Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 003С Кисловодск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
20:40
23 ч. 45 мин.
20:25
16
Маршрут следования поезда 003С Кисловодск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
20:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
21:09
21:16
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
21:34
21:39
35 км.
0 ч. 54 мин.
Минеральные Воды
22:12
22:19
55 км.
1 ч. 32 мин.
Невинномысская
23:33
23:38
159 км.
2 ч. 53 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
00:30
00:34
236 км.
3 ч. 50 мин.
Кавказская
01:30
01:35
301 км.
4 ч. 50 мин.
Тихорецкая
02:30
02:32
359 км.
5 ч. 50 мин.
Ростов
Главный
04:53
05:14
514 км.
8 ч. 13 мин.
Россошь
10:32
10:36
843 км.
13 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:03
12:15
931 км.
15 ч. 23 мин.
Придача
Воронеж-Южный
13:12
13:17
1006 км.
16 ч. 32 мин.
Грязи
Воронежские
14:55
15:00
1111 км.
18 ч. 15 мин.
Мичуринск
Воронежский
15:38
15:43
1167 км.
18 ч. 58 мин.
Рязань 2
17:57
18:02
1365 км.
21 ч. 17 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:25
1546 км.
23 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Еще и приятная поездка после отдыха в Кисловодске. Правильно сделал выбор в пользу этого поезда. Обслужили еще лучше чем в санатории. спасибо проводнице за старания. Отдохнул в поезде перед работой.
Фирменный поезд. Ехала в плацкарте. В отсеке было 3 мужчины и 2 мужчины напротив. Проводница несколько раз спрашивала меня, все ли у меня хорошо и не мешают ли мне мужчины. Потом приходил ещё начальник поезда, тоже интересовался моим положением. Понравилась забота сотрудников. Сам вагон был чистый. Поездка прошла очень комфортно.
Всем доброго времени суток! Довелось ездить на этом поезде от начальной до конечной точки следования. Вагон показался немного чище, чем на других маршрутах. До Москвы ехать сутки с небольшим.
Поездка прошла хорошо, замечаний и нареканий нет. Стоимость билетов, конечно, не самая дешевая, однако вагоны аккуратные и чистые. Рекомендую.
Ехали в июле 2021, кондиционер не включали. Было душно и некомфортно. Одна из проводниц была злая, вторая добрая. На остановках даже не давала нормально выйти походить на улице, слишком рано загоняла в вагон.
У меня небольшой опыт езды на поездах РЖД, поэтому может быть мой отзыв будет не объективным. Но я хотел бы рассказать о том, как ездил в Рязань на этом поезде. Так как я не частый гость поездов, для меня многое было в новинку. Проводники были вежливыми и приятными женщинами, на все вопросы отвечали охотно и без проблем. В вагоне было чисто. Соседи тоже оказались интеллигентными людьми (боялся больше всего какого-нибудь нехорошего контингента). Поездкой доволен.
Ехали после санатория на этом поезде с маленькими детьми 5 и 8 лет. Очень понравился проводник Ирина Владимировна, которая помогала нам оперативно решать многие возникающие в процессе езды вопросы. В купе было чисто, в туалетах тоже. Сервис очень понравился.
Нормальный поезд, получше многих, на которых я ездила! Нареканий и претензий не имею.