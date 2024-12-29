23:20
11 ч. 18 мин.
10:38
Маршрут следования поезда 655С Кисловодск — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
23:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
23:49
23:54
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
00:13
00:17
35 км.
0 ч. 53 мин.
Минеральные Воды
00:50
01:30
55 км.
1 ч. 30 мин.
Невинномысская
02:57
03:00
159 км.
3 ч. 37 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
05:14
05:16
236 км.
5 ч. 54 мин.
Кавказская
06:20
07:12
301 км.
7 ч. 0 мин.
Тихорецкая
08:08
08:12
359 км.
8 ч. 48 мин.
Ростов
Главный
10:38
514 км.
11 ч. 18 мин.
