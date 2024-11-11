Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 011Й Владивосток — Самара. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:30
1 ч. 55 мин.
01:25
127
Маршрут следования поезда 011Й Владивосток — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
14:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Угольная
15:10
15:12
26 км.
0 ч. 40 мин.
Уссурийск
16:27
16:31
81 км.
1 ч. 57 мин.
Озерная Падь
17:04
17:05
110 км.
2 ч. 34 мин.
Сибирцево
17:38
17:40
139 км.
3 ч. 8 мин.
Мучная
18:00
18:01
155 км.
3 ч. 30 мин.
Спасск-Дальний
18:38
18:40
192 км.
4 ч. 8 мин.
Шмаковка
19:37
19:38
261 км.
5 ч. 7 мин.
Ружино
20:18
20:33
303 км.
5 ч. 48 мин.
Дальнереченск 1
21:21
21:23
357 км.
6 ч. 51 мин.
Лучегорск
22:15
22:17
426 км.
7 ч. 45 мин.
Бикин
22:54
22:56
464 км.
8 ч. 24 мин.
Вяземская
00:22
00:37
552 км.
9 ч. 52 мин.
Хабаровск 1
02:31
03:11
661 км.
12 ч. 1 мин.
Биробиджан
05:34
05:41
821 км.
15 ч. 4 мин.
Известковая
07:34
07:35
923 км.
17 ч. 4 мин.
Облучье
08:28
08:43
959 км.
17 ч. 58 мин.
Архара
10:32
10:34
1043 км.
20 ч. 2 мин.
Бурея
11:22
11:24
1090 км.
20 ч. 52 мин.
Завитая
12:01
12:03
1132 км.
21 ч. 31 мин.
Екатеринославка
12:39
12:41
1169 км.
22 ч. 9 мин.
Поздеевка
13:06
13:08
1197 км.
22 ч. 36 мин.
Белогорск
13:52
14:37
1244 км.
23 ч. 22 мин.
Серышево
14:56
14:58
1263 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Тыгда
19:01
19:03
1527 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Магдагачи
20:01
20:16
1578 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Сковородино
23:15
00:01
1714 км.
1 д. 8 ч. 45 мин.
Уруша
01:56
01:58
1783 км.
1 д. 11 ч. 26 мин.
Ерофей Павлович
03:53
04:14
1844 км.
1 д. 13 ч. 23 мин.
Амазар
06:01
06:19
1914 км.
1 д. 15 ч. 31 мин.
Могоча
07:53
08:39
1988 км.
1 д. 17 ч. 23 мин.
Ксеньевская
10:54
10:56
2059 км.
1 д. 20 ч. 24 мин.
Зилово
13:16
13:18
2156 км.
1 д. 22 ч. 46 мин.
Жирекен
13:58
14:00
2187 км.
1 д. 23 ч. 28 мин.
Чернышевск-Забайкальск
14:51
15:21
2225 км.
2 д. 0 ч. 21 мин.
Куэнга
16:24
16:26
2274 км.
2 д. 1 ч. 54 мин.
Приисковая
17:03
17:05
2308 км.
2 д. 2 ч. 33 мин.
Шилка
17:49
17:51
2347 км.
2 д. 3 ч. 19 мин.
Солнцевая
18:29
18:31
2375 км.
2 д. 3 ч. 59 мин.
Карымская
20:28
20:46
2467 км.
2 д. 5 ч. 58 мин.
Чита 2
22:28
23:04
2540 км.
2 д. 7 ч. 58 мин.
Могзон
01:51
01:53
2650 км.
2 д. 11 ч. 21 мин.
Харагун
02:51
02:53
2707 км.
2 д. 12 ч. 21 мин.
Хушенга
03:13
03:15
2728 км.
2 д. 12 ч. 43 мин.
Хилок
03:52
04:07
2761 км.
2 д. 13 ч. 22 мин.
Бада
05:07
05:09
2802 км.
2 д. 14 ч. 37 мин.
Петровский Завод
07:00
07:02
2872 км.
2 д. 16 ч. 30 мин.
Новоильинский
07:48
07:49
2916 км.
2 д. 17 ч. 18 мин.
Заудинский
09:03
09:04
2988 км.
2 д. 18 ч. 33 мин.
Улан-Удэ
09:20
09:45
2994 км.
2 д. 18 ч. 50 мин.
Мысовая
12:04
12:06
3112 км.
2 д. 21 ч. 34 мин.
Байкальск
13:55
13:57
3227 км.
2 д. 23 ч. 25 мин.
Слюдянка 1
14:41
14:43
3265 км.
3 д. 0 ч. 11 мин.
Иркутск
Пассажирский
17:19
17:48
3343 км.
3 д. 2 ч. 49 мин.
Иркутск
Сортировочный
18:02
18:04
3349 км.
3 д. 3 ч. 32 мин.
Ангарск
18:41
18:44
3380 км.
3 д. 4 ч. 11 мин.
Усолье-Сибирское
19:08
19:10
3406 км.
3 д. 4 ч. 38 мин.
Черемхово
20:02
20:04
3466 км.
3 д. 5 ч. 32 мин.
Залари
20:56
20:58
3525 км.
3 д. 6 ч. 26 мин.
Зима
21:55
22:25
3575 км.
3 д. 7 ч. 25 мин.
Куйтун
23:22
23:24
3632 км.
3 д. 8 ч. 52 мин.
Тулун
00:30
00:32
3701 км.
3 д. 10 ч. 0 мин.
Нижнеудинск
02:07
02:20
3803 км.
3 д. 11 ч. 37 мин.
Тайшет
04:58
05:01
3936 км.
