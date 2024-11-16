Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 984А Москва — Хабаровск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Хабаровск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
06:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
09:38
11:24
176 км.
3 ч. 38 мин.
Ковров 1
12:06
12:32
236 км.
6 ч. 6 мин.
Вязники
13:10
13:35
292 км.
7 ч. 10 мин.
Гороховец
14:15
17:46
332 км.
8 ч. 15 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
20:17
21:50
404 км.
14 ч. 17 мин.
Семенов
22:56
23:00
465 км.
16 ч. 56 мин.
Ветлужская
23:41
23:43
522 км.
17 ч. 41 мин.
Урень
00:22
00:28
573 км.
18 ч. 22 мин.
Шахунья
01:11
01:17
627 км.
19 ч. 11 мин.
Буреполом
01:53
01:55
680 км.
19 ч. 53 мин.
Шерстки
02:01
02:06
686 км.
20 ч. 1 мин.
Котельнич 1
02:54
03:04
750 км.
20 ч. 54 мин.
Оричи
03:34
03:36
792 км.
21 ч. 34 мин.
Киров
Пассажирский
04:11
05:36
831 км.
22 ч. 11 мин.
Зуевка
07:00
07:02
919 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Фаленки
07:34
07:35
946 км.
1 д. 1 ч. 34 мин.
Яр
08:08
08:50
978 км.
1 д. 2 ч. 8 мин.
Глазов
09:34
10:25
1013 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Балезино
11:00
11:34
1039 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Пермь 2
15:35
18:41
1226 км.
1 д. 9 ч. 35 мин.
Ферма
19:10
19:38
1240 км.
1 д. 13 ч. 10 мин.
Кунгур
21:04
21:29
1306 км.
1 д. 15 ч. 4 мин.
Кишерть
21:50
22:19
1322 км.
1 д. 15 ч. 50 мин.
Шаля
23:54
23:59
1412 км.
1 д. 17 ч. 54 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
02:12
03:22
1532 км.
1 д. 20 ч. 12 мин.
Аксариха
07:24
07:26
1676 км.
2 д. 1 ч. 24 мин.
Тугулым
08:50
08:52
1773 км.
2 д. 2 ч. 50 мин.
Тюмень
09:43
11:39
1832 км.
2 д. 3 ч. 43 мин.
Ялуторовск
13:01
13:03
1903 км.
2 д. 7 ч. 1 мин.
Заводоуковская
13:23
13:25
1924 км.
2 д. 7 ч. 23 мин.
Омутинская
14:29
14:30
1993 км.
2 д. 8 ч. 29 мин.
Называевская
18:43
18:46
2242 км.
2 д. 12 ч. 43 мин.
Омск
Пассажирский
20:45
22:22
2388 км.
2 д. 14 ч. 45 мин.
Татарская
00:44
00:52
2554 км.
2 д. 18 ч. 44 мин.
Чаны
01:35
01:40
2605 км.
2 д. 19 ч. 35 мин.
Барабинск
03:03
03:33
2705 км.
2 д. 21 ч. 3 мин.
Каргат
05:01
05:06
2828 км.
2 д. 23 ч. 1 мин.
Чулымская
05:37
05:42
2873 км.
2 д. 23 ч. 37 мин.
Новосибирск
Главный
07:24
09:23
2995 км.
3 д. 1 ч. 24 мин.
Болотная
11:22
11:32
3113 км.
3 д. 5 ч. 22 мин.
Мариинск
15:18
16:18
3330 км.
3 д. 9 ч. 18 мин.
Тяжин
17:23
17:33
3379 км.
3 д. 11 ч. 23 мин.
Боготол
18:47
19:17
3442 км.
3 д. 12 ч. 47 мин.
Ачинск 1
20:25
21:03
3503 км.
3 д. 14 ч. 25 мин.
Козулька
22:13
22:43
3559 км.
3 д. 16 ч. 13 мин.
Красноярск
Пассажирский
00:53
03:20
3649 км.
3 д. 18 ч. 53 мин.
Базаиха
03:56
04:43
3663 км.
3 д. 21 ч. 56 мин.
Уяр
06:35
07:05
3745 км.
4 д. 0 ч. 35 мин.
Заозерная
07:37
08:07
3773 км.
4 д. 1 ч. 37 мин.
