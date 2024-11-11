Поезд 097С Кисловодск — Тында

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 097С Кисловодск — Тында. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:50

Кисловодск

19 ч. 48 мин.

08:58

Тында

133

Купить билеты

Маршрут следования поезда 097С Кисловодск — Тында на карте со всеми остановками

Расписание поезда Кисловодск — Тында с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Кисловодск

18:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ессентуки

19:19

5 мин.

19:24

19 км.

0 ч. 29 мин.

Пятигорск

19:42

5 мин.

19:47

35 км.

0 ч. 52 мин.

Минеральные Воды

20:20

50 мин.

21:10

55 км.

1 ч. 30 мин.

Невинномысская

22:34

10 мин.

22:44

159 км.

3 ч. 44 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

23:41

16 мин.

23:57

236 км.

4 ч. 51 мин.

Отрадо-Кубанская

00:25

2 мин.

00:27

271 км.

5 ч. 35 мин.

Кавказская

00:59

63 мин.

02:02

300 км.

6 ч. 9 мин.

Ровное

03:39

4 мин.

03:43

355 км.

8 ч. 49 мин.

Ея

03:56

3 мин.

03:59

363 км.

9 ч. 6 мин.

Песчанокопская

04:38

3 мин.

04:41

401 км.

9 ч. 48 мин.

Сальск

05:34

26 мин.

06:00

450 км.

10 ч. 44 мин.

Пролетарская

06:32

3 мин.

06:35

477 км.

11 ч. 42 мин.

Двойная

07:08

3 мин.

07:11

509 км.

12 ч. 18 мин.

Куберле

07:29

2 мин.

07:31

528 км.

12 ч. 39 мин.

Зимовники

08:00

3 мин.

08:03

553 км.

13 ч. 10 мин.

Ремонтная

08:41

3 мин.

08:44

589 км.

13 ч. 51 мин.

Котельниково

09:40

2 мин.

09:42

626 км.

14 ч. 50 мин.

Жутово

10:33

2 мин.

10:35

679 км.

15 ч. 43 мин.

Сарепта

12:13

2 мин.

12:15

767 км.

17 ч. 23 мин.

Волгоград 1

12:49

43 мин.

13:32

788 км.

17 ч. 59 мин.

Петров Вал

16:49

2 мин.

16:51

954 км.

21 ч. 59 мин.

Саратов 1
Пассажирский

20:05

48 мин.

20:53

1119 км.

1 д. 1 ч. 15 мин.

Сенная

23:04

2 мин.

23:06

1214 км.

1 д. 4 ч. 14 мин.

Возрождение

00:36

2 мин.

00:38

1315 км.

1 д. 5 ч. 46 мин.

Сызрань Город

01:53

7 мин.

02:00

1367 км.

1 д. 7 ч. 3 мин.

Самара

05:08

50 мин.

05:58

1476 км.

1 д. 10 ч. 18 мин.

Кинель

06:34

2 мин.

06:36

1510 км.

1 д. 11 ч. 44 мин.

Новоотрадная

07:14

2 мин.

07:16

1559 км.

1 д. 12 ч. 24 мин.

Похвистнево

08:02

2 мин.

08:04

1620 км.

1 д. 13 ч. 12 мин.

Бугуруслан

08:22

5 мин.

08:27

1639 км.

1 д. 13 ч. 32 мин.

Абдулино

09:41

2 мин.

09:43

1720 км.

1 д. 14 ч. 51 мин.

Аксаково

10:38

2 мин.

10:40

1769 км.

1 д. 15 ч. 48 мин.

Раевка

11:58

4 мин.

12:02

1820 км.

1 д. 17 ч. 8 мин.

Уфа

14:51

48 мин.

15:39

1920 км.

1 д. 20 ч. 1 мин.

Аша

17:28

2 мин.

17:30

2008 км.

1 д. 22 ч. 38 мин.

Кропачево

18:35

6 мин.

18:41

2053 км.

1 д. 23 ч. 45 мин.

Усть-Катав

19:09

2 мин.

19:11

2068 км.

2 д. 0 ч. 19 мин.

Вязовая

19:26

2 мин.

19:28

2079 км.

2 д. 0 ч. 36 мин.

Сулея

20:16

2 мин.

20:18

2121 км.

2 д. 1 ч. 26 мин.

Бердяуш

20:43

2 мин.

20:45

2137 км.

2 д. 1 ч. 53 мин.

Златоуст

21:41

2 мин.

21:43

2173 км.

2 д. 2 ч. 51 мин.

Миасс 1

22:45

2 мин.

22:47

2205 км.

2 д. 3 ч. 55 мин.

Челябинск-Главный

00:15

45 мин.

