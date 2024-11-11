Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 250И Иркутск — Улан-Удэ.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 250И Иркутск — Улан-Удэ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Улан-Удэ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
07:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гончарово
07:23
07:24
13 км.
0 ч. 23 мин.
Слюдянка 1
09:44
09:47
78 км.
2 ч. 44 мин.
Байкальск
10:44
10:46
116 км.
3 ч. 44 мин.
Выдрино
11:17
11:19
145 км.
4 ч. 17 мин.
Танхой
11:49
11:52
179 км.
4 ч. 49 мин.
Мысовая
12:45
12:48
233 км.
5 ч. 45 мин.
Култушная
13:17
13:19
259 км.
6 ч. 17 мин.
Тимлюй
13:55
13:56
294 км.
6 ч. 55 мин.
Селенга
14:14
14:15
311 км.
7 ч. 14 мин.
Татаурово
14:53
14:54
351 км.
7 ч. 53 мин.
Улан-Удэ
15:43
385 км.
8 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Старенький но уютный поезд. Было прохладно, часть отопления не работала в вагоне почему-то. В остальном все хорошо.
Когда сели вагоны были не натоплены, поэтому 2 часа ехали в холоде, потом все стало нормально. Красоты природы неописуемы.
Поезд едет вдоль Байкала, очень красивые виды порой открывались. Проводница приветливая девушка, большое спасибо ей за все.
Мечтала побывать на Байкале, поэтому поездка на этом поезде была частью путешествия. Что могу сказать? Старенький такой поезд))) Но вполне еще добротный, не развалюха и на том спасибо) Доехали хорошо. Я в экстазе от Байкала!!!!
Доехали и хорошо. Как я говорю многим своим знакомым – важно что доехали. А все остальное второстепенное. Поезд не должен быть слишком идеальным. Ничего нет в мире идеального.