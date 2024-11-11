18:50
19 ч. 48 мин.
08:58
133
Маршрут следования поезда 097С Кисловодск — Тында на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Тында с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
18:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
19:19
19:24
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
19:42
19:47
35 км.
0 ч. 52 мин.
Минеральные Воды
20:20
21:10
55 км.
1 ч. 30 мин.
Невинномысская
22:34
22:44
159 км.
3 ч. 44 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
23:41
23:57
236 км.
4 ч. 51 мин.
Отрадо-Кубанская
00:25
00:27
271 км.
5 ч. 35 мин.
Кавказская
00:59
02:02
300 км.
6 ч. 9 мин.
Ровное
03:39
03:43
355 км.
8 ч. 49 мин.
Ея
03:56
03:59
363 км.
9 ч. 6 мин.
Песчанокопская
04:38
04:41
401 км.
9 ч. 48 мин.
Сальск
05:34
06:00
450 км.
10 ч. 44 мин.
Пролетарская
06:32
06:35
477 км.
11 ч. 42 мин.
Двойная
07:08
07:11
509 км.
12 ч. 18 мин.
Куберле
07:29
07:31
528 км.
12 ч. 39 мин.
Зимовники
08:00
08:03
553 км.
13 ч. 10 мин.
Ремонтная
08:41
08:44
589 км.
13 ч. 51 мин.
Котельниково
09:40
09:42
626 км.
14 ч. 50 мин.
Жутово
10:33
10:35
679 км.
15 ч. 43 мин.
Сарепта
12:13
12:15
767 км.
17 ч. 23 мин.
Волгоград 1
12:49
13:32
788 км.
17 ч. 59 мин.
Петров Вал
16:49
16:51
954 км.
21 ч. 59 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:05
20:53
1119 км.
1 д. 1 ч. 15 мин.
Сенная
23:04
23:06
1214 км.
1 д. 4 ч. 14 мин.
Возрождение
00:36
00:38
1315 км.
1 д. 5 ч. 46 мин.
Сызрань Город
01:53
02:00
1367 км.
1 д. 7 ч. 3 мин.
Самара
05:08
05:58
1476 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Кинель
06:34
06:36
1510 км.
1 д. 11 ч. 44 мин.
Новоотрадная
07:14
07:16
1559 км.
1 д. 12 ч. 24 мин.
Похвистнево
08:02
08:04
1620 км.
1 д. 13 ч. 12 мин.
Бугуруслан
08:22
08:27
1639 км.
1 д. 13 ч. 32 мин.
Абдулино
09:41
09:43
1720 км.
1 д. 14 ч. 51 мин.
Аксаково
10:38
10:40
1769 км.
1 д. 15 ч. 48 мин.
Раевка
11:58
12:02
1820 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Уфа
14:51
15:39
1920 км.
1 д. 20 ч. 1 мин.
Аша
17:28
17:30
2008 км.
1 д. 22 ч. 38 мин.
Кропачево
18:35
18:41
2053 км.
1 д. 23 ч. 45 мин.
Усть-Катав
19:09
19:11
2068 км.
2 д. 0 ч. 19 мин.
Вязовая
19:26
19:28
2079 км.
2 д. 0 ч. 36 мин.
Сулея
20:16
20:18
2121 км.
2 д. 1 ч. 26 мин.
Бердяуш
20:43
20:45
2137 км.
2 д. 1 ч. 53 мин.
Златоуст
21:41
21:43
2173 км.
2 д. 2 ч. 51 мин.
Миасс 1
22:45
22:47
2205 км.
2 д. 3 ч. 55 мин.
Челябинск-Главный
00:15
01:00
2287 км.
2 д. 5 ч. 25 мин.
Щучье
02:08
02:09
2371 км.
2 д. 7 ч. 18 мин.
Шумиха
02:38
02:40
2406 км.
2 д. 7 ч. 48 мин.
Курган
04:23
04:44
2536 км.
2 д. 9 ч. 33 мин.
Макушино
06:29
06:31
2658 км.
2 д. 11 ч. 39 мин.
Петухово
07:04
07:24
2703 км.
2 д. 12 ч. 14 мин.
Петропавловск
08:38
09:25
2788 км.
2 д. 13 ч. 48 мин.
Исилькуль
11:15
12:05
2921 км.
2 д. 16 ч. 25 мин.
Омск
Пассажирский
13:42
14:00
3056 км.
2 д. 18 ч. 52 мин.
Калачинская
15:22
15:24
3132 км.
2 д. 20 ч. 32 мин.
Татарская
16:28
16:30
3221 км.
2 д. 21 ч. 38 мин.
Чаны
17:12
17:14
3272 км.
2 д. 22 ч. 22 мин.
Озеро-Карачинское
17:26
17:31
3284 км.
2 д. 22 ч. 36 мин.
Барабинск
18:37
19:07
3372 км.
2 д. 23 ч. 47 мин.
Каргат
20:47
20:49
3495 км.
3 д. 1 ч. 57 мин.
Чулымская
21:24
21:26
3540 км.
3 д. 2 ч. 34 мин.
Новосибирск
Главный
23:29
00:32
3662 км.
3 д. 4 ч. 39 мин.
Болотная
02:36
02:38
3780 км.
3 д. 7 ч. 46 мин.
Юрга 1
03:01
03:03
3808 км.
3 д. 8 ч. 11 мин.
Тайга
04:05
04:07
3870 км.
3 д. 9 ч. 15 мин.
Анжерская
04:38
04:40
3896 км.
3 д. 9 ч. 48 мин.
