3890 км.
2 д. 18 ч. 20 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:06
08:23
4110 км.
2 д. 21 ч. 26 мин.
Ковров 1
10:19
10:21
4272 км.
2 д. 23 ч. 39 мин.
Владимир
11:04
11:30
4332 км.
3 д. 0 ч. 24 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
14:08
4508 км.
3 д. 3 ч. 28 мин.
