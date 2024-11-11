Поезд 011Й Владивосток — Самара

14:30

Владивосток

1 ч. 55 мин.

01:25

Самара

127

Маршрут следования поезда 011Й Владивосток — Самара на карте со всеми остановками

Расписание поезда Владивосток — Самара с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Владивосток

14:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Угольная

15:10

2 мин.

15:12

26 км.

0 ч. 40 мин.

Уссурийск

16:27

4 мин.

16:31

81 км.

1 ч. 57 мин.

Озерная Падь

17:04

1 мин.

17:05

110 км.

2 ч. 34 мин.

Сибирцево

17:38

2 мин.

17:40

139 км.

3 ч. 8 мин.

Мучная

18:00

1 мин.

18:01

155 км.

3 ч. 30 мин.

Спасск-Дальний

18:38

2 мин.

18:40

192 км.

4 ч. 8 мин.

Шмаковка

19:37

1 мин.

19:38

261 км.

5 ч. 7 мин.

Ружино

20:18

15 мин.

20:33

303 км.

5 ч. 48 мин.

Дальнереченск 1

21:21

2 мин.

21:23

357 км.

6 ч. 51 мин.

Лучегорск

22:15

2 мин.

22:17

426 км.

7 ч. 45 мин.

Бикин

22:54

2 мин.

22:56

464 км.

8 ч. 24 мин.

Вяземская

00:22

15 мин.

00:37

552 км.

9 ч. 52 мин.

Хабаровск 1

02:31

40 мин.

03:11

661 км.

12 ч. 1 мин.

Биробиджан

05:34

7 мин.

05:41

821 км.

15 ч. 4 мин.

Известковая

07:34

1 мин.

07:35

923 км.

17 ч. 4 мин.

Облучье

08:28

15 мин.

08:43

959 км.

17 ч. 58 мин.

Архара

10:32

2 мин.

10:34

1043 км.

20 ч. 2 мин.

Бурея

11:22

2 мин.

11:24

1090 км.

20 ч. 52 мин.

Завитая

12:01

2 мин.

12:03

1132 км.

21 ч. 31 мин.

Екатеринославка

12:39

2 мин.

12:41

1169 км.

22 ч. 9 мин.

Поздеевка

13:06

2 мин.

13:08

1197 км.

22 ч. 36 мин.

Белогорск

13:52

45 мин.

14:37

1244 км.

23 ч. 22 мин.

Серышево

14:56

2 мин.

14:58

1263 км.

1 д. 0 ч. 26 мин.

Тыгда

19:01

2 мин.

19:03

1527 км.

1 д. 4 ч. 31 мин.

Магдагачи

20:01

15 мин.

20:16

1578 км.

1 д. 5 ч. 31 мин.

Сковородино

23:15

46 мин.

00:01

1714 км.

1 д. 8 ч. 45 мин.

Уруша

01:56

2 мин.

01:58

1783 км.

1 д. 11 ч. 26 мин.

Ерофей Павлович

03:53

21 мин.

04:14

1844 км.

1 д. 13 ч. 23 мин.

Амазар

06:01

18 мин.

06:19

1914 км.

1 д. 15 ч. 31 мин.

Могоча

07:53

46 мин.

08:39

1988 км.

1 д. 17 ч. 23 мин.

Ксеньевская

10:54

2 мин.

10:56

2059 км.

1 д. 20 ч. 24 мин.

Зилово

13:16

2 мин.

13:18

2156 км.

1 д. 22 ч. 46 мин.

Жирекен

13:58

2 мин.

14:00

2187 км.

1 д. 23 ч. 28 мин.

Чернышевск-Забайкальск

14:51

30 мин.

15:21

2225 км.

2 д. 0 ч. 21 мин.

Куэнга

16:24

2 мин.

16:26

2274 км.

2 д. 1 ч. 54 мин.

Приисковая

17:03

2 мин.

17:05

2308 км.

2 д. 2 ч. 33 мин.

Шилка

17:49

2 мин.

17:51

2347 км.

2 д. 3 ч. 19 мин.

Солнцевая

18:29

2 мин.

18:31

2375 км.

2 д. 3 ч. 59 мин.

Карымская

20:28

18 мин.

20:46

2467 км.

2 д. 5 ч. 58 мин.

Чита 2

22:28

36 мин.

23:04

2540 км.

2 д. 7 ч. 58 мин.

Могзон

01:51

2 мин.

01:53

2650 км.

2 д. 11 ч. 21 мин.

Харагун

02:51

2 мин.

02:53

2707 км.

2 д. 12 ч. 21 мин.

Хушенга

03:13

2 мин.

03:15

2728 км.

2 д. 12 ч. 43 мин.

Хилок

03:52

15 мин.

04:07

2761 км.

2 д. 13 ч. 22 мин.

Бада

05:07

2 мин.

05:09

2802 км.

2 д. 14 ч. 37 мин.

Петровский Завод

07:00

2 мин.

07:02

2872 км.

2 д. 16 ч. 30 мин.

Новоильинский

07:48

1 мин.

07:49

2916 км.

2 д. 17 ч. 18 мин.

Заудинский

09:03

1 мин.

09:04

2988 км.

2 д. 18 ч. 33 мин.

Улан-Удэ

09:20

25 мин.

09:45

2994 км.

2 д. 18 ч. 50 мин.

Мысовая

12:04

2 мин.

12:06

3112 км.

2 д. 21 ч. 34 мин.

Байкальск

13:55

2 мин.

13:57

3227 км.

2 д. 23 ч. 25 мин.

Слюдянка 1

14:41

2 мин.

14:43

3265 км.

3 д. 0 ч. 11 мин.

Иркутск
Пассажирский

17:19

29 мин.

17:48

3343 км.

3 д. 2 ч. 49 мин.

Иркутск
Сортировочный

18:02

2 мин.

18:04

3349 км.

3 д. 3 ч. 32 мин.

Ангарск

18:41

3 мин.

18:44

3380 км.

3 д. 4 ч. 11 мин.

Усолье-Сибирское

19:08

2 мин.

19:10

3406 км.

3 д. 4 ч. 38 мин.

Черемхово

20:02

2 мин.

20:04

3466 км.

3 д. 5 ч. 32 мин.

Залари

20:56

2 мин.

20:58

3525 км.

3 д. 6 ч. 26 мин.

Зима

21:55

30 мин.

22:25

3575 км.

3 д. 7 ч. 25 мин.

Куйтун

23:22

2 мин.

23:24

3632 км.

3 д. 8 ч. 52 мин.

Тулун

00:30

2 мин.

00:32

3701 км.

3 д. 10 ч. 0 мин.

Нижнеудинск

02:07

13 мин.

02:20

3803 км.

3 д. 11 ч. 37 мин.

Тайшет

04:58

3 мин.

05:01

3936 км.

3 д. 14 ч. 28 мин.

Решоты

05:58

1 мин.

05:59

3990 км.

3 д. 15 ч. 28 мин.

Ингашская

06:41

1 мин.

06:42

4033 км.

3 д. 16 ч. 11 мин.

Иланская

07:12

22 мин.

07:34

4060 км.

3 д. 16 ч. 42 мин.

Канск-Енисейский

08:04

2 мин.

08:06

4083 км.

3 д. 17 ч. 34 мин.

Заозерная

09:12

1 мин.

09:13

4150 км.

3 д. 18 ч. 42 мин.

Уяр

09:49

1 мин.

09:50

4178 км.

3 д. 19 ч. 19 мин.

Красноярск
Пассажирский

11:50

40 мин.

12:30

4274 км.

3 д. 21 ч. 20 мин.

Ачинск 1

15:23

2 мин.

15:25

4420 км.

4 д. 0 ч. 53 мин.

Боготол

16:26

1 мин.

16:27

4481 км.

4 д. 1 ч. 56 мин.

Тяжин

17:29

1 мин.

17:30

4544 км.

4 д. 2 ч. 59 мин.

Мариинск

18:19

34 мин.

18:53

4593 км.

4 д. 3 ч. 49 мин.

Яя

20:05

5 мин.

20:10

4674 км.

4 д. 5 ч. 35 мин.

Анжерская

20:35

16 мин.

20:51

4701 км.

4 д. 6 ч. 5 мин.

Тайга

21:21

50 мин.

22:11

4727 км.

4 д. 6 ч. 51 мин.

Яшкино

22:38

4 мин.

22:42

4751 км.

4 д. 8 ч. 8 мин.

Юрга 1

23:21

2 мин.

23:23

4791 км.

4 д. 8 ч. 51 мин.

Новосибирск
Главный

01:45

52 мин.

02:37

4935 км.

4 д. 11 ч. 15 мин.

Обь

03:07

2 мин.

03:09

4946 км.

4 д. 12 ч. 37 мин.

Чулымская

04:43

2 мин.

04:45

5058 км.

4 д. 14 ч. 13 мин.

Каргат

05:24

2 мин.

05:26

5103 км.

4 д. 14 ч. 54 мин.

Убинская

06:00

2 мин.

06:02

5144 км.

4 д. 15 ч. 30 мин.

Барабинск

07:09

23 мин.

