Маршрут следования и продажа билетов
10:16
2 д. 2 ч. 14 мин.
12:30
39
Маршрут следования поезда 111С Кисловодск — Орск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Орск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
10:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
10:45
10:50
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
11:08
11:13
35 км.
0 ч. 52 мин.
Минеральные Воды
11:46
13:00
55 км.
1 ч. 30 мин.
Невинномысская
14:27
14:37
159 км.
4 ч. 11 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
15:39
15:44
236 км.
5 ч. 23 мин.
Кавказская
16:40
17:12
301 км.
6 ч. 24 мин.
Тихорецкая
18:06
18:11
359 км.
7 ч. 50 мин.
Ростов
Главный
20:30
20:49
514 км.
10 ч. 14 мин.
Новочеркасск
21:37
21:39
552 км.
11 ч. 21 мин.
Лихая
23:09
23:29
635 км.
12 ч. 53 мин.
Россошь
02:57
03:12
864 км.
16 ч. 41 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:45
05:11
952 км.
18 ч. 29 мин.
Таловая
06:34
06:36
1038 км.
20 ч. 18 мин.
Новохоперск
07:30
07:32
1096 км.
21 ч. 14 мин.
Поворино
08:25
08:40
1145 км.
22 ч. 9 мин.
Балашов
Пассажирский
10:03
10:30
1217 км.
23 ч. 47 мин.
Аркадак
11:24
11:26
1267 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Ртищево 1
12:23
12:33
1307 км.
1 д. 2 ч. 7 мин.
Сердобск
13:22
13:24
1342 км.
1 д. 3 ч. 6 мин.
Пенза 1
15:17
15:58
1441 км.
1 д. 5 ч. 1 мин.
Асеевская
16:54
16:56
1487 км.
1 д. 6 ч. 38 мин.
Кузнецк
17:52
17:57
1547 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Сызрань 1
19:47
19:52
1672 км.
1 д. 9 ч. 31 мин.
Самара
22:33
23:18
1781 км.
1 д. 12 ч. 17 мин.
Кинель
00:03
00:05
1815 км.
1 д. 13 ч. 47 мин.
Богатое
01:02
01:04
1864 км.
1 д. 14 ч. 46 мин.
Неприк
01:30
01:32
1890 км.
1 д. 15 ч. 14 мин.
Бузулук
02:21
02:42
1938 км.
1 д. 16 ч. 5 мин.
Тоцкая
03:30
03:32
1984 км.
1 д. 17 ч. 14 мин.
Сорочинская
04:00
04:02
2008 км.
1 д. 17 ч. 44 мин.
Новосергиевская
04:48
04:50
2059 км.
1 д. 18 ч. 32 мин.
Оренбург
06:40
07:35
2162 км.
1 д. 20 ч. 24 мин.
Сакмарская
08:07
08:09
2190 км.
1 д. 21 ч. 51 мин.
Саракташ
09:05
09:07
2260 км.
1 д. 22 ч. 49 мин.
Кувандык
10:21
10:23
2336 км.
2 д. 0 ч. 5 мин.
Медногорск
10:51
10:53
2354 км.
2 д. 0 ч. 35 мин.
Никель
12:16
12:18
2424 км.
2 д. 2 ч. 0 мин.
Орск
12:30
2429 км.
2 д. 2 ч. 14 мин.
