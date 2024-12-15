Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 049С Кисловодск — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
13:49
1 д. 19 ч. 36 мин.
09:25
37
Маршрут следования поезда 049С Кисловодск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
13:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
14:18
14:22
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
14:40
14:44
35 км.
0 ч. 51 мин.
Минеральные Воды
15:17
15:51
55 км.
1 ч. 28 мин.
Невинномысская
17:14
17:30
159 км.
3 ч. 25 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
18:42
18:52
236 км.
4 ч. 53 мин.
Кавказская
19:47
20:05
301 км.
5 ч. 58 мин.
Тихорецкая
20:55
21:00
359 км.
7 ч. 6 мин.
Крыловская
21:46
21:49
412 км.
7 ч. 57 мин.
Кущевка
22:19
22:24
445 км.
8 ч. 30 мин.
Ростов
Главный
23:35
23:56
519 км.
9 ч. 46 мин.
Новочеркасск
00:44
00:46
557 км.
10 ч. 55 мин.
Шахтная
01:22
01:24
593 км.
11 ч. 33 мин.
Сулин
01:50
01:52
611 км.
12 ч. 1 мин.
Зверево
02:14
02:16
626 км.
12 ч. 25 мин.
Каменская
03:42
03:44
661 км.
13 ч. 53 мин.
Миллерово
04:39
04:41
727 км.
14 ч. 50 мин.
Кутейниково
05:33
05:35
782 км.
15 ч. 44 мин.
Митрофановка
06:39
06:41
861 км.
16 ч. 50 мин.
Россошь
07:11
07:26
885 км.
17 ч. 22 мин.
Подгорное
07:51
07:53
909 км.
18 ч. 2 мин.
Евдаково
08:34
08:51
946 км.
18 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:28
09:32
976 км.
19 ч. 39 мин.
Колодезная
10:14
10:16
1019 км.
20 ч. 25 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:41
10:48
1051 км.
20 ч. 52 мин.
Липецк
13:03
13:07
1162 км.
23 ч. 14 мин.
Елец
14:17
14:48
1232 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Ефремов
16:06
16:08
1298 км.
1 д. 2 ч. 17 мин.
Узловая 1
Московской жд
17:50
17:54
1390 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Ожерелье
19:54
20:23
1482 км.
1 д. 6 ч. 5 мин.
Москва
Восточный Вокзал
23:16
23:31
1595 км.
1 д. 9 ч. 27 мин.
Тверь
02:32
02:34
1757 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Бологое-Московское
04:10
04:26
1917 км.
1 д. 14 ч. 21 мин.
Окуловка
05:14
05:15
1987 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Малая Вишера
06:00
06:01
2068 км.
1 д. 16 ч. 11 мин.
Чудово-Московское
07:43
07:44
2111 км.
1 д. 17 ч. 54 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:25
2227 км.
1 д. 19 ч. 36 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Кисловодск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда