Кисловодск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Кисловодск.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Кисловодск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Кисловодск на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
809С
Ласточка
Кисловодск
Ростов-на-Дону
06:15
Кисловодск
6 ч. 51 мин.
13:06
Ростов (Главный)
143С
Кисловодск
Москва
10:16
Кисловодск
1 д. 8 ч. 52 мин.
19:08
Москва (Курский Вокзал)
143Й
Кисловодск
Москва
10:16
Кисловодск
1 д. 12 ч. 24 мин.
22:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
111С
Кисловодск
Орск
10:16
Кисловодск
2 д. 2 ч. 14 мин.
12:30
Орск
057С
Кисловодск
Иркутск
12:28
Кисловодск
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
425С
Таврия
Кисловодск
Симферополь
12:39
Кисловодск
20 ч. 11 мин.
08:50
Симферополь
327С
Таврия
Кисловодск
Симферополь
12:39
Кисловодск
20 ч. 11 мин.
08:50
Симферополь
049Ч
Кисловодск
Санкт-Петербург
13:49
Кисловодск
1 д. 21 ч. 51 мин.
11:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
049С
Кисловодск
Санкт-Петербург
13:49
Кисловодск
1 д. 19 ч. 36 мин.
09:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
253С
Кисловодск
Москва
15:09
Кисловодск
1 д. 14 ч. 16 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
367С
Кисловодск
Киров
15:19
Кисловодск
2 д. 13 ч. 41 мин.
05:00
Киров (Пассажирский)
119Э
Кисловодск
Тюмень
15:19
Кисловодск
2 д. 18 ч. 40 мин.
09:59
Тюмень
365С
Кисловодск
Пермь
15:19
Кисловодск
2 д. 15 ч. 12 мин.
06:31
Пермь 2
930Я
Туристический поезд Жемчужина Кавказа
Москва
Москва
16:21
Кисловодск
4 д. 12 ч. 48 мин.
23:48
Москва Казанская Туристическая
643С
Пассажирский
Кисловодск
Адлер
16:41
Кисловодск
14 ч. 31 мин.
07:12
Адлер
343С
Кисловодск
Адлер
16:41
Кисловодск
14 ч. 31 мин.
07:12
Адлер
137С
Кисловодск
Нижний Новгород
17:44
Кисловодск
1 д. 12 ч. 31 мин.
06:15
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
197С
Кисловодск
Архангельск
17:44
Кисловодск
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
139С
Кисловодск
Архангельск
17:44
Кисловодск
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
097С
Кисловодск
Тында
18:50
Кисловодск
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
059С
Кисловодск
Новокузнецк
18:50
Кисловодск
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
113С
Кисловодск
Челябинск
19:01
Кисловодск
2 д. 11 ч. 29 мин.
06:30
Челябинск-Главный
445С
Кисловодск
Екатеринбург
19:12
Кисловодск
2 д. 14 ч. 26 мин.
09:38
Екатеринбург (Пассажирский)
003С
Кавказ (Двухэтажный Состав)
Кисловодск
Москва
20:40
Кисловодск
23 ч. 45 мин.
20:25
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
045С
Урал
Кисловодск
Екатеринбург
22:01
Кисловодск
2 д. 6 ч. 21 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
495С
Кисловодск
Самара
22:01
Кисловодск
1 д. 15 ч. 6 мин.
13:07
Самара
655С
Кисловодск
Ростов-на-Дону
23:20
Кисловодск
11 ч. 18 мин.
10:38
Ростов (Главный)
217Э
Кисловодск
Ростов-на-Дону
23:21
Кисловодск
9 ч. 48 мин.
09:09
Ростов (Главный)
183С
Кисловодск
Москва
23:50
Кисловодск
1 д. 15 ч. 56 мин.
15:46
Москва (Курский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Кисловодск включает 88 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 06:03 по направлению к станции Кисловодск;
  • последний поезд прибывает в 23:48 от станции Москва.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Кисловодск.

Актуальное расписание поездов станции Кисловодск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить билет на поезд

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
