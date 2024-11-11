Поезд 057С Кисловодск — Иркутск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

12:28

Кисловодск

4 д. 18 ч. 13 мин.

06:41

Иркутск

88

Маршрут следования поезда 057С Кисловодск — Иркутск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Кисловодск — Иркутск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Кисловодск

12:28

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ессентуки

12:58

5 мин.

13:03

19 км.

0 ч. 30 мин.

Пятигорск

13:21

5 мин.

13:26

35 км.

0 ч. 53 мин.

Минеральные Воды

14:00

65 мин.

15:05

55 км.

1 ч. 32 мин.

Невинномысская

16:40

9 мин.

16:49

159 км.

4 ч. 12 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

18:03

7 мин.

18:10

236 км.

5 ч. 35 мин.

Кавказская

19:08

22 мин.

19:30

301 км.

6 ч. 40 мин.

Тихорецкая

20:24

2 мин.

20:26

359 км.

7 ч. 56 мин.

Кущевка

21:44

2 мин.

21:46

446 км.

9 ч. 16 мин.

Ростов
Главный

23:17

18 мин.

23:35

520 км.

10 ч. 49 мин.

Новочеркасск

00:26

2 мин.

00:28

558 км.

11 ч. 58 мин.

Шахтная

01:10

2 мин.

01:12

594 км.

12 ч. 42 мин.

Сулин

01:39

2 мин.

01:41

612 км.

13 ч. 11 мин.

Зверево

02:01

2 мин.

02:03

627 км.

13 ч. 33 мин.

Лихая

02:27

20 мин.

02:47

643 км.

13 ч. 59 мин.

Каменская

03:13

2 мин.

03:15

662 км.

14 ч. 45 мин.

Миллерово

04:38

2 мин.

04:40

728 км.

16 ч. 10 мин.

Кутейниково

05:28

2 мин.

05:30

783 км.

17 ч. 0 мин.

Зайцевка

06:14

2 мин.

06:16

820 км.

17 ч. 46 мин.

Россошь

07:18

35 мин.

07:53

885 км.

18 ч. 50 мин.

Евдаково

08:50

15 мин.

09:05

944 км.

20 ч. 22 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

09:42

15 мин.

09:57

974 км.

21 ч. 14 мин.

Таловая

11:20

2 мин.

11:22

1060 км.

22 ч. 52 мин.

Новохоперск

12:19

2 мин.

12:21

1118 км.

23 ч. 51 мин.

Поворино

13:10

20 мин.

13:30

1167 км.

1 д. 0 ч. 42 мин.

Балашов
Пассажирский

15:15

25 мин.

15:40

1239 км.

1 д. 2 ч. 47 мин.

Аркадак

16:31

2 мин.

16:33

1289 км.

1 д. 4 ч. 3 мин.

Ртищево 1

17:26

18 мин.

17:44

1329 км.

1 д. 4 ч. 58 мин.

Сердобск

18:42

2 мин.

18:44

1364 км.

1 д. 6 ч. 14 мин.

Пенза 1

21:02

58 мин.

22:00

1463 км.

1 д. 8 ч. 34 мин.

Кузнецк

23:47

5 мин.

23:52

1569 км.

1 д. 11 ч. 19 мин.

Сызрань 1

01:42

5 мин.

01:47

1694 км.

1 д. 13 ч. 14 мин.

Самара

04:23

51 мин.

05:14

1803 км.

1 д. 15 ч. 55 мин.

Кинель

05:54

2 мин.

05:56

1837 км.

1 д. 17 ч. 26 мин.

Новоотрадная

06:35

2 мин.

06:37

1886 км.

1 д. 18 ч. 7 мин.

Бугуруслан

07:55

5 мин.

08:00

1962 км.

1 д. 19 ч. 27 мин.

Абдулино

09:30

12 мин.

09:42

2043 км.

1 д. 21 ч. 2 мин.

Аксаково

10:37

2 мин.

