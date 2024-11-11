Маршрут следования и продажа билетов
15:09
1 д. 14 ч. 16 мин.
05:25
28
Маршрут следования поезда 253С Кисловодск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
15:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
15:37
15:42
19 км.
0 ч. 28 мин.
Пятигорск
16:01
16:06
35 км.
0 ч. 52 мин.
Минеральные Воды
16:40
17:16
55 км.
1 ч. 31 мин.
Невинномысская
18:48
19:05
159 км.
3 ч. 39 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
20:10
20:14
236 км.
5 ч. 1 мин.
Кавказская
21:12
21:45
301 км.
6 ч. 3 мин.
Тихорецкая
22:35
22:38
359 км.
7 ч. 26 мин.
Кущевка
23:49
23:52
446 км.
8 ч. 40 мин.
Ростов
Главный
01:12
02:14
520 км.
10 ч. 3 мин.
Новочеркасск
03:05
03:07
558 км.
11 ч. 56 мин.
Шахтная
03:47
03:49
594 км.
12 ч. 38 мин.
Сулин
04:23
05:16
612 км.
13 ч. 14 мин.
Зверево
05:36
05:38
627 км.
14 ч. 27 мин.
Лихая
06:01
06:15
643 км.
14 ч. 52 мин.
Каменская
06:41
06:43
662 км.
15 ч. 32 мин.
Миллерово
07:36
07:38
728 км.
16 ч. 27 мин.
Кутейниково
08:28
08:59
783 км.
17 ч. 19 мин.
Россошь
10:35
10:48
885 км.
19 ч. 26 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:20
12:25
973 км.
21 ч. 11 мин.
Воронеж 1
13:58
14:45
1053 км.
22 ч. 49 мин.
Курбатово
16:18
16:20
1096 км.
1 д. 1 ч. 9 мин.
Касторная-Курская
18:05
18:15
1134 км.
1 д. 2 ч. 56 мин.
Курск
20:35
21:20
1262 км.
1 д. 5 ч. 26 мин.
Орел
23:35
00:27
1398 км.
1 д. 8 ч. 26 мин.
Скуратово
01:36
01:38
1487 км.
1 д. 10 ч. 27 мин.
Тула
Московский Вокзал
02:41
02:45
1566 км.
1 д. 11 ч. 32 мин.
Москва
Курский Вокзал
05:25
1739 км.
1 д. 14 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Мне поездка на этом поезде очень понравилась! И персонал и состояние вагона и общее отношение проводницы к пассажирам. Также повезло с попутчиками. На этот раз было без приключений, как в прошлый раз…
Считаю что боковые места стоит делать шире. Я не толстый, но мне было узко. Также я ехал с ребенком и женой, которые были на нижних полках. Ребенок постоянно во сне ворочается, из-за чего я не мог нормально выспаться, как и жена. Нет никаких ограничителей на низких полках, чтобы дитё не свалилось с полок.
Ехали в 15 вагоне. Пожалуйста объясните пассажирам в купе, что пассажиры с верхних полок могут легко ставить багаж под нижних пассажиров, что это не их место, а общее. Случился конфликт с женщиной, когда я попросила ее поставить сумки, а потом мне нужно было их достать. Жуть
По поезду нет вопросов, обычный, с нерабочими розетками и т.п. Есть вопросы по пассажирам, которые не дают нормально спать другим по ночам своими разговорами и смехом, пусть и якобы тихим. Делала замечание молодой парочке, все равно не помогло. Нажаловалась проводинце, так та тоже не смогла их успокоить. Давайте будем друг друга уважать.
Поезд замечательный! Проводницы знают свое дело и как нужно вести себя с пассажирами. Очень воспитанные и тактичные. Я получил удовольствие от поездки.