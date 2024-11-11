19:12
2 д. 14 ч. 26 мин.
09:38
46
Маршрут следования поезда 445С Кисловодск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
19:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
19:42
19:47
19 км.
0 ч. 30 мин.
Пятигорск
20:05
20:10
35 км.
0 ч. 53 мин.
Минеральные Воды
20:44
21:18
55 км.
1 ч. 32 мин.
Невинномысская
22:35
22:45
159 км.
3 ч. 23 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
23:43
23:51
236 км.
4 ч. 31 мин.
Кавказская
00:42
01:16
301 км.
5 ч. 30 мин.
Ровное
03:09
03:12
356 км.
7 ч. 57 мин.
Ея
03:26
03:29
364 км.
8 ч. 14 мин.
Песчанокопская
04:06
04:11
402 км.
8 ч. 54 мин.
Сальск
05:18
05:52
451 км.
10 ч. 6 мин.
Пролетарская
06:24
06:27
478 км.
11 ч. 12 мин.
Двойная
06:58
07:01
510 км.
11 ч. 46 мин.
Куберле
07:23
07:26
529 км.
12 ч. 11 мин.
Зимовники
07:53
07:58
554 км.
12 ч. 41 мин.
Ремонтная
08:47
08:54
590 км.
13 ч. 35 мин.
Котельниково
09:40
09:45
627 км.
14 ч. 28 мин.
Жутово
10:43
10:46
680 км.
15 ч. 31 мин.
Сарепта
13:01
13:07
768 км.
17 ч. 49 мин.
Волгоград 1
13:48
14:33
789 км.
18 ч. 36 мин.
Петров Вал
18:06
18:10
955 км.
22 ч. 54 мин.
Саратов 1
Пассажирский
21:32
22:00
1120 км.
1 д. 2 ч. 20 мин.
Сенная
00:35
00:37
1215 км.
1 д. 5 ч. 23 мин.
Возрождение
02:09
02:11
1316 км.
1 д. 6 ч. 57 мин.
Сызрань Город
03:16
03:28
1368 км.
1 д. 8 ч. 4 мин.
Самара
06:56
08:45
1477 км.
1 д. 11 ч. 44 мин.
Новоотрадная
10:04
10:06
1560 км.
1 д. 14 ч. 52 мин.
Похвистнево
10:59
11:01
1621 км.
1 д. 15 ч. 47 мин.
Бугуруслан
11:20
11:22
1640 км.
1 д. 16 ч. 8 мин.
Абдулино
12:30
12:55
1721 км.
1 д. 17 ч. 18 мин.
Приютово
13:30
13:32
1751 км.
1 д. 18 ч. 18 мин.
Аксаково
13:53
13:55
1770 км.
1 д. 18 ч. 41 мин.
Чишмы 1
16:12
16:14
1872 км.
1 д. 21 ч. 0 мин.
Уфа
17:57
18:25
1912 км.
1 д. 22 ч. 45 мин.
Аша
20:13
20:15
2000 км.
2 д. 1 ч. 1 мин.
Миньяр
20:35
20:37
2017 км.
2 д. 1 ч. 23 мин.
Кропачево
21:25
21:41
2047 км.
2 д. 2 ч. 13 мин.
Усть-Катав
22:12
22:14
2062 км.
2 д. 3 ч. 0 мин.
Вязовая
22:32
22:34
2073 км.
2 д. 3 ч. 20 мин.
Сулея
23:25
23:27
2115 км.
2 д. 4 ч. 13 мин.
Бердяуш
23:53
23:55
2131 км.
2 д. 4 ч. 41 мин.
Златоуст
01:03
01:08
2167 км.
2 д. 5 ч. 51 мин.
Миасс 1
02:27
02:31
2199 км.
2 д. 7 ч. 15 мин.
Челябинск-Главный
04:05
04:50
2281 км.
2 д. 8 ч. 53 мин.
Каменск-Уральский
07:38
07:54
2427 км.
2 д. 12 ч. 26 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
09:38
2520 км.
2 д. 14 ч. 26 мин.