07:32

5227 км.

4 д. 16 ч. 39 мин.

Озеро-Карачинское

08:30

5 мин.

08:35

5315 км.

4 д. 18 ч. 0 мин.

Чаны

08:47

2 мин.

08:49

5327 км.

4 д. 18 ч. 17 мин.

Татарская

09:23

2 мин.

09:25

5378 км.

4 д. 18 ч. 53 мин.

Калачинская

10:22

2 мин.

10:24

5467 км.

4 д. 19 ч. 52 мин.

Омск
Пассажирский

11:20

55 мин.

12:15

5543 км.

4 д. 20 ч. 50 мин.

Исилькуль

14:13

60 мин.

15:13

5678 км.

4 д. 23 ч. 43 мин.

Петухово

18:47

5 мин.

18:52

5893 км.

5 д. 4 ч. 17 мин.

Макушино

19:30

2 мин.

19:32

5938 км.

5 д. 5 ч. 0 мин.

Лебяжья-Сибирская

20:07

2 мин.

20:09

5984 км.

5 д. 5 ч. 37 мин.

Варгаши

20:44

2 мин.

20:46

6028 км.

5 д. 6 ч. 14 мин.

Курган

21:22

17 мин.

21:39

6060 км.

5 д. 6 ч. 52 мин.

Юргамыш

22:29

2 мин.

22:31

6115 км.

5 д. 7 ч. 59 мин.

Мишкино

22:59

2 мин.

23:01

6149 км.

5 д. 8 ч. 29 мин.

Шумиха

23:37

2 мин.

23:39

6190 км.

5 д. 9 ч. 7 мин.

Челябинск-Главный

01:15

83 мин.

02:38

6309 км.

5 д. 10 ч. 45 мин.

Чебаркуль

03:59

1 мин.

04:00

6378 км.

5 д. 13 ч. 29 мин.

Миасс 1

04:23

2 мин.

04:25

6393 км.

5 д. 13 ч. 53 мин.

Златоуст

05:36

2 мин.

05:38

6425 км.

5 д. 15 ч. 6 мин.

Бердяуш

06:41

2 мин.

06:43

6461 км.

5 д. 16 ч. 11 мин.

Сулея

07:12

2 мин.

07:14

6477 км.

5 д. 16 ч. 42 мин.

Вязовая

08:04

1 мин.

08:05

6519 км.

5 д. 17 ч. 34 мин.

Усть-Катав

08:24

1 мин.

08:25

6530 км.

5 д. 17 ч. 54 мин.

Кропачево

08:52

23 мин.

09:15

6545 км.

5 д. 18 ч. 22 мин.

Симская

09:42

1 мин.

09:43

6563 км.

5 д. 19 ч. 12 мин.

Аша

10:21

2 мин.

10:23

6591 км.

5 д. 19 ч. 51 мин.

Уфа

12:05

36 мин.

12:41

6679 км.

5 д. 21 ч. 35 мин.

Давлеканово

14:52

1 мин.

14:53

6763 км.

6 д. 0 ч. 22 мин.

Раевка

15:12

1 мин.

15:13

6781 км.

6 д. 0 ч. 42 мин.

Аксеново

15:51

1 мин.

15:52

6807 км.

6 д. 1 ч. 21 мин.

Аксаково

16:27

3 мин.

16:30

6838 км.

6 д. 1 ч. 57 мин.

Приютово

16:49

1 мин.

16:50

6857 км.

6 д. 2 ч. 19 мин.

Абдулино

17:23

2 мин.

17:25

6887 км.

6 д. 2 ч. 53 мин.

Бугуруслан

18:53

2 мин.

18:55

6968 км.

6 д. 4 ч. 23 мин.

Похвистнево

19:12

2 мин.

19:14

6987 км.

6 д. 4 ч. 42 мин.

Толкай

19:52

2 мин.

19:54

7032 км.

6 д. 5 ч. 22 мин.

Новоотрадная

20:11

2 мин.

20:13

7048 км.

6 д. 5 ч. 41 мин.

Кинель

20:55

2 мин.

20:57

7097 км.

6 д. 6 ч. 25 мин.

Самара

21:37

7131 км.

6 д. 7 ч. 7 мин.

Информация о поезде 011Й

Планируете поездку по маршруту Владивосток — Самара? Закажите ЖД билет на поезд 011Й. Этот поезд отправляется со станции Владивосток в 14:30 и прибывает на конечную станцию Самара в 01:25.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 011Й

Количество остановок поезда:

127 станций

Самая длинная остановка:

129 мин. – станция Тайга

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

Оставить отзыв о поезде 011Й:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