01:00

2287 км.

2 д. 5 ч. 25 мин.

Щучье

02:08

1 мин.

02:09

2371 км.

2 д. 7 ч. 18 мин.

Шумиха

02:38

2 мин.

02:40

2406 км.

2 д. 7 ч. 48 мин.

Курган

04:23

21 мин.

04:44

2536 км.

2 д. 9 ч. 33 мин.

Макушино

06:29

2 мин.

06:31

2658 км.

2 д. 11 ч. 39 мин.

Петухово

07:04

20 мин.

07:24

2703 км.

2 д. 12 ч. 14 мин.

Петропавловск

08:38

47 мин.

09:25

2788 км.

2 д. 13 ч. 48 мин.

Исилькуль

11:15

50 мин.

12:05

2921 км.

2 д. 16 ч. 25 мин.

Омск
Пассажирский

13:42

18 мин.

14:00

3056 км.

2 д. 18 ч. 52 мин.

Калачинская

15:22

2 мин.

15:24

3132 км.

2 д. 20 ч. 32 мин.

Татарская

16:28

2 мин.

16:30

3221 км.

2 д. 21 ч. 38 мин.

Чаны

17:12

2 мин.

17:14

3272 км.

2 д. 22 ч. 22 мин.

Озеро-Карачинское

17:26

5 мин.

17:31

3284 км.

2 д. 22 ч. 36 мин.

Барабинск

18:37

30 мин.

19:07

3372 км.

2 д. 23 ч. 47 мин.

Каргат

20:47

2 мин.

20:49

3495 км.

3 д. 1 ч. 57 мин.

Чулымская

21:24

2 мин.

21:26

3540 км.

3 д. 2 ч. 34 мин.

Новосибирск
Главный

23:29

63 мин.

00:32

3662 км.

3 д. 4 ч. 39 мин.

Болотная

02:36

2 мин.

02:38

3780 км.

3 д. 7 ч. 46 мин.

Юрга 1

03:01

2 мин.

03:03

3808 км.

3 д. 8 ч. 11 мин.

Тайга

04:05

2 мин.

04:07

3870 км.

3 д. 9 ч. 15 мин.

Анжерская

04:38

2 мин.

04:40

3896 км.

3 д. 9 ч. 48 мин.

Мариинск

06:10

27 мин.

06:37

4001 км.

3 д. 11 ч. 20 мин.

Тяжин

07:27

1 мин.

07:28

4050 км.

3 д. 12 ч. 37 мин.

Боготол

08:27

2 мин.

08:29

4113 км.

3 д. 13 ч. 37 мин.

Ачинск 1

09:34

5 мин.

09:39

4174 км.

3 д. 14 ч. 44 мин.

Козулька

10:36

2 мин.

10:38

4230 км.

3 д. 15 ч. 46 мин.

Красноярск
Пассажирский

12:25

82 мин.

13:47

4320 км.

3 д. 17 ч. 35 мин.

Уяр

15:40

2 мин.

15:42

4416 км.

3 д. 20 ч. 50 мин.

Заозерная

16:15

2 мин.

16:17

4444 км.

3 д. 21 ч. 25 мин.

Канск-Енисейский

17:22

5 мин.

17:27

4511 км.

3 д. 22 ч. 32 мин.

Иланская

17:55

17 мин.

18:12

4534 км.

3 д. 23 ч. 5 мин.

Ингашская

18:46

1 мин.

18:47

4561 км.

3 д. 23 ч. 56 мин.

Решоты

19:26

2 мин.

19:28

4604 км.

4 д. 0 ч. 36 мин.

Тайшет

20:34

3 мин.

20:37

4658 км.

4 д. 1 ч. 44 мин.

Сосновые Родники

22:35

1 мин.

22:36

4748 км.

4 д. 3 ч. 45 мин.

Чуна

22:51

2 мин.

22:53

4760 км.

4 д. 4 ч. 1 мин.

Вихоревка

00:57

25 мин.

01:22

4855 км.

4 д. 6 ч. 7 мин.

Анзеби

01:49

3 мин.

01:52

4874 км.

4 д. 6 ч. 59 мин.

Падунские Пороги

02:37

3 мин.

02:40

4897 км.

4 д. 7 ч. 47 мин.

Гидростроитель

03:00

3 мин.

03:03

4908 км.

4 д. 8 ч. 10 мин.

Кежемская

04:11

1 мин.

04:12

4954 км.

4 д. 9 ч. 21 мин.

Видим

05:09

1 мин.

05:10

4998 км.

4 д. 10 ч. 19 мин.

Коршуниха-Ангарская

06:44

13 мин.

06:57

5063 км.

4 д. 11 ч. 54 мин.