10:39

2092 км.

1 д. 22 ч. 9 мин.

Шафраново

11:28

2 мин.

11:30

2133 км.

1 д. 23 ч. 0 мин.

Уфа

14:47

37 мин.

15:24

2246 км.

2 д. 2 ч. 19 мин.

Кропачево

18:15

15 мин.

18:30

2379 км.

2 д. 5 ч. 47 мин.

Усть-Катав

18:56

5 мин.

19:01

2394 км.

2 д. 6 ч. 28 мин.

Вязовая

19:17

5 мин.

19:22

2405 км.

2 д. 6 ч. 49 мин.

Сулея

20:10

1 мин.

20:11

2447 км.

2 д. 7 ч. 42 мин.

Бердяуш

20:39

1 мин.

20:40

2463 км.

2 д. 8 ч. 11 мин.

Златоуст

21:39

2 мин.

21:41

2499 км.

2 д. 9 ч. 11 мин.

Миасс 1

22:50

2 мин.

22:52

2531 км.

2 д. 10 ч. 22 мин.

Челябинск-Главный

00:20

45 мин.

01:05

2613 км.

2 д. 11 ч. 52 мин.

Щучье

02:16

1 мин.

02:17

2697 км.

2 д. 13 ч. 48 мин.

Шумиха

02:42

1 мин.

02:43

2732 км.

2 д. 14 ч. 14 мин.

Юргамыш

03:40

1 мин.

03:41

2807 км.

2 д. 15 ч. 12 мин.

Курган

04:26

17 мин.

04:43

2862 км.

2 д. 15 ч. 58 мин.

Варгаши

05:24

1 мин.

05:25

2894 км.

2 д. 16 ч. 56 мин.

Лебяжья-Сибирская

06:00

1 мин.

06:01

2938 км.

2 д. 17 ч. 32 мин.

Макушино

06:36

1 мин.

06:37

2984 км.

2 д. 18 ч. 8 мин.

Петухово

07:13

5 мин.

07:18

3029 км.

2 д. 18 ч. 45 мин.

Петропавловск

08:43

40 мин.

09:23

3114 км.

2 д. 20 ч. 15 мин.

Исилькуль

11:38

60 мин.

12:38

3247 км.

2 д. 23 ч. 10 мин.

Омск
Пассажирский

14:22

42 мин.

15:04

3382 км.

3 д. 1 ч. 54 мин.

Чаны

17:43

2 мин.

17:45

3600 км.

3 д. 5 ч. 15 мин.

Барабинск

18:53

30 мин.

19:23

3700 км.

3 д. 6 ч. 25 мин.

Новосибирск
Главный

23:04

52 мин.

23:56

3990 км.

3 д. 10 ч. 36 мин.

Юрга 1

02:06

2 мин.

02:08

4134 км.

3 д. 13 ч. 38 мин.

Тайга

03:07

2 мин.

03:09

4196 км.

3 д. 14 ч. 39 мин.

Анжерская

03:39

2 мин.

03:41

4222 км.

3 д. 15 ч. 11 мин.

Мариинск

05:19

26 мин.

05:45

4327 км.

3 д. 16 ч. 51 мин.

Тяжин

06:37

2 мин.

06:39

4376 км.

3 д. 18 ч. 9 мин.

Итат

07:09

2 мин.

07:11

4406 км.

3 д. 18 ч. 41 мин.

Боготол

07:48

2 мин.

07:50

4441 км.

3 д. 19 ч. 20 мин.

Ачинск 1

08:41

3 мин.

08:44

4502 км.

3 д. 20 ч. 13 мин.

Козулька

09:46

1 мин.

09:47

4558 км.

3 д. 21 ч. 18 мин.

Красноярск
Пассажирский

11:40

45 мин.

12:25

4648 км.

3 д. 23 ч. 12 мин.

Заозерная

14:47

1 мин.

14:48

4765 км.

