Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 049Ч Кисловодск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
13:49
1 д. 21 ч. 51 мин.
11:40
37
Маршрут следования поезда 049Ч Кисловодск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
13:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
14:18
14:23
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
14:40
14:45
35 км.
0 ч. 51 мин.
Минеральные Воды
15:18
15:52
55 км.
1 ч. 29 мин.
Невинномысская
17:13
17:20
159 км.
3 ч. 24 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
18:17
18:20
236 км.
4 ч. 28 мин.
Кавказская
19:13
19:31
301 км.
5 ч. 24 мин.
Тихорецкая
20:21
20:30
359 км.
6 ч. 32 мин.
Крыловская
21:30
21:35
412 км.
7 ч. 41 мин.
Кущевка
22:12
22:18
445 км.
8 ч. 23 мин.
Ростов
Главный
23:38
23:56
519 км.
9 ч. 49 мин.
Новочеркасск
00:52
00:54
557 км.
11 ч. 3 мин.
Шахтная
01:32
01:34
593 км.
11 ч. 43 мин.
Сулин
02:02
02:04
611 км.
12 ч. 13 мин.
Зверево
02:26
02:28
626 км.
12 ч. 37 мин.
Лихая
02:50
03:04
642 км.
13 ч. 1 мин.
Каменская
03:31
03:33
661 км.
13 ч. 42 мин.
Миллерово
04:24
04:26
727 км.
14 ч. 35 мин.
Кутейниково
05:21
05:23
782 км.
15 ч. 32 мин.
Зайцевка
06:02
06:04
819 км.
16 ч. 13 мин.
Россошь
07:10
07:25
884 км.
17 ч. 21 мин.
Подгорное
07:50
07:52
908 км.
18 ч. 1 мин.
Евдаково
08:31
08:33
945 км.
18 ч. 42 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:11
09:16
975 км.
19 ч. 22 мин.
Колодезная
10:00
10:02
1018 км.
20 ч. 11 мин.
Придача
Воронеж-Южный
11:36
11:40
1050 км.
21 ч. 47 мин.
Липецк
15:02
15:15
1161 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Елец
16:39
17:10
1231 км.
1 д. 2 ч. 50 мин.
Ефремов
18:45
18:47
1297 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Узловая 1
Московской жд
20:58
21:02
1389 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Ожерелье
23:24
00:06
1481 км.
1 д. 9 ч. 35 мин.
Москва
Курский Вокзал
02:25
02:42
1594 км.
1 д. 12 ч. 36 мин.
Тверь
04:27
04:29
1756 км.
1 д. 14 ч. 38 мин.
Бологое-Московское
05:58
06:10
1916 км.
1 д. 16 ч. 9 мин.
Окуловка
06:54
06:56
1986 км.
1 д. 17 ч. 5 мин.
Малая Вишера
08:41
08:44
2067 км.
1 д. 18 ч. 52 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
11:40
2227 км.
1 д. 21 ч. 51 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехали поездом 049 Кисловодск- Санкт-Петербург до Ельца 23-24.08.2019. Вагон 16 купе. Очень и очень старый вагон. Грязный. Туалеты не убирались (но это, конечно, зависит от проводников, в большей степени). Возмущает, что люди платят те же деньги, что и за места в новых вагонах- купе с мягкими велюровыми сиденьями, более приличными/новыми туалетами, бОльшим местом для багажа, ковриками, а это, простите, трухлявый вагон какой-то, внутри облезлая краска, одним словом старьё неухоженное. Я сравниваю новый вагон этого же поезда, на котором мы ехали в Кисловодск. В общем, имейте этот вагон ввиду.
Ну что вам сказать… Конечно, очень жаль, что мы не можем выбирать соседей, скоторыми едем в поезде. И нам в этом плане «повезло». Попались соседи, которые всю ночь храпели и рядом с ними просто невозможно было спать.
Не очень удобное время прибытия в Москву, как по мне. Приезжаешь в обед, кругом пробки и п.д. Если вдруг меня читают работники, которые составляют расписание или руководство РЖД – ПОЖАЛУЙСТА передвиньте время отправления на 5-6 утра, тогда и в Москве будем примерно в это время, хоть добраться можно будет нормально.
Добрый день! Очень приятные проводники и поезд тоже аккуратный. Чай был вкусным, проверили)))) Как говорится – спасибо!
За двое суток проводник так ни разу и не убрал в вагоне. И по ощущениям казалось, что это в порядке нормы. На окне была пыль, туател тоже оставлял желать лучшего. Ждала окончания поездки с нетерпением.
У меня есть одно слово для описания всего этого ***ца – УЖАС. Если у вас есть возможность, то я вам настоятельно рекомендую взять билеты на ДРУГОЙ поезд. Просто на другой. В детали и подробности углубляться не хочу, выше многое сказано.