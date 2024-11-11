Маршрут следования и продажа билетов
06:15
1 ч. 58 мин.
12:25
19
Маршрут следования поезда 809С Кисловодск — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
06:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
06:37
06:39
19 км.
0 ч. 22 мин.
Пятигорск
06:53
06:56
35 км.
0 ч. 38 мин.
Бештау
07:09
07:10
44 км.
0 ч. 54 мин.
Минеральные Воды
07:23
07:26
55 км.
1 ч. 8 мин.
Курсавка
08:03
08:04
112 км.
1 ч. 48 мин.
Невинномысская
08:32
08:34
158 км.
2 ч. 17 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
09:21
09:23
235 км.
3 ч. 6 мин.
Гулькевичи
09:58
09:59
287 км.
3 ч. 43 мин.
Кавказская
10:13
10:18
300 км.
3 ч. 58 мин.
Тихорецкая
10:59
11:01
358 км.
4 ч. 44 мин.
Кущевка
12:04
12:05
445 км.
5 ч. 49 мин.
Батайск
12:49
12:50
510 км.
6 ч. 34 мин.
Ростов
Главный
13:06
520 км.
6 ч. 51 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Кисловодск → Ростов-на-Дону Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приветливые и очень-очень доброжелательные проводницы! Спасибо большое Ирине, которая обслуживала наш вагон и делала нашу поездку еще более божественной))))) Вы очень большая молодец!!!!
Полпоездки нет связи никакой. Могли бы поставить в поезд спутниковый интернет и пассажиры бы ехали и наслаждались поездкой. А так – под конец было скучно.
Для начала – поезд опоздал на 20 минут, а на улице был жуткий мороз. Я вся продрогла. Но это не конец. Когда зашла в вагоне – там было прохладно. Поэтому я ехала в пальто до конца и не снимала его. Считаю это недоработкой.
Неплохо было бы давать бутылку воды, которая бы входила в стоимость билета. Также очень скудный набор того, что предлагается.
На сидении во время посадки было не очень чисто. Неприятно находиться в поезде, который редко убирается. Считаю это упущением со стороны работников.