Лена

09:47

25 мин.

10:12

5164 км.

4 д. 14 ч. 57 мин.

Звездная

11:25

1 мин.

11:26

5210 км.

4 д. 16 ч. 35 мин.

Ния

12:05

1 мин.

12:06

5237 км.

4 д. 17 ч. 15 мин.

Небель

12:41

1 мин.

12:42

5262 км.

4 д. 17 ч. 51 мин.

Киренга

13:18

3 мин.

13:21

5294 км.

4 д. 18 ч. 28 мин.

Улькан

14:04

2 мин.

14:06

5330 км.

4 д. 19 ч. 14 мин.

Северобайкальск

16:11

58 мин.

17:09

5431 км.

4 д. 21 ч. 21 мин.

Нижнеангарск

17:37

1 мин.

17:38

5456 км.

4 д. 22 ч. 47 мин.

Кичера

18:12

2 мин.

18:14

5489 км.

4 д. 23 ч. 22 мин.

Ангоя

19:01

1 мин.

19:02

5539 км.

5 д. 0 ч. 11 мин.

Новый Уоян

19:59

10 мин.

20:09

5592 км.

5 д. 1 ч. 9 мин.

Кюхельбекерская

21:16

1 мин.

21:17

5659 км.

5 д. 2 ч. 26 мин.

Окусикан

22:40

5 мин.

22:45

5705 км.

5 д. 3 ч. 50 мин.

Таксимо

00:09

51 мин.

01:00

5786 км.

5 д. 5 ч. 19 мин.

Куанда

02:30

9 мин.

02:39

5862 км.

5 д. 7 ч. 40 мин.

Кодар

04:14

2 мин.

04:16

5942 км.

5 д. 9 ч. 24 мин.

Новая Чара

05:24

54 мин.

06:18

6006 км.

5 д. 10 ч. 34 мин.

Икабья

06:54

5 мин.

06:59

6043 км.

5 д. 12 ч. 4 мин.

Хани

09:05

5 мин.

09:10

6115 км.

5 д. 14 ч. 15 мин.

Олекма

10:13

5 мин.

10:18

6163 км.

5 д. 15 ч. 23 мин.

Юктали

12:08

20 мин.

12:28

6235 км.

5 д. 17 ч. 18 мин.

Чильчи

14:20

5 мин.

14:25

6315 км.

5 д. 19 ч. 30 мин.

Лопча

15:21

3 мин.

15:24

6350 км.

5 д. 20 ч. 31 мин.

Ларба

16:16

3 мин.

16:19

6387 км.

5 д. 21 ч. 26 мин.

Хорогочи

17:15

3 мин.

17:18

6430 км.

5 д. 22 ч. 25 мин.

Кувыкта

18:04

5 мин.

18:09

6465 км.

5 д. 23 ч. 14 мин.

Тында

19:00

6498 км.

6 д. 0 ч. 10 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Кисловодск → Тында Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Кисловодск и Тында

Информация о поезде 097С

Планируете поездку по маршруту Кисловодск — Тында? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 097С. Этот поезд отправляется со станции Кисловодск в 18:50 и прибывает на конечную станцию Тында в 08:58. Вся дорога занимает 19 ч. 48 мин., а суммарное время стоянок составляет - 22 ч. 25 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 28233 руб.
  • стоимость купейного места – 28233 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 097С Кисловодск - Тында: места для детей.

Количество остановок поезда:

133 станции

Самая длинная остановка:

82 мин. – станция Красноярск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

28233 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. василий

    Очень хороший поезд. Начальник поезда несколько раз проходил по вагонам и разговаривал с пассажирами. В вагонах очень чисто.

    Ответить
  2. Светка

    Привет. Ехала 14.02.2021 в этом поезде и рада, что выбрала именно его. Персонал на 10 и вагоны не старые. Было не холодно, работала печка. В целом оценю поезд на 8 из 10

    Ответить
  3. Володя

    Приятно проехаться в нормальном поезде. Многим составам нужно стремиться к уровню 97

    Ответить
  4. Маргарита

    Что сказать когда все идеально!? Вообще не чего. Проводницы нашего 7 вагона были просто супер! Чистота везде, как после генеральной уборки. Туалетная бумага на месте, все работает как нужно.

    Ответить
  5. Лидия Федоровна

    Спасибо за приятную поездку! В вагонах биотуалеты, что очень радует. Все работает исправно и хорошо. Проводницы доброжелательные.

    Ответить
  6. Дмитрий 3 вагон

    Давно уже не ездил на поездах. Пришлось ехать. Скажу я так – этот поезд для меня был приятным удивлением. Не думал, что российские поезда настолько подверглись улучшениям. Спасибо

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 097С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн