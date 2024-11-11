Поезд 113С Кисловодск — Челябинск

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 113С Кисловодск — Челябинск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:01

Кисловодск

2 д. 11 ч. 29 мин.

06:30

Челябинск

49

Купить билеты

Маршрут следования поезда 113С Кисловодск — Челябинск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Кисловодск — Челябинск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Кисловодск

19:01

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ессентуки

19:29

5 мин.

19:34

19 км.

0 ч. 28 мин.

Пятигорск

19:52

5 мин.

19:57

35 км.

0 ч. 51 мин.

Минеральные Воды

20:30

40 мин.

21:10

55 км.

1 ч. 29 мин.

Невинномысская

22:28

7 мин.

22:35

159 км.

3 ч. 27 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

23:32

6 мин.

23:38

236 км.

4 ч. 31 мин.

Кавказская

00:35

41 мин.

01:16

301 км.

5 ч. 34 мин.

Ровное

03:10

3 мин.

03:13

356 км.

8 ч. 9 мин.

Ея

03:27

3 мин.

03:30

364 км.

8 ч. 26 мин.

Песчанокопская

04:11

5 мин.

04:16

402 км.

9 ч. 10 мин.

Сальск

05:25

27 мин.

05:52

451 км.

10 ч. 24 мин.

Пролетарская

06:26

3 мин.

06:29

478 км.

11 ч. 25 мин.

Двойная

07:00

3 мин.

07:03

510 км.

11 ч. 59 мин.

Куберле

07:24

2 мин.

07:26

529 км.

12 ч. 23 мин.

Зимовники

07:54

3 мин.

07:57

554 км.

12 ч. 53 мин.

Ремонтная

08:37

14 мин.

08:51

590 км.

13 ч. 36 мин.

Котельниково

09:40

5 мин.

09:45

627 км.

14 ч. 39 мин.

Жутово

10:40

10 мин.

10:50

680 км.

15 ч. 39 мин.

Сарепта

12:58

2 мин.

13:00

768 км.

17 ч. 57 мин.

Волгоград 1

13:35

48 мин.

14:23

789 км.

18 ч. 34 мин.

Петров Вал

17:55

15 мин.

18:10

955 км.

22 ч. 54 мин.

Саратов 1
Пассажирский

21:30

28 мин.

21:58

1120 км.

1 д. 2 ч. 29 мин.

Сенная

00:35

3 мин.

00:38

1215 км.

1 д. 5 ч. 34 мин.

Возрождение

02:11

2 мин.

02:13

1316 км.

1 д. 7 ч. 10 мин.

Сызрань Город

03:19

12 мин.

03:31

1368 км.

1 д. 8 ч. 18 мин.

Самара

06:57

57 мин.

07:54

1477 км.

1 д. 11 ч. 56 мин.

Кинель

08:37

2 мин.

08:39

1511 км.

1 д. 13 ч. 36 мин.

Богатое

09:37

1 мин.

09:38

1560 км.

1 д. 14 ч. 36 мин.

Неприк

10:11

1 мин.

10:12

1586 км.

1 д. 15 ч. 10 мин.

Бузулук

11:05

21 мин.

11:26

1634 км.

1 д. 16 ч. 4 мин.

Тоцкая

12:21

4 мин.

12:25

1680 км.

1 д. 17 ч. 20 мин.

Сорочинская

12:52

7 мин.

12:59

1704 км.

1 д. 17 ч. 51 мин.

Новосергиевская

13:46

4 мин.

13:50

1755 км.

1 д. 18 ч. 45 мин.

Оренбург

15:42

50 мин.

16:32

1858 км.

1 д. 20 ч. 41 мин.

Сакмарская

17:05

1 мин.

17:06

1886 км.

1 д. 22 ч. 4 мин.

Саракташ

18:06

1 мин.

18:07

1956 км.

1 д. 23 ч. 5 мин.

Кувандык

19:22

2 мин.

19:24

2032 км.

2 д. 0 ч. 21 мин.

Медногорск

19:54

2 мин.

19:56

2050 км.

2 д. 0 ч. 53 мин.

Никель

21:24

2 мин.

21:26

2120 км.

2 д. 2 ч. 23 мин.

Орск

21:39

31 мин.

22:10

2125 км.

2 д. 2 ч. 38 мин.

Новоорск

22:48

1 мин.

22:49

2158 км.

2 д. 3 ч. 47 мин.

Шильда

23:49

1 мин.

23:50

2229 км.

2 д. 4 ч. 48 мин.

Айдырля

00:10

1 мин.

00:11

2248 км.

2 д. 5 ч. 9 мин.

Байтук

00:30

2 мин.

00:32

2263 км.

2 д. 5 ч. 29 мин.

Бреды

01:07

3 мин.

01:10

2305 км.

2 д. 6 ч. 6 мин.

Карталы 1

02:16

30 мин.

02:46

2379 км.

2 д. 7 ч. 15 мин.

Троицк

04:38

2 мин.

04:40

2511 км.

2 д. 9 ч. 37 мин.

Нижнеувельская

05:10

1 мин.

05:11

2550 км.

2 д. 10 ч. 9 мин.

Челябинск-Главный

06:30

2627 км.

2 д. 11 ч. 29 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Кисловодск → Челябинск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Кисловодск и Челябинск

Информация о поезде 113С

Планируете поездку по маршруту Кисловодск — Челябинск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 113С. Этот поезд отправляется со станции Кисловодск в 19:01 и прибывает на конечную станцию Челябинск в 06:30. Вся дорога занимает 2 д. 11 ч. 29 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 39 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 113С

Количество остановок поезда:

49 станций

Самая длинная остановка:

57 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Олька

    Про биотуалеты и нормальные кондиционеры можно только мечтать. Поезд развалюха. В вагоне убирайся-не убирайся все равно будет грязно потому что там годами нормально не проводили уборку, грязь закарела.

    Ответить
  2. Марат

    Давно не ездил в таком сюре, думал что поездов уже таких давно нет. Что проводник, что сам поезд – мрак.

    Ответить
  3. Алевтина

    Добрый день. Мне не понравилась поездка, потому что в поезде стояли классические туалеты, которые ПОСТОЯННО закрывали до и после остановок, а также в санитарных зонах. И что скажите на милость делать, если ребенок захотел в туалет? Заставить его терпеть 40 минут пока ваш поезд тронется?

    Ответить
  4. София Витальевна

    Неудовлетворительное состояние поезда. Про туалет вообще лучше промолчать. Повезло что была розетка и она работала. Хотя бы телефон не разрядился. Уже плюс.

    Ответить
  5. Вика И.

    Ни разу не покупала билеты в интернете и купила Все прошло хорошо. Поезд только немого старый. Требует ремонта однозначно.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 113С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн