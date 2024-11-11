10:16
1 д. 8 ч. 52 мин.
19:08
19
Маршрут следования поезда 143С Кисловодск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
10:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
10:45
10:50
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
11:07
11:12
35 км.
0 ч. 51 мин.
Минеральные Воды
11:45
13:00
55 км.
1 ч. 29 мин.
Невинномысская
14:27
14:37
159 км.
4 ч. 11 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
15:41
15:48
236 км.
5 ч. 25 мин.
Кавказская
16:40
17:12
301 км.
6 ч. 24 мин.
Тихорецкая
18:06
18:12
359 км.
7 ч. 50 мин.
Ростов
Главный
20:38
20:55
514 км.
10 ч. 22 мин.
Лихая
23:16
23:32
624 км.
13 ч. 0 мин.
Россошь
02:57
03:10
853 км.
16 ч. 41 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:42
04:45
941 км.
18 ч. 26 мин.
Воронеж 1
06:10
06:55
1021 км.
19 ч. 54 мин.
Касторная-Курская
08:33
08:58
1099 км.
22 ч. 17 мин.
Кшень
09:24
09:26
1124 км.
23 ч. 8 мин.
Курск
11:50
12:18
1227 км.
1 д. 1 ч. 34 мин.
Орел
14:00
14:05
1363 км.
1 д. 3 ч. 44 мин.
Тула
Московский Вокзал
16:13
16:23
1529 км.
1 д. 5 ч. 57 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:08
1702 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Возвращался с командировки на этом поезде, кажется обратно приехал даже быстрее чем ехал в эту сторону, может мне и показалось. Но поездка прошла так что я и не успел заметить как приехал домой.
С отдыха лишь бы домой спокойно доехать. Доехал не только спокойно, но доехал и с комфортом. Обслуживание хорошее. Проводнику отдельное спасибо за ее труд и хорошее отношение к пассажирам.
Мне понравилось в поезде. Конечно, это не люкс. И хотелось бы больше работающих зарядок для смартфонов, но в остальном все отлично. В вагоне порядок. Кондиционер работает хорошо. При необходимости можно отрегулировать или выключить. Белье чистое и практически новое.
Никому не советую ехать на этом поезде, потому что я ехала и на себе ощутила, что такое скотское отношение к пассажирам. Как только зашли в купе – увидели что на верхней полке (мы брали и верхнюю и нижнюю) было навалено все в кучу – как оказалось это была незаправленная постель. За бельем пришлось идти самим к проводнице. Хорошо, что попались веселые соседи, так хоть ехать было не так скучно.
Старый грязный вонючий поезд, что в самом вагоне невозможно находиться, что в туалете дичь полная. Чтобы я еще хотя бы раз на этом говне поехала…
Поезд отличный. Ехать долго, это да. И на мой взгляд нужно было бы давно уже заменить все поезда дальнего следования на более новые, так как поезд в пути практически 2 суток, нужно вовремя пополнять запасы воды и всего остального.
Не очень хорошее впечатление оказали переполненные мусорки и туалет, из которого сильно дурно пахло. Уборка в вагоне за все время поездки проводилась всего 1 раз и то формально. Просто прошлись влажной тряпочкой для галочки.
Поезд приличный, проводницы знают свое дело. Езжу периодически в Кисловодск на сборы, почти всегда доволен поездкой. Ни разу не было, чтобы было что-то из ряда вон выходящее.