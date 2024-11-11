Маршрут следования и продажа билетов
10:16
2 ч. 25 мин.
15:05
23
Маршрут следования поезда 143Й Кисловодск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
10:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
10:45
10:50
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
11:08
11:13
35 км.
0 ч. 52 мин.
Минеральные Воды
11:46
13:00
55 км.
1 ч. 30 мин.
Невинномысская
14:27
14:37
159 км.
4 ч. 11 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
15:39
15:44
236 км.
5 ч. 23 мин.
Кавказская
16:40
17:12
301 км.
6 ч. 24 мин.
Тихорецкая
18:06
18:11
359 км.
7 ч. 50 мин.
Ростов
Главный
20:28
20:49
514 км.
10 ч. 12 мин.
Новочеркасск
21:37
21:39
552 км.
11 ч. 21 мин.
Лихая
23:09
23:37
635 км.
12 ч. 53 мин.
Россошь
03:03
03:18
864 км.
16 ч. 47 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:47
04:51
952 км.
18 ч. 31 мин.
Воронеж 1
06:14
07:00
1032 км.
19 ч. 58 мин.
Касторная-Курская
08:33
08:36
1110 км.
22 ч. 17 мин.
Курск
11:49
12:29
1238 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Орел
14:11
14:16
1374 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Тула
Московский Вокзал
16:28
17:13
1540 км.
1 д. 6 ч. 12 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
22:40
1710 км.
1 д. 12 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Не хватает РАБОЧИХ розеток. Сами розетки как бы есть, но их как бы и нет!! Потому что вставляешь туда зарядку на телефон, а в ответ тишина. У нас в России так везде. Есть всё, но не работает.
Добрый день. Поведаю, как я ехала на этом поезде. В части уборки и чистоты было все отлично. Сказать плохое язык не повернется. Проводницы тоже отрабатывали на 100%. Дискомфортно было то, что когда открывались двери на очередной станции, тепло быстро выдувало, а я находилась на нижней полке. Потом приходилось долго ехать, чтобы вагон снова согрелся.
Привет. Поездка прошла замечательно. Если бы не было длительных остановок, на которых поезд по 40 минут стоит – то вообще супер было бы!
Полы моют не качественно. Просто формально протирают тряпкой. Подушки нам выдали какие-то влажные. Противно было на них ложиться. В вагоне было жарко, до 30 градусов и без кондиционера. Было такое ощущение что это предыдущие пассажиры пропотели на этих подушках и нам их потом выдали. Противно было, прямо скажу.
Невозможно ехать и нюхать сигаретный дым, который постоянно тянет из тамбура. Все ходят курят (хотя это запрещено), а проводница ничего вообще не делает, как будто ничего и не происходит.