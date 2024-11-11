Маршрут следования поезда 217Э Кисловодск — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
23:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
23:50
23:52
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
00:09
00:11
35 км.
0 ч. 48 мин.
Минеральные Воды
00:44
01:18
55 км.
1 ч. 23 мин.
Невинномысская
02:44
02:49
159 км.
3 ч. 23 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
03:49
03:52
236 км.
4 ч. 28 мин.
Кавказская
04:45
05:31
301 км.
5 ч. 24 мин.
Тихорецкая
06:23
06:26
359 км.
7 ч. 2 мин.
Кущевка
07:40
07:42
446 км.
8 ч. 19 мин.
Батайск
08:43
08:48
511 км.
9 ч. 22 мин.
Ростов
Главный
09:09
521 км.
9 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Вагон старый, обслуживание обычное, в туалет не зайти. Полки неудобные. Вообще не понятно, за что деньги заплатила.
Хочу отметить очень удобные матрасы. Год назад ехала на этом же поезде – матрасы были со времен союза. Сейчас же я была приятно удивлена тем, как приятно было лежать.
Хорошо всё, кроме соседей по вагону. Один сосед так храпел, а второй ему так сладко подпевал, что у меня всю ночь мандраж бегал а к утру глаз дергался. Не выспался и был весь разбитый. И поехал на важную встречу в таком состоянии.
Добрый день! Вагон очень удобный и приятные проводницы. Мне понравилась общая атмосфера поездки. Дочка тоже испытывала восторг, когда впервые ехала на поезде и что мы в нем легли спать, а он ехал))))))))))
Ехала в купе в 11 вагоне. Хочу порекомендовать его тем, кто хочет ехать с комфортом и в шоколаде. Было просто идеально. Проводница была не самая лучшая, но обслуживала нормально. Поэтому спишем просто на ее плохое настроение. Из еды есть только ролтон и чай. Так что берите с собой нормальную еду.