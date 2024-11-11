Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 381Ы Северобайкальск — Иркутск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
13:20
8 ч. 31 мин.
11:14
62
Маршрут следования поезда 381Ы Северобайкальск — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Северобайкальск — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Северобайкальск
13:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гоуджекит
14:04
14:10
18 км.
0 ч. 44 мин.
Кунерма
15:03
15:05
57 км.
1 ч. 43 мин.
Улькан
16:00
16:15
100 км.
2 ч. 40 мин.
Киренга
17:00
17:15
136 км.
3 ч. 40 мин.
Небель
17:58
18:00
168 км.
4 ч. 38 мин.
Ния
18:26
18:28
193 км.
5 ч. 6 мин.
Звездная
19:02
19:04
220 км.
5 ч. 42 мин.
Лена
20:20
20:50
266 км.
7 ч. 0 мин.
Янталь
21:36
21:37
299 км.
8 ч. 16 мин.
Ручей
21:49
21:51
308 км.
8 ч. 29 мин.
Семигорск
22:39
22:40
338 км.
9 ч. 19 мин.
Хребтовая
23:20
23:21
364 км.
10 ч. 0 мин.
Коршуниха-Ангарская
23:49
00:19
381 км.
10 ч. 29 мин.
Среднеилимская
00:39
00:40
395 км.
11 ч. 19 мин.
Видим
01:49
01:50
447 км.
12 ч. 29 мин.
Речушка
02:17
02:18
467 км.
12 ч. 57 мин.
Кежемская
02:53
02:55
493 км.
13 ч. 33 мин.
Зяба
03:28
03:30
521 км.
14 ч. 8 мин.
Гидростроитель
03:53
03:56
539 км.
14 ч. 33 мин.
Падунские Пороги
04:15
04:20
550 км.
14 ч. 55 мин.
Анзеби
04:52
05:17
573 км.
15 ч. 32 мин.
Вихоревка
05:43
06:13
592 км.
16 ч. 23 мин.
Турма
06:40
06:41
611 км.
17 ч. 20 мин.
Торея
07:19
07:20
639 км.
17 ч. 59 мин.
Таргиз
07:57
07:58
670 км.
18 ч. 37 мин.
Чуна
08:20
08:33
691 км.
19 ч. 0 мин.
Сосновые Родники
08:47
08:48
703 км.
19 ч. 27 мин.
Новочунка
09:01
09:03
714 км.
19 ч. 41 мин.
Парчум
09:22
09:23
730 км.
20 ч. 2 мин.
Невельская
09:57
09:58
760 км.
20 ч. 37 мин.
Тайшет
11:01
11:59
799 км.
21 ч. 41 мин.
Байроновка
12:36
12:38
818 км.
23 ч. 16 мин.
Алзамай
13:27
13:29
858 км.
1 д. 0 ч. 7 мин.
Замзор
13:48
13:49
878 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Камышет
14:11
14:12
898 км.
1 д. 0 ч. 51 мин.
Ук
14:36
14:37
912 км.
1 д. 1 ч. 16 мин.
Нижнеудинск
15:15
15:28
935 км.
1 д. 1 ч. 55 мин.
Худоеланская
16:33
16:34
979 км.
1 д. 3 ч. 13 мин.
Шеберта
16:49
16:50
995 км.
1 д. 3 ч. 29 мин.
Тулун
17:32
17:34
1039 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Куйтун
18:50
18:51
1108 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
Харик
19:05
19:06
1121 км.
1 д. 5 ч. 45 мин.
Зима
19:53
20:20
1165 км.
1 д. 6 ч. 33 мин.
Тыреть
20:58
20:59
1197 км.
1 д. 7 ч. 38 мин.
Залари
21:24
21:25
1215 км.
1 д. 8 ч. 4 мин.
Кутулик
21:58
22:00
1243 км.
1 д. 8 ч. 38 мин.
Черемхово
22:39
22:41
1275 км.
1 д. 9 ч. 19 мин.
Половина
23:10
23:11
1300 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Усолье-Сибирское
23:46
23:48
1335 км.
1 д. 10 ч. 26 мин.
Ангарск
00:16
00:18
1361 км.
1 д. 10 ч. 56 мин.
Иркутск
Сортировочный
00:55
00:57
1392 км.
1 д. 11 ч. 35 мин.
Иркутск
Пассажирский
01:10
1398 км.
1 д. 11 ч. 50 мин.