Мариинск
06:10
06:37
4001 км.
3 д. 11 ч. 20 мин.
Тяжин
07:27
07:28
4050 км.
3 д. 12 ч. 37 мин.
Боготол
08:27
08:29
4113 км.
3 д. 13 ч. 37 мин.
Ачинск 1
09:34
09:39
4174 км.
3 д. 14 ч. 44 мин.
Козулька
10:36
10:38
4230 км.
3 д. 15 ч. 46 мин.
Красноярск
Пассажирский
12:25
13:47
4320 км.
3 д. 17 ч. 35 мин.
Уяр
15:40
15:42
4416 км.
3 д. 20 ч. 50 мин.
Заозерная
16:15
16:17
4444 км.
3 д. 21 ч. 25 мин.
Канск-Енисейский
17:22
17:27
4511 км.
3 д. 22 ч. 32 мин.
Иланская
17:55
18:12
4534 км.
3 д. 23 ч. 5 мин.
Ингашская
18:46
18:47
4561 км.
3 д. 23 ч. 56 мин.
Решоты
19:26
19:28
4604 км.
4 д. 0 ч. 36 мин.
Тайшет
20:34
20:37
4658 км.
4 д. 1 ч. 44 мин.
Сосновые Родники
22:35
22:36
4748 км.
4 д. 3 ч. 45 мин.
Чуна
22:51
22:53
4760 км.
4 д. 4 ч. 1 мин.
Вихоревка
00:57
01:22
4855 км.
4 д. 6 ч. 7 мин.
Анзеби
01:49
01:52
4874 км.
4 д. 6 ч. 59 мин.
Падунские Пороги
02:37
02:40
4897 км.
4 д. 7 ч. 47 мин.
Гидростроитель
03:00
03:03
4908 км.
4 д. 8 ч. 10 мин.
Кежемская
04:11
04:12
4954 км.
4 д. 9 ч. 21 мин.
Видим
05:09
05:10
4998 км.
4 д. 10 ч. 19 мин.
Коршуниха-Ангарская
06:44
06:57
5063 км.
4 д. 11 ч. 54 мин.
Лена
09:47
10:12
5164 км.
4 д. 14 ч. 57 мин.
Звездная
11:25
11:26
5210 км.
4 д. 16 ч. 35 мин.
Ния
12:05
12:06
5237 км.
4 д. 17 ч. 15 мин.
Небель
12:41
12:42
5262 км.
4 д. 17 ч. 51 мин.
Киренга
13:18
13:21
5294 км.
4 д. 18 ч. 28 мин.
Улькан
14:04
14:06
5330 км.
4 д. 19 ч. 14 мин.
Северобайкальск
16:11
17:09
5431 км.
4 д. 21 ч. 21 мин.
Нижнеангарск
17:37
17:38
5456 км.
4 д. 22 ч. 47 мин.
Кичера
18:12
18:14
5489 км.
4 д. 23 ч. 22 мин.
Ангоя
19:01
19:02
5539 км.
5 д. 0 ч. 11 мин.
Новый Уоян
19:59
20:09
5592 км.
5 д. 1 ч. 9 мин.
Кюхельбекерская
21:16
21:17
5659 км.
5 д. 2 ч. 26 мин.
Окусикан
22:40
22:45
5705 км.
5 д. 3 ч. 50 мин.
Таксимо
00:09
01:00
5786 км.
5 д. 5 ч. 19 мин.
Куанда
02:30
02:39
5862 км.
5 д. 7 ч. 40 мин.
Кодар
04:14
04:16
5942 км.
5 д. 9 ч. 24 мин.
Новая Чара
05:24
06:18
6006 км.
5 д. 10 ч. 34 мин.
Икабья
06:54
06:59
6043 км.
5 д. 12 ч. 4 мин.
Хани
09:05
09:10
6115 км.
5 д. 14 ч. 15 мин.
Олекма
10:13
10:18
6163 км.
5 д. 15 ч. 23 мин.
Юктали
12:08
12:28
6235 км.
5 д. 17 ч. 18 мин.
Чильчи
14:20
14:25
6315 км.
5 д. 19 ч. 30 мин.
Лопча
15:21
15:24
6350 км.
5 д. 20 ч. 31 мин.
Ларба
16:16
16:19
6387 км.
5 д. 21 ч. 26 мин.
Хорогочи
17:15
17:18
6430 км.
5 д. 22 ч. 25 мин.
Кувыкта
18:04
18:09
6465 км.
5 д. 23 ч. 14 мин.
Тында
19:00
6498 км.
6 д. 0 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Очень хороший поезд. Начальник поезда несколько раз проходил по вагонам и разговаривал с пассажирами. В вагонах очень чисто.
Привет. Ехала 14.02.2021 в этом поезде и рада, что выбрала именно его. Персонал на 10 и вагоны не старые. Было не холодно, работала печка. В целом оценю поезд на 8 из 10
Приятно проехаться в нормальном поезде. Многим составам нужно стремиться к уровню 97
Что сказать когда все идеально!? Вообще не чего. Проводницы нашего 7 вагона были просто супер! Чистота везде, как после генеральной уборки. Туалетная бумага на месте, все работает как нужно.
Спасибо за приятную поездку! В вагонах биотуалеты, что очень радует. Все работает исправно и хорошо. Проводницы доброжелательные.
Давно уже не ездил на поездах. Пришлось ехать. Скажу я так – этот поезд для меня был приятным удивлением. Не думал, что российские поезда настолько подверглись улучшениям. Спасибо