3 д. 14 ч. 28 мин.
Решоты
05:58
05:59
3990 км.
3 д. 15 ч. 28 мин.
Ингашская
06:41
06:42
4033 км.
3 д. 16 ч. 11 мин.
Иланская
07:12
07:34
4060 км.
3 д. 16 ч. 42 мин.
Канск-Енисейский
08:04
08:06
4083 км.
3 д. 17 ч. 34 мин.
Заозерная
09:12
09:13
4150 км.
3 д. 18 ч. 42 мин.
Уяр
09:49
09:50
4178 км.
3 д. 19 ч. 19 мин.
Красноярск
Пассажирский
11:50
12:30
4274 км.
3 д. 21 ч. 20 мин.
Ачинск 1
15:23
15:25
4420 км.
4 д. 0 ч. 53 мин.
Боготол
16:26
16:27
4481 км.
4 д. 1 ч. 56 мин.
Тяжин
17:29
17:30
4544 км.
4 д. 2 ч. 59 мин.
Мариинск
18:19
18:53
4593 км.
4 д. 3 ч. 49 мин.
Яя
20:05
20:10
4674 км.
4 д. 5 ч. 35 мин.
Анжерская
20:35
20:51
4701 км.
4 д. 6 ч. 5 мин.
Тайга
21:21
22:11
4727 км.
4 д. 6 ч. 51 мин.
Яшкино
22:38
22:42
4751 км.
4 д. 8 ч. 8 мин.
Юрга 1
23:21
23:23
4791 км.
4 д. 8 ч. 51 мин.
Новосибирск
Главный
01:45
02:37
4935 км.
4 д. 11 ч. 15 мин.
Обь
03:07
03:09
4946 км.
4 д. 12 ч. 37 мин.
Чулымская
04:43
04:45
5058 км.
4 д. 14 ч. 13 мин.
Каргат
05:24
05:26
5103 км.
4 д. 14 ч. 54 мин.
Убинская
06:00
06:02
5144 км.
4 д. 15 ч. 30 мин.
Барабинск
07:09
07:32
5227 км.
4 д. 16 ч. 39 мин.
Озеро-Карачинское
08:30
08:35
5315 км.
4 д. 18 ч. 0 мин.
Чаны
08:47
08:49
5327 км.
4 д. 18 ч. 17 мин.
Татарская
09:23
09:25
5378 км.
4 д. 18 ч. 53 мин.
Калачинская
10:22
10:24
5467 км.
4 д. 19 ч. 52 мин.
Омск
Пассажирский
11:20
12:15
5543 км.
4 д. 20 ч. 50 мин.
Исилькуль
14:13
15:13
5678 км.
4 д. 23 ч. 43 мин.
Петухово
18:47
18:52
5893 км.
5 д. 4 ч. 17 мин.
Макушино
19:30
19:32
5938 км.
5 д. 5 ч. 0 мин.
Лебяжья-Сибирская
20:07
20:09
5984 км.
5 д. 5 ч. 37 мин.
Варгаши
20:44
20:46
6028 км.
5 д. 6 ч. 14 мин.
Курган
21:22
21:39
6060 км.
5 д. 6 ч. 52 мин.
Юргамыш
22:29
22:31
6115 км.
5 д. 7 ч. 59 мин.
Мишкино
22:59
23:01
6149 км.
5 д. 8 ч. 29 мин.
Шумиха
23:37
23:39
6190 км.
5 д. 9 ч. 7 мин.
Челябинск-Главный
01:15
02:38
6309 км.
5 д. 10 ч. 45 мин.
Чебаркуль
03:59
04:00
6378 км.
5 д. 13 ч. 29 мин.
Миасс 1
04:23
04:25
6393 км.
5 д. 13 ч. 53 мин.
Златоуст
05:36
05:38
6425 км.
5 д. 15 ч. 6 мин.
Бердяуш
06:41
06:43
6461 км.
5 д. 16 ч. 11 мин.
Сулея
07:12
07:14
6477 км.
5 д. 16 ч. 42 мин.
Вязовая
08:04
08:05
6519 км.
5 д. 17 ч. 34 мин.
Усть-Катав
08:24
08:25
6530 км.
5 д. 17 ч. 54 мин.
Кропачево
08:52
09:15
6545 км.
5 д. 18 ч. 22 мин.
Симская
09:42
09:43
6563 км.
5 д. 19 ч. 12 мин.
Аша
10:21
10:23
6591 км.
5 д. 19 ч. 51 мин.
Уфа
12:05
12:41
6679 км.
5 д. 21 ч. 35 мин.
Давлеканово
14:52
14:53
6763 км.
6 д. 0 ч. 22 мин.
Раевка
15:12
15:13
6781 км.
6 д. 0 ч. 42 мин.
Аксеново
15:51
15:52
6807 км.
6 д. 1 ч. 21 мин.
Аксаково
16:27
16:30
6838 км.
6 д. 1 ч. 57 мин.
Приютово
16:49
16:50
6857 км.
6 д. 2 ч. 19 мин.
Абдулино
17:23
17:25
6887 км.
6 д. 2 ч. 53 мин.
Бугуруслан
18:53
18:55
6968 км.
6 д. 4 ч. 23 мин.
Похвистнево
19:12
19:14
6987 км.
6 д. 4 ч. 42 мин.
Толкай
19:52
19:54
7032 км.
6 д. 5 ч. 22 мин.
Новоотрадная
20:11
20:13
7048 км.
6 д. 5 ч. 41 мин.
Кинель
20:55
20:57
7097 км.
6 д. 6 ч. 25 мин.
Самара
21:37
7131 км.
6 д. 7 ч. 7 мин.
