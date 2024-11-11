16:41
14 ч. 31 мин.
07:12
16
Маршрут следования поезда 643С Кисловодск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
16:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
17:10
17:15
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
17:34
17:39
35 км.
0 ч. 53 мин.
Минеральные Воды
18:12
19:06
55 км.
1 ч. 31 мин.
Невинномысская
20:27
20:34
159 км.
3 ч. 46 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
21:31
21:34
236 км.
4 ч. 50 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
21:47
21:49
239 км.
5 ч. 6 мин.
Курганная
22:50
22:57
279 км.
6 ч. 9 мин.
Белореченская
00:31
01:06
336 км.
7 ч. 50 мин.
Хадыженская
02:46
02:48
384 км.
10 ч. 5 мин.
Туапсе
04:13
04:19
433 км.
11 ч. 32 мин.
Лазаревская
05:02
05:07
460 км.
12 ч. 21 мин.
Лоо
05:49
05:59
492 км.
13 ч. 8 мин.
Сочи
06:32
06:40
508 км.
13 ч. 51 мин.
Хоста
06:59
07:01
521 км.
14 ч. 18 мин.
Адлер
07:12
529 км.
14 ч. 31 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Зайдя в свое купе, в первую очередь в глаза бросились отвратительные пятна на сидениях, с въевшейся грязью. Пыль на всех горизонтальных поверхностях. Да здравствует аллергия, при складывании вещей на полку! Поездкой не довольна.
В результате: окно не закрывалось задвижной ночной шторой от ветра, пришлось вызывать мастера, кое-как заткнули, в результате так и ехали 1,5 суток в потёмках. Утром выяснилось, что биотуалеты, оба причём, не работают - замёрзли, пришлось с маленьким ребенком переходить через тамбур в соседний вагон. В вагоне было очень холодно, питание отсутствовало, тапочки и т. д. тоже. Постельное бельё ужасное с волосами.
Поезд полупустой, мест достаточно много свободных и в нашем вагоне, и в других. Сели, поехали, зашла на сайт, посмотрела, что к нам подсядет пассажир, ночью. Действительно, ночью, села женщина, конечно, разбудила, пока устраивалась, ну, ладно, уснули. Утром мы проснулись, умылись, позавтракали, едем.
Проводница не следит за местами пассажиров, все сидят, как хотят. На просьбу убрать не трезвого попутчика с нашего места, т. к. я ехала с ребенком, и были куплены два соседних места, она ответила, найдите свободные места и сядьте на них, но парных мест не осталось, сидели с ребёнком на одном месте на коленках.
Вагоны, несмотря на дороговизну, ужасные, переделанные из старых со всеми вытекающими недостатками. Зимой в них душно и холодно одновременно. Температуру показывает в вагоне +21, а под одеялом мерзнешь. Туалеты био, но очень неудобные.