Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 045С Кисловодск — Екатеринбург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
22:01
2 д. 6 ч. 21 мин.
04:22
43
Маршрут следования поезда 045С Кисловодск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
22:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
22:30
22:35
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
22:52
22:57
35 км.
0 ч. 51 мин.
Минеральные Воды
23:30
00:07
55 км.
1 ч. 29 мин.
Невинномысская
01:28
01:33
159 км.
3 ч. 27 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:31
02:43
236 км.
4 ч. 30 мин.
Кавказская
03:35
04:01
301 км.
5 ч. 34 мин.
Ея
06:02
06:05
360 км.
8 ч. 1 мин.
Белоглинская
06:28
06:31
378 км.
8 ч. 27 мин.
Песчанокопская
06:52
06:55
398 км.
8 ч. 51 мин.
Сальск
07:56
08:22
447 км.
9 ч. 55 мин.
Пролетарская
08:56
08:59
474 км.
10 ч. 55 мин.
Двойная
09:33
09:36
506 км.
11 ч. 32 мин.
Куберле
09:58
10:00
525 км.
11 ч. 57 мин.
Зимовники
10:28
10:31
550 км.
12 ч. 27 мин.
Ремонтная
11:08
11:13
586 км.
13 ч. 7 мин.
Котельниково
11:56
12:12
623 км.
13 ч. 55 мин.
Сарепта
14:34
14:36
765 км.
16 ч. 33 мин.
Волгоград 1
15:15
15:58
786 км.
17 ч. 14 мин.
Петров Вал
19:09
19:11
952 км.
21 ч. 8 мин.
Паницкая
21:46
21:51
1071 км.
23 ч. 45 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:04
23:47
1122 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Сенная
02:06
02:08
1217 км.
1 д. 4 ч. 5 мин.
Кулатка
03:14
03:16
1292 км.
1 д. 5 ч. 13 мин.
Возрождение
03:41
03:43
1318 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Сызрань Город
04:46
04:58
1370 км.
1 д. 6 ч. 45 мин.
Ульяновск
Центральный
08:30
09:15
1495 км.
1 д. 10 ч. 29 мин.
Буа
11:01
11:04
1572 км.
1 д. 13 ч. 0 мин.
Свияжск
12:46
13:04
1666 км.
1 д. 14 ч. 45 мин.
Зеленый Дол
13:15
13:17
1671 км.
1 д. 15 ч. 14 мин.
Казань
Пассажирская
14:08
14:57
1705 км.
1 д. 16 ч. 7 мин.
Арск
15:57
15:59
1763 км.
1 д. 17 ч. 56 мин.
Вятские Поляны
17:11
17:13
1835 км.
1 д. 19 ч. 10 мин.
Кизнер
17:49
17:50
1865 км.
1 д. 19 ч. 48 мин.
Можга
18:30
18:32
1911 км.
1 д. 20 ч. 29 мин.
Агрыз
19:25
19:40
1961 км.
1 д. 21 ч. 24 мин.
Сарапул
20:28
20:30
2008 км.
1 д. 22 ч. 27 мин.
Янаул
21:31
21:33
2081 км.
1 д. 23 ч. 30 мин.
Чернушка
22:29
22:31
2155 км.
2 д. 0 ч. 28 мин.
Красноуфимск
00:12
00:14
2258 км.
2 д. 2 ч. 11 мин.
Дружинино
02:26
02:54
2367 км.
2 д. 4 ч. 25 мин.
Ревда
03:33
03:35
2391 км.
2 д. 5 ч. 32 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
04:22
2432 км.
2 д. 6 ч. 21 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Что я могу сказать о поезде – лично по моему мнению в поезде есть все для того, чтобы совершить комфортную поездку из точки А в точку Б. Проводники приятные люди, вагоны не грязные, в туалете есть бумага и т.п. Конечно, без излишеств и всего остального (цена поэтому и не высокая), это не фирменный супер-поезд, это обычный рейсовый состав. Но при этом он выглядит очень достойно!
Хороший поезд, несколько раз приходилось ездить на нем в этом году, претензий нет. Спасибо за хорошую работу.
Чисто. Уютно. Приятно ехать. Проводницы очень душевные женщины, спасибо вам большое за поездку!
В туалете не было бумаги.
Ну, если сравнивать этот поезд и фирменный, то конечно разница видна невооруженным глазом. Но если не придираться к деталям и просто сравнить этот поезд со многими другими из его весовой категории, то я могу только похлопать. Очень чисто и достойно.
Спасибо за поездку, нам все очень понравилось!!!