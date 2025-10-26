Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 343С Кисловодск — Адлер.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:41
14 ч. 31 мин.
07:12
16
Маршрут следования поезда 343С Кисловодск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
16:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
17:10
17:15
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
17:34
17:39
35 км.
0 ч. 53 мин.
Минеральные Воды
18:12
19:06
55 км.
1 ч. 31 мин.
Невинномысская
20:27
20:34
159 км.
3 ч. 46 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
21:31
21:34
236 км.
4 ч. 50 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
21:47
21:49
239 км.
5 ч. 6 мин.
Курганная
22:50
22:58
279 км.
6 ч. 9 мин.
Белореченская
00:31
01:06
336 км.
7 ч. 50 мин.
Хадыженская
02:46
02:48
384 км.
10 ч. 5 мин.
Туапсе
04:13
04:19
433 км.
11 ч. 32 мин.
Лазаревская
05:02
05:07
460 км.
12 ч. 21 мин.
Лоо
05:49
05:59
492 км.
13 ч. 8 мин.
Сочи
06:32
06:40
508 км.
13 ч. 51 мин.
Хоста
06:59
07:01
521 км.
14 ч. 18 мин.
Адлер
07:12
529 км.
14 ч. 31 мин.
