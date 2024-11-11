Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 495С Кисловодск — Самара. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
22:01
1 д. 15 ч. 6 мин.
13:07
26
Маршрут следования поезда 495С Кисловодск — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
22:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
22:30
22:35
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
22:52
22:57
35 км.
0 ч. 51 мин.
Минеральные Воды
23:30
00:04
55 км.
1 ч. 29 мин.
Невинномысская
01:25
01:30
159 км.
3 ч. 24 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:27
02:32
236 км.
4 ч. 26 мин.
Кавказская
03:28
04:01
301 км.
5 ч. 27 мин.
Ея
06:06
06:09
360 км.
8 ч. 5 мин.
Белоглинская
06:30
06:33
378 км.
8 ч. 29 мин.
Песчанокопская
06:53
06:56
398 км.
8 ч. 52 мин.
Сальск
07:54
08:24
447 км.
9 ч. 53 мин.
Пролетарская
08:57
09:00
474 км.
10 ч. 56 мин.
Двойная
09:34
09:37
506 км.
11 ч. 33 мин.
Куберле
09:58
10:00
525 км.
11 ч. 57 мин.
Волгодонская
11:11
11:16
581 км.
13 ч. 10 мин.
Морозовская
13:39
14:15
676 км.
15 ч. 38 мин.
Суровикино
15:43
15:53
755 км.
17 ч. 42 мин.
Волгоград 1
19:06
19:49
878 км.
21 ч. 5 мин.
Петров Вал
23:10
23:16
1044 км.
1 д. 1 ч. 9 мин.
Паницкая
02:08
02:13
1163 км.
1 д. 4 ч. 7 мин.
Саратов 1
Пассажирский
03:25
04:08
1214 км.
1 д. 5 ч. 24 мин.
Сенная
06:34
06:36
1309 км.
1 д. 8 ч. 33 мин.
Кулатка
07:52
07:54
1384 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Возрождение
08:18
08:20
1410 км.
1 д. 10 ч. 17 мин.
Сызрань Город
09:26
09:33
1462 км.
1 д. 11 ч. 25 мин.
Самара
13:07
1571 км.
1 д. 15 ч. 6 мин.
