Поезд 045С Кисловодск — Екатеринбург (Урал)

Маршрут следования поезда 045С Кисловодск — Екатеринбург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Кисловодск — Екатеринбург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Кисловодск

22:01

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ессентуки

22:30

5 мин.

22:35

19 км.

0 ч. 29 мин.

Пятигорск

22:52

5 мин.

22:57

35 км.

0 ч. 51 мин.

Минеральные Воды

23:30

37 мин.

00:07

55 км.

1 ч. 29 мин.

Невинномысская

01:28

5 мин.

01:33

159 км.

3 ч. 27 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

02:31

12 мин.

02:43

236 км.

4 ч. 30 мин.

Кавказская

03:35

26 мин.

04:01

301 км.

5 ч. 34 мин.

Ея

06:02

3 мин.

06:05

360 км.

8 ч. 1 мин.

Белоглинская

06:28

3 мин.

06:31

378 км.

8 ч. 27 мин.

Песчанокопская

06:52

3 мин.

06:55

398 км.

8 ч. 51 мин.

Сальск

07:56

26 мин.

08:22

447 км.

9 ч. 55 мин.

Пролетарская

08:56

3 мин.

08:59

474 км.

10 ч. 55 мин.

Двойная

09:33

3 мин.

09:36

506 км.

11 ч. 32 мин.

Куберле

09:58

2 мин.

10:00

525 км.

11 ч. 57 мин.

Зимовники

10:28

3 мин.

10:31

550 км.

12 ч. 27 мин.

Ремонтная

11:08

5 мин.

11:13

586 км.

13 ч. 7 мин.

Котельниково

11:56

16 мин.

12:12

623 км.

13 ч. 55 мин.

Сарепта

14:34

2 мин.

14:36

765 км.

16 ч. 33 мин.

Волгоград 1

15:15

43 мин.

15:58

786 км.

17 ч. 14 мин.

Петров Вал

19:09

2 мин.

19:11

952 км.

21 ч. 8 мин.

Паницкая

21:46

5 мин.

21:51

1071 км.

23 ч. 45 мин.

Саратов 1
Пассажирский

23:04

43 мин.

23:47

1122 км.

1 д. 1 ч. 3 мин.

Сенная

02:06

2 мин.

02:08

1217 км.

1 д. 4 ч. 5 мин.

Кулатка

03:14

2 мин.

03:16

1292 км.

1 д. 5 ч. 13 мин.

Возрождение

03:41

2 мин.

03:43

1318 км.

1 д. 5 ч. 40 мин.

Сызрань Город

04:46

12 мин.

04:58

1370 км.

1 д. 6 ч. 45 мин.

Ульяновск
Центральный

08:30

45 мин.

09:15

1495 км.

1 д. 10 ч. 29 мин.

Буа

11:01

3 мин.

11:04

1572 км.

1 д. 13 ч. 0 мин.

Свияжск

12:46

18 мин.

13:04

1666 км.

1 д. 14 ч. 45 мин.

Зеленый Дол

13:15

2 мин.

13:17

1671 км.

1 д. 15 ч. 14 мин.

Казань
Пассажирская

14:08

49 мин.

14:57

1705 км.

1 д. 16 ч. 7 мин.

Арск

15:57

2 мин.

15:59

1763 км.

1 д. 17 ч. 56 мин.

Вятские Поляны

17:11

2 мин.

17:13

1835 км.

1 д. 19 ч. 10 мин.

Кизнер

17:49

1 мин.

17:50

1865 км.

1 д. 19 ч. 48 мин.

Можга

18:30

2 мин.

18:32

1911 км.

1 д. 20 ч. 29 мин.

Агрыз

19:25

15 мин.

19:40

1961 км.

1 д. 21 ч. 24 мин.

Сарапул

20:28

2 мин.

20:30

2008 км.

1 д. 22 ч. 27 мин.

Янаул

21:31

2 мин.

21:33

2081 км.

1 д. 23 ч. 30 мин.

Чернушка

22:29

2 мин.

22:31

2155 км.

2 д. 0 ч. 28 мин.

Красноуфимск

00:12

2 мин.

00:14

2258 км.

2 д. 2 ч. 11 мин.

Дружинино

02:26

28 мин.

02:54

2367 км.

2 д. 4 ч. 25 мин.

Ревда

03:33

2 мин.

03:35

2391 км.

2 д. 5 ч. 32 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

04:22

2432 км.

2 д. 6 ч. 21 мин.

Информация о поезде 045С

Планируете поездку по маршруту Кисловодск — Екатеринбург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 045С. Этот поезд отправляется со станции Кисловодск в 22:01 и прибывает на конечную станцию Екатеринбург в 04:22. Вся дорога занимает 2 д. 6 ч. 21 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 27 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 045С

Количество остановок поезда:

43 станции

Самая длинная остановка:

49 мин. – станция Казань (Пассажирская)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Ирина

    Что я могу сказать о поезде – лично по моему мнению в поезде есть все для того, чтобы совершить комфортную поездку из точки А в точку Б. Проводники приятные люди, вагоны не грязные, в туалете есть бумага и т.п. Конечно, без излишеств и всего остального (цена поэтому и не высокая), это не фирменный супер-поезд, это обычный рейсовый состав. Но при этом он выглядит очень достойно!

  2. Роман Валентинович

    Хороший поезд, несколько раз приходилось ездить на нем в этом году, претензий нет. Спасибо за хорошую работу.

  3. Света

    Чисто. Уютно. Приятно ехать. Проводницы очень душевные женщины, спасибо вам большое за поездку!

  4. Тамара

    В туалете не было бумаги.

  5. Артем

    Ну, если сравнивать этот поезд и фирменный, то конечно разница видна невооруженным глазом. Но если не придираться к деталям и просто сравнить этот поезд со многими другими из его весовой категории, то я могу только похлопать. Очень чисто и достойно.

  6. Олеся

    Спасибо за поездку, нам все очень понравилось!!!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