Канск-Енисейский
09:14
09:51
3840 км.
4 д. 3 ч. 14 мин.
Иланская
10:20
10:55
3863 км.
4 д. 4 ч. 20 мин.
Решоты
11:59
12:24
3933 км.
4 д. 5 ч. 59 мин.
Тайшет
13:26
14:06
3987 км.
4 д. 7 ч. 26 мин.
Нижнеудинск
17:08
17:28
4120 км.
4 д. 11 ч. 8 мин.
Тулун
19:23
20:28
4222 км.
4 д. 13 ч. 23 мин.
Зима
23:21
00:01
4345 км.
4 д. 17 ч. 21 мин.
Залари
01:04
01:19
4395 км.
4 д. 19 ч. 4 мин.
Черемхово
02:34
02:59
4454 км.
4 д. 20 ч. 34 мин.
Усолье-Сибирское
04:09
04:24
4514 км.
4 д. 22 ч. 9 мин.
Ангарск
04:52
05:22
4540 км.
4 д. 22 ч. 52 мин.
Иркутск
Пассажирский
06:26
09:19
4577 км.
5 д. 0 ч. 26 мин.
Слюдянка 1
11:53
11:55
4655 км.
5 д. 5 ч. 53 мин.
Улан-Удэ
17:27
20:56
4921 км.
5 д. 11 ч. 27 мин.
Петровский Завод
23:52
01:56
5028 км.
5 д. 17 ч. 52 мин.
Хилок
04:46
06:32
5139 км.
5 д. 22 ч. 46 мин.
Могзон
08:38
09:11
5251 км.
6 д. 2 ч. 38 мин.
Чита 2
12:05
13:50
5361 км.
6 д. 6 ч. 5 мин.
Карымская
15:57
16:18
5434 км.
6 д. 9 ч. 57 мин.
Шилка
19:10
19:55
5553 км.
6 д. 13 ч. 10 мин.
Приисковая
20:46
21:06
5592 км.
6 д. 14 ч. 46 мин.
Куэнга
21:46
22:06
5626 км.
6 д. 15 ч. 46 мин.
Чернышевск-Забайкальск
23:18
23:58
5675 км.
6 д. 17 ч. 18 мин.
Зилово
01:41
02:01
5744 км.
6 д. 19 ч. 41 мин.
Ксеньевская
04:14
04:34
5841 км.
6 д. 22 ч. 14 мин.
Могоча
06:52
07:27
5912 км.
7 д. 0 ч. 52 мин.
Амазар
09:17
09:37
5986 км.
7 д. 3 ч. 17 мин.
Ерофей Павлович
11:40
12:19
6056 км.
7 д. 5 ч. 40 мин.
Уруша
14:22
14:32
6117 км.
7 д. 8 ч. 22 мин.
Сковородино
16:47
18:07
6186 км.
7 д. 10 ч. 47 мин.
Магдагачи
21:22
22:02
6322 км.
7 д. 15 ч. 22 мин.
Тыгда
23:19
23:49
6373 км.
7 д. 17 ч. 19 мин.
Ушумун
00:32
00:52
6411 км.
7 д. 18 ч. 32 мин.
Шимановская
02:29
03:09
6527 км.
7 д. 20 ч. 29 мин.
Свободный
04:25
04:45
6601 км.
7 д. 22 ч. 25 мин.
Белогорск
05:43
06:43
6658 км.
7 д. 23 ч. 43 мин.
Возжаевка
07:21
08:02
6685 км.
8 д. 1 ч. 21 мин.
Завитая
09:37
09:59
6770 км.
8 д. 3 ч. 37 мин.
Бурея
10:41
11:34
6812 км.
8 д. 4 ч. 41 мин.
Облучье
14:34
14:49
6938 км.
8 д. 8 ч. 34 мин.
Будукан
16:27
16:47
7023 км.
8 д. 10 ч. 27 мин.
Бира
17:07
17:38
7039 км.
8 д. 11 ч. 7 мин.
Биробиджан
18:19
19:04
7080 км.
8 д. 12 ч. 19 мин.
Ин
20:03
20:22
7148 км.
8 д. 14 ч. 3 мин.
Хабаровск 1
21:56
7241 км.
8 д. 15 ч. 56 мин.
