Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 057С Кисловодск — Иркутск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
12:28
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
88
Маршрут следования поезда 057С Кисловодск — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
12:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
12:58
13:03
19 км.
0 ч. 30 мин.
Пятигорск
13:21
13:26
35 км.
0 ч. 53 мин.
Минеральные Воды
14:00
15:05
55 км.
1 ч. 32 мин.
Невинномысская
16:40
16:49
159 км.
4 ч. 12 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
18:03
18:10
236 км.
5 ч. 35 мин.
Кавказская
19:08
19:30
301 км.
6 ч. 40 мин.
Тихорецкая
20:24
20:26
359 км.
7 ч. 56 мин.
Кущевка
21:44
21:46
446 км.
9 ч. 16 мин.
Ростов
Главный
23:17
23:35
520 км.
10 ч. 49 мин.
Новочеркасск
00:26
00:28
558 км.
11 ч. 58 мин.
Шахтная
01:10
01:12
594 км.
12 ч. 42 мин.
Сулин
01:39
01:41
612 км.
13 ч. 11 мин.
Зверево
02:01
02:03
627 км.
13 ч. 33 мин.
Лихая
02:27
02:47
643 км.
13 ч. 59 мин.
Каменская
03:13
03:15
662 км.
14 ч. 45 мин.
Миллерово
04:38
04:40
728 км.
16 ч. 10 мин.
Кутейниково
05:28
05:30
783 км.
17 ч. 0 мин.
Зайцевка
06:14
06:16
820 км.
17 ч. 46 мин.
Россошь
07:18
07:53
885 км.
18 ч. 50 мин.
Евдаково
08:50
09:05
944 км.
20 ч. 22 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:42
09:57
974 км.
21 ч. 14 мин.
Таловая
11:20
11:22
1060 км.
22 ч. 52 мин.
Новохоперск
12:19
12:21
1118 км.
23 ч. 51 мин.
Поворино
13:10
13:30
1167 км.
1 д. 0 ч. 42 мин.
Балашов
Пассажирский
15:15
15:40
1239 км.
1 д. 2 ч. 47 мин.
Аркадак
16:31
16:33
1289 км.
1 д. 4 ч. 3 мин.
Ртищево 1
17:26
17:44
1329 км.
1 д. 4 ч. 58 мин.
Сердобск
18:42
18:44
1364 км.
1 д. 6 ч. 14 мин.
Пенза 1
21:02
22:00
1463 км.
1 д. 8 ч. 34 мин.
Кузнецк
23:47
23:52
1569 км.
1 д. 11 ч. 19 мин.
Сызрань 1
01:42
01:47
1694 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Самара
04:23
05:14
1803 км.
1 д. 15 ч. 55 мин.
Кинель
05:54
05:56
1837 км.
1 д. 17 ч. 26 мин.
Новоотрадная
06:35
06:37
1886 км.
1 д. 18 ч. 7 мин.
Бугуруслан
07:55
08:00
1962 км.
1 д. 19 ч. 27 мин.
Абдулино
09:30
09:42
2043 км.
1 д. 21 ч. 2 мин.
Аксаково
10:37
10:39
2092 км.
1 д. 22 ч. 9 мин.
Шафраново
11:28
11:30
2133 км.
1 д. 23 ч. 0 мин.
Уфа
14:47
15:24
2246 км.
2 д. 2 ч. 19 мин.
Кропачево
18:15
18:30
2379 км.
2 д. 5 ч. 47 мин.
Усть-Катав
18:56
19:01
2394 км.
2 д. 6 ч. 28 мин.
Вязовая
19:17
19:22
2405 км.
2 д. 6 ч. 49 мин.
Сулея
20:10
20:11
2447 км.
2 д. 7 ч. 42 мин.
Бердяуш
20:39
20:40
2463 км.
2 д. 8 ч. 11 мин.
Златоуст
21:39
21:41
2499 км.
2 д. 9 ч. 11 мин.
Миасс 1
22:50
22:52
2531 км.
2 д. 10 ч. 22 мин.
Челябинск-Главный
00:20
01:05
2613 км.
2 д. 11 ч. 52 мин.
Щучье
02:16
02:17
2697 км.
2 д. 13 ч. 48 мин.
Шумиха
02:42
02:43
2732 км.
2 д. 14 ч. 14 мин.
Юргамыш
03:40
03:41
2807 км.
2 д. 15 ч. 12 мин.
Курган
04:26
04:43
2862 км.
2 д. 15 ч. 58 мин.
Варгаши
05:24
05:25
2894 км.
2 д. 16 ч. 56 мин.
Лебяжья-Сибирская
06:00
06:01
2938 км.
2 д. 17 ч. 32 мин.
Макушино
06:36
06:37
2984 км.
2 д. 18 ч. 8 мин.
Петухово
07:13
07:18
3029 км.
2 д. 18 ч. 45 мин.
Петропавловск
08:43
09:23
3114 км.
2 д. 20 ч. 15 мин.
Исилькуль
11:38
12:38
3247 км.
2 д. 23 ч. 10 мин.
Омск
Пассажирский
14:22
15:04
3382 км.
3 д. 1 ч. 54 мин.
Чаны
17:43
17:45
3600 км.
3 д. 5 ч. 15 мин.
Барабинск
18:53
19:23
3700 км.
3 д. 6 ч. 25 мин.
Новосибирск
Главный
23:04
23:56
3990 км.
3 д. 10 ч. 36 мин.
Юрга 1
02:06
02:08
4134 км.
3 д. 13 ч. 38 мин.
Тайга
03:07
03:09
4196 км.
3 д. 14 ч. 39 мин.
Анжерская
03:39
03:41
4222 км.
3 д. 15 ч. 11 мин.
Мариинск
05:19
05:45
4327 км.
3 д. 16 ч. 51 мин.
Тяжин
06:37
06:39
4376 км.
3 д. 18 ч. 9 мин.
Итат
07:09
07:11
4406 км.
3 д. 18 ч. 41 мин.
Боготол
07:48
07:50
4441 км.
3 д. 19 ч. 20 мин.
Ачинск 1
08:41
08:44
4502 км.
3 д. 20 ч. 13 мин.
Козулька
09:46
09:47
4558 км.
3 д. 21 ч. 18 мин.
Красноярск
Пассажирский
11:40
12:25
4648 км.
3 д. 23 ч. 12 мин.
Заозерная
14:47
14:48
4765 км.
4 д. 2 ч. 19 мин.
Канск-Енисейский
16:02
16:04
4832 км.
4 д. 3 ч. 34 мин.
Иланская
16:41
16:57
4855 км.
4 д. 4 ч. 13 мин.
Решоты
18:07
18:08
4925 км.
4 д. 5 ч. 39 мин.
Тайшет
19:07
19:12
4979 км.
4 д. 6 ч. 39 мин.
Алзамай
20:34
20:36
5038 км.
4 д. 8 ч. 6 мин.
Нижнеудинск
22:09
22:22
5114 км.
4 д. 9 ч. 41 мин.
Тулун
00:07
00:10
5216 км.
4 д. 11 ч. 39 мин.
Куйтун
01:16
01:18
5285 км.
4 д. 12 ч. 48 мин.
Зима
02:12
02:42
5342 км.
4 д. 13 ч. 44 мин.
Залари
03:32
03:34
5392 км.
4 д. 15 ч. 4 мин.
Черемхово
04:27
04:29
5451 км.
4 д. 15 ч. 59 мин.
Усолье-Сибирское
05:23
05:26
5511 км.
4 д. 16 ч. 55 мин.
Ангарск
05:48
05:51
5537 км.
4 д. 17 ч. 20 мин.
Иркутск
Сортировочный
06:24
06:26
5568 км.
4 д. 17 ч. 56 мин.
Иркутск
Пассажирский
06:41
5574 км.
4 д. 18 ч. 13 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Неплохой поезд. Удобные полки и свежее постельное белье. В туалете на протяжении всего пути следования проблем с туалетной бумагой или мылом не возникало. Проводники быстро все пополняли. Но периодически кто-то курил в туалете, хотя это запрещено!
Не могу сказать, что в восторге от поезда. Но твёрдую 4 он заслуживает. Хочется особо отметить работу проводников. Постоянно на ногах, но всё успевают. Всем помогают. Очень доброжелательны и вежливы. Впечатление портит только духота в вагоне.
Добрый день. Ехали мы в 14 вагоне было очень хорошо! Плацкарт, когда садились к нам подошла проводница, представилась Ольгой, показала где наши места, новое белье уже было постелено, приветливая и доброжелательная девушка большое ей спасибо.
Поездка прошла хорошо, ехал в купе. Было очень комфортно
И персонал и чистота и вообще – везде видно человеческое отношение к пассажирам поезда. Мы остались очень довольны поездкой, спасибо работникам поезда за то, что хорошо делают свою работу.
В вагоне было очень чисто и круто! Биотуалет, мыло, бумага, полотенца, кругом чистота и порядок. Давно я не ездил в таких поездах. Решил опробовать вагон-ресторан и не прогадал. Очень вкусная еда, порции больше. Но и ценник немного кусается. Но хотелось попробовать все. Спасибо за поездку.
Ехали в 7 вагоне и нас все устроило. В туалете не пахнет, бумага на месте. Проводница была очень опытной женщиной, видно что не вчера на работу пришла. Состав прибыл вовремя на станцию.