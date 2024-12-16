Маршрут следования и продажа билетов
17:44
1 д. 12 ч. 31 мин.
06:15
27
Маршрут следования поезда 137С Кисловодск — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
17:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
18:13
18:18
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
18:36
18:41
35 км.
0 ч. 52 мин.
Минеральные Воды
19:14
19:56
55 км.
1 ч. 30 мин.
Невинномысская
21:18
21:23
159 км.
3 ч. 34 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
22:20
22:23
236 км.
4 ч. 36 мин.
Кавказская
23:17
23:35
301 км.
5 ч. 33 мин.
Тихорецкая
00:40
00:43
359 км.
6 ч. 56 мин.
Ростов
Главный
03:56
04:17
514 км.
10 ч. 12 мин.
Новочеркасск
05:17
05:19
552 км.
11 ч. 33 мин.
Шахтная
06:04
06:06
588 км.
12 ч. 20 мин.
Каменская
08:07
08:09
655 км.
14 ч. 23 мин.
Миллерово
08:59
09:01
721 км.
15 ч. 15 мин.
Россошь
11:27
11:42
872 км.
17 ч. 43 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:13
13:20
960 км.
19 ч. 29 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:24
14:29
1035 км.
20 ч. 40 мин.
Грязи
Воронежские
16:18
16:30
1140 км.
22 ч. 34 мин.
Мичуринск
Уральский
17:22
18:06
1198 км.
23 ч. 38 мин.
Богоявленск
18:38
18:40
1239 км.
1 д. 0 ч. 54 мин.
Рязань 2
20:48
20:53
1397 км.
1 д. 3 ч. 4 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:50
00:38
1578 км.
1 д. 6 ч. 6 мин.
Владимир
03:00
03:29
1754 км.
1 д. 9 ч. 16 мин.
Ковров 1
04:09
04:11
1814 км.
1 д. 10 ч. 25 мин.
Вязники
04:43
04:45
1870 км.
1 д. 10 ч. 59 мин.
Ильино
05:21
05:23
1916 км.
1 д. 11 ч. 37 мин.
Дзержинск
05:44
05:46
1949 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
06:15
1981 км.
1 д. 12 ч. 31 мин.
