Маршрут следования поезда 327С Кисловодск — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
12:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
13:12
13:15
19 км.
0 ч. 33 мин.
Пятигорск
13:38
13:43
35 км.
0 ч. 59 мин.
Минеральные Воды
14:19
14:53
55 км.
1 ч. 40 мин.
Невинномысская
16:15
16:20
159 км.
3 ч. 36 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
17:17
17:22
236 км.
4 ч. 38 мин.
Кавказская
18:16
18:59
301 км.
5 ч. 37 мин.
Усть-Лабинская
20:18
20:20
373 км.
7 ч. 39 мин.
Краснодар 1
21:47
21:58
432 км.
9 ч. 8 мин.
Тамань
02:46
03:23
591 км.
14 ч. 7 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
03:49
03:51
635 км.
15 ч. 10 мин.
Семь Колодезей
04:41
04:46
687 км.
16 ч. 2 мин.
Владиславовка
05:31
05:34
721 км.
16 ч. 52 мин.
Джанкой
06:58
07:25
818 км.
18 ч. 19 мин.
Симферополь
08:50
904 км.
20 ч. 11 мин.