4 д. 2 ч. 19 мин.

Канск-Енисейский

16:02

2 мин.

16:04

4832 км.

4 д. 3 ч. 34 мин.

Иланская

16:41

16 мин.

16:57

4855 км.

4 д. 4 ч. 13 мин.

Решоты

18:07

1 мин.

18:08

4925 км.

4 д. 5 ч. 39 мин.

Тайшет

19:07

5 мин.

19:12

4979 км.

4 д. 6 ч. 39 мин.

Алзамай

20:34

2 мин.

20:36

5038 км.

4 д. 8 ч. 6 мин.

Нижнеудинск

22:09

13 мин.

22:22

5114 км.

4 д. 9 ч. 41 мин.

Тулун

00:07

3 мин.

00:10

5216 км.

4 д. 11 ч. 39 мин.

Куйтун

01:16

2 мин.

01:18

5285 км.

4 д. 12 ч. 48 мин.

Зима

02:12

30 мин.

02:42

5342 км.

4 д. 13 ч. 44 мин.

Залари

03:32

2 мин.

03:34

5392 км.

4 д. 15 ч. 4 мин.

Черемхово

04:27

2 мин.

04:29

5451 км.

4 д. 15 ч. 59 мин.

Усолье-Сибирское

05:23

3 мин.

05:26

5511 км.

4 д. 16 ч. 55 мин.

Ангарск

05:48

3 мин.

05:51

5537 км.

4 д. 17 ч. 20 мин.

Иркутск
Сортировочный

06:24

2 мин.

06:26

5568 км.

4 д. 17 ч. 56 мин.

Иркутск
Пассажирский

06:41

5574 км.

4 д. 18 ч. 13 мин.

Информация о поезде 057С

Планируете поездку по маршруту Кисловодск — Иркутск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 057С. Этот поезд отправляется со станции Кисловодск в 12:28 и прибывает на конечную станцию Иркутск в 06:41. Вся дорога занимает 4 д. 18 ч. 13 мин., а суммарное время стоянок составляет - 16 ч. 32 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 057С

Количество остановок поезда:

88 станций

Самая длинная остановка:

65 мин. – станция Минеральные Воды

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Мила

    Неплохой поезд. Удобные полки и свежее постельное белье. В туалете на протяжении всего пути следования проблем с туалетной бумагой или мылом не возникало. Проводники быстро все пополняли. Но периодически кто-то курил в туалете, хотя это запрещено!

  2. Алёна Кирова

    Не могу сказать, что в восторге от поезда. Но твёрдую 4 он заслуживает. Хочется особо отметить работу проводников. Постоянно на ногах, но всё успевают. Всем помогают. Очень доброжелательны и вежливы. Впечатление портит только духота в вагоне.

  3. СВЕТЛАНА

    Добрый день. Ехали мы в 14 вагоне было очень хорошо! Плацкарт, когда садились к нам подошла проводница, представилась Ольгой, показала где наши места, новое белье уже было постелено, приветливая и доброжелательная девушка большое ей спасибо.

  4. Николай П

    Поездка прошла хорошо, ехал в купе. Было очень комфортно

  5. Ирина Викторовна

    И персонал и чистота и вообще – везде видно человеческое отношение к пассажирам поезда. Мы остались очень довольны поездкой, спасибо работникам поезда за то, что хорошо делают свою работу.

  6. Эрик

    В вагоне было очень чисто и круто! Биотуалет, мыло, бумага, полотенца, кругом чистота и порядок. Давно я не ездил в таких поездах. Решил опробовать вагон-ресторан и не прогадал. Очень вкусная еда, порции больше. Но и ценник немного кусается. Но хотелось попробовать все. Спасибо за поездку.

  7. Ася

    Ехали в 7 вагоне и нас все устроило. В туалете не пахнет, бумага на месте. Проводница была очень опытной женщиной, видно что не вчера на работу пришла. Состав прибыл вовремя на станцию.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
