23:50
1 д. 15 ч. 56 мин.
15:46
26
Маршрут следования поезда 183С Кисловодск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
23:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
00:21
00:31
19 км.
0 ч. 31 мин.
Пятигорск
00:53
01:02
35 км.
1 ч. 3 мин.
Минеральные Воды
01:40
02:26
55 км.
1 ч. 50 мин.
Невинномысская
06:35
06:47
159 км.
6 ч. 45 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
08:12
08:15
236 км.
8 ч. 22 мин.
Кавказская
09:07
09:40
301 км.
9 ч. 17 мин.
Тихорецкая
10:39
10:42
359 км.
10 ч. 49 мин.
Кущевка
12:22
12:24
446 км.
12 ч. 32 мин.
Первомайская
13:36
14:32
517 км.
13 ч. 46 мин.
Новочеркасск
15:48
15:50
561 км.
15 ч. 58 мин.
Шахтная
16:29
16:31
597 км.
16 ч. 39 мин.
Сулин
17:06
17:08
615 км.
17 ч. 16 мин.
Зверево
17:30
17:32
630 км.
17 ч. 40 мин.
Лихая
17:59
18:17
646 км.
18 ч. 9 мин.
Каменская
18:43
18:45
665 км.
18 ч. 53 мин.
Миллерово
19:39
19:41
731 км.
19 ч. 49 мин.
Россошь
22:25
22:40
882 км.
22 ч. 35 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:18
00:28
970 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Придача
Воронеж-Южный
01:33
01:38
1045 км.
1 д. 1 ч. 43 мин.
Липецк
04:25
04:40
1156 км.
1 д. 4 ч. 35 мин.
Елец
06:03
06:35
1226 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Ефремов
07:54
07:56
1292 км.
1 д. 8 ч. 4 мин.
Узловая 1
Московской жд
10:12
10:16
1384 км.
1 д. 10 ч. 22 мин.
Тула
Московский Вокзал
11:38
12:40
1430 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Москва
Курский Вокзал
15:46
1603 км.
1 д. 15 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Выхолаживали весь вагон, когда на длительных остановках оставляли дверь открытой и ветер гулял только туда сюда. Мало того что сами вагоны не супер теплые, так еще и выдувало все. Поездкой осталась не довольна.
Хороший поезд, приветливые проводницы и чистые вагоны. Ехал почти до конечной и с комфортом. Благодарю за поездку.
Один из самых основных минусов это то что туалета было два, но работал только один. И собиралась очередь, захочешь сходить – приходится ждать. Да и сами понимаете не очень приятно быть в туалете, когда за дверью ждут когда же ты побыстрее закончишь свои дела.
Сильно продувало окна и было такое чувство что не топили совсем!!! Я ехала и ощущала постоянный дискомфорт, особенно по ночам был морозильник. Проводница ничего так и не сделала. То ли специально не включала отопление, то ли оно не работало вообще.
Считаю, что некоторые остановки можно было бы сделать покороче. В той же Туле поезд стоит очень долго. 20 минут достаточно. Не забывайте что отопление на время стоянки поезда выключается и к моменту отправления сидишь как в морозильнике.