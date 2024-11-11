Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 113С Кисловодск — Челябинск.
19:01
2 д. 11 ч. 29 мин.
06:30
49
Маршрут следования поезда 113С Кисловодск — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
19:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
19:29
19:34
19 км.
0 ч. 28 мин.
Пятигорск
19:52
19:57
35 км.
0 ч. 51 мин.
Минеральные Воды
20:30
21:10
55 км.
1 ч. 29 мин.
Невинномысская
22:28
22:35
159 км.
3 ч. 27 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
23:32
23:38
236 км.
4 ч. 31 мин.
Кавказская
00:35
01:16
301 км.
5 ч. 34 мин.
Ровное
03:10
03:13
356 км.
8 ч. 9 мин.
Ея
03:27
03:30
364 км.
8 ч. 26 мин.
Песчанокопская
04:11
04:16
402 км.
9 ч. 10 мин.
Сальск
05:25
05:52
451 км.
10 ч. 24 мин.
Пролетарская
06:26
06:29
478 км.
11 ч. 25 мин.
Двойная
07:00
07:03
510 км.
11 ч. 59 мин.
Куберле
07:24
07:26
529 км.
12 ч. 23 мин.
Зимовники
07:54
07:57
554 км.
12 ч. 53 мин.
Ремонтная
08:37
08:51
590 км.
13 ч. 36 мин.
Котельниково
09:40
09:45
627 км.
14 ч. 39 мин.
Жутово
10:40
10:50
680 км.
15 ч. 39 мин.
Сарепта
12:58
13:00
768 км.
17 ч. 57 мин.
Волгоград 1
13:35
14:23
789 км.
18 ч. 34 мин.
Петров Вал
17:55
18:10
955 км.
22 ч. 54 мин.
Саратов 1
Пассажирский
21:30
21:58
1120 км.
1 д. 2 ч. 29 мин.
Сенная
00:35
00:38
1215 км.
1 д. 5 ч. 34 мин.
Возрождение
02:11
02:13
1316 км.
1 д. 7 ч. 10 мин.
Сызрань Город
03:19
03:31
1368 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Самара
06:57
07:54
1477 км.
1 д. 11 ч. 56 мин.
Кинель
08:37
08:39
1511 км.
1 д. 13 ч. 36 мин.
Богатое
09:37
09:38
1560 км.
1 д. 14 ч. 36 мин.
Неприк
10:11
10:12
1586 км.
1 д. 15 ч. 10 мин.
Бузулук
11:05
11:26
1634 км.
1 д. 16 ч. 4 мин.
Тоцкая
12:21
12:25
1680 км.
1 д. 17 ч. 20 мин.
Сорочинская
12:52
12:59
1704 км.
1 д. 17 ч. 51 мин.
Новосергиевская
13:46
13:50
1755 км.
1 д. 18 ч. 45 мин.
Оренбург
15:42
16:32
1858 км.
1 д. 20 ч. 41 мин.
Сакмарская
17:05
17:06
1886 км.
1 д. 22 ч. 4 мин.
Саракташ
18:06
18:07
1956 км.
1 д. 23 ч. 5 мин.
Кувандык
19:22
19:24
2032 км.
2 д. 0 ч. 21 мин.
Медногорск
19:54
19:56
2050 км.
2 д. 0 ч. 53 мин.
Никель
21:24
21:26
2120 км.
2 д. 2 ч. 23 мин.
Орск
21:39
22:10
2125 км.
2 д. 2 ч. 38 мин.
Новоорск
22:48
22:49
2158 км.
2 д. 3 ч. 47 мин.
Шильда
23:49
23:50
2229 км.
2 д. 4 ч. 48 мин.
Айдырля
00:10
00:11
2248 км.
2 д. 5 ч. 9 мин.
Байтук
00:30
00:32
2263 км.
2 д. 5 ч. 29 мин.
Бреды
01:07
01:10
2305 км.
2 д. 6 ч. 6 мин.
Карталы 1
02:16
02:46
2379 км.
2 д. 7 ч. 15 мин.
Троицк
04:38
04:40
2511 км.
2 д. 9 ч. 37 мин.
Нижнеувельская
05:10
05:11
2550 км.
2 д. 10 ч. 9 мин.
Челябинск-Главный
06:30
2627 км.
2 д. 11 ч. 29 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Про биотуалеты и нормальные кондиционеры можно только мечтать. Поезд развалюха. В вагоне убирайся-не убирайся все равно будет грязно потому что там годами нормально не проводили уборку, грязь закарела.
Давно не ездил в таком сюре, думал что поездов уже таких давно нет. Что проводник, что сам поезд – мрак.
Добрый день. Мне не понравилась поездка, потому что в поезде стояли классические туалеты, которые ПОСТОЯННО закрывали до и после остановок, а также в санитарных зонах. И что скажите на милость делать, если ребенок захотел в туалет? Заставить его терпеть 40 минут пока ваш поезд тронется?
Неудовлетворительное состояние поезда. Про туалет вообще лучше промолчать. Повезло что была розетка и она работала. Хотя бы телефон не разрядился. Уже плюс.
Ни разу не покупала билеты в интернете и купила Все прошло хорошо. Поезд только немого старый. Требует ремонта однозначно.