Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 197С Кисловодск — Архангельск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:44
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
43
Маршрут следования поезда 197С Кисловодск — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
17:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
18:13
18:18
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
18:36
18:41
35 км.
0 ч. 52 мин.
Минеральные Воды
19:14
19:56
55 км.
1 ч. 30 мин.
Невинномысская
21:18
21:23
159 км.
3 ч. 34 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
22:20
22:23
236 км.
4 ч. 36 мин.
Кавказская
23:17
23:35
301 км.
5 ч. 33 мин.
Тихорецкая
00:40
00:43
359 км.
6 ч. 56 мин.
Ростов
Главный
03:08
03:30
514 км.
9 ч. 24 мин.
Новочеркасск
04:22
04:24
552 км.
10 ч. 38 мин.
Шахтная
05:00
05:02
588 км.
11 ч. 16 мин.
Сулин
05:29
05:31
606 км.
11 ч. 45 мин.
Зверево
05:53
05:55
621 км.
12 ч. 9 мин.
Каменская
06:48
06:50
656 км.
13 ч. 4 мин.
Миллерово
07:50
07:52
722 км.
14 ч. 6 мин.
Кутейниково
08:44
08:46
777 км.
15 ч. 0 мин.
Россошь
10:49
11:04
879 км.
17 ч. 5 мин.
Евдаково
12:01
12:17
938 км.
18 ч. 17 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:55
13:01
968 км.
19 ч. 11 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:11
14:16
1043 км.
20 ч. 27 мин.
Грязи
Воронежские
17:00
17:05
1148 км.
23 ч. 16 мин.
Мичуринск
Уральский
18:05
18:45
1206 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Богоявленск
19:19
19:21
1247 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Рязань 2
21:30
21:56
1405 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Александров 1
02:42
02:44
1611 км.
1 д. 8 ч. 58 мин.
Ростов
Ярославский
03:59
04:01
1709 км.
1 д. 10 ч. 15 мин.
Ярославль
Главный
04:45
04:55
1763 км.
1 д. 11 ч. 1 мин.
Данилов
06:01
06:35
1828 км.
1 д. 12 ч. 17 мин.
Грязовец
07:55
07:57
1905 км.
1 д. 14 ч. 11 мин.
Вологда 1
08:40
08:59
1945 км.
1 д. 14 ч. 56 мин.
Сухона
09:27
09:28
1975 км.
1 д. 15 ч. 43 мин.
Харовская
10:04
10:06
2030 км.
1 д. 16 ч. 20 мин.
Вожега
10:49
10:51
2088 км.
1 д. 17 ч. 5 мин.
Коноша 1
11:37
11:45
2143 км.
1 д. 17 ч. 53 мин.
Няндома
12:53
13:08
2219 км.
1 д. 19 ч. 9 мин.
Шалакуша
14:03
14:05
2281 км.
1 д. 20 ч. 19 мин.
Плесецкая
14:49
14:54
2334 км.
1 д. 21 ч. 5 мин.
Шелекса
15:10
15:11
2354 км.
1 д. 21 ч. 26 мин.
Емца
15:29
15:30
2373 км.
1 д. 21 ч. 45 мин.
Обозерская
16:05
16:37
2414 км.
1 д. 22 ч. 21 мин.
Пермилово
16:59
17:01
2432 км.
1 д. 23 ч. 15 мин.
Исакогорка
18:58
19:08
2524 км.
2 д. 1 ч. 14 мин.
Архангельск-Город
19:35
2537 км.
2 д. 1 ч. 51 мин.
