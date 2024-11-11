Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 367С Кисловодск — Киров.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:19
2 д. 13 ч. 41 мин.
05:00
46
Маршрут следования поезда 367С Кисловодск — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
15:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
15:48
15:52
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
16:10
16:15
35 км.
0 ч. 51 мин.
Минеральные Воды
16:48
17:22
55 км.
1 ч. 29 мин.
Невинномысская
18:43
18:48
159 км.
3 ч. 24 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
19:48
19:55
236 км.
4 ч. 29 мин.
Кавказская
20:56
21:30
301 км.
5 ч. 37 мин.
Ея
23:45
23:48
360 км.
8 ч. 26 мин.
Белоглинская
00:10
00:13
378 км.
8 ч. 51 мин.
Песчанокопская
00:34
00:37
398 км.
9 ч. 15 мин.
Сальск
01:34
02:04
447 км.
10 ч. 15 мин.
Пролетарская
02:40
02:43
474 км.
11 ч. 21 мин.
Двойная
03:21
03:24
506 км.
12 ч. 2 мин.
Куберле
03:45
03:47
525 км.
12 ч. 26 мин.
Волгодонская
05:17
05:22
581 км.
13 ч. 58 мин.
Морозовская
07:45
08:17
676 км.
16 ч. 26 мин.
Суровикино
09:43
09:53
755 км.
18 ч. 24 мин.
Волгоград 1
12:41
13:24
878 км.
21 ч. 22 мин.
Петров Вал
16:35
16:41
1044 км.
1 д. 1 ч. 16 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:25
21:03
1209 км.
1 д. 5 ч. 6 мин.
Сенная
23:25
23:27
1304 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Кулатка
00:37
00:39
1379 км.
1 д. 9 ч. 18 мин.
Возрождение
01:03
01:05
1405 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Сызрань Город
02:15
02:22
1457 км.
1 д. 10 ч. 56 мин.
Ульяновск
Центральный
06:28
07:16
1582 км.
1 д. 15 ч. 9 мин.
Буа
08:50
08:52
1659 км.
1 д. 17 ч. 31 мин.
Свияжск
11:04
11:14
1753 км.
1 д. 19 ч. 45 мин.
Зеленый Дол
11:28
11:30
1758 км.
1 д. 20 ч. 9 мин.
Казань
Пассажирская
12:30
13:40
1792 км.
1 д. 21 ч. 11 мин.
Арск
15:04
15:07
1850 км.
1 д. 23 ч. 45 мин.
Шемордан
15:41
15:44
1883 км.
2 д. 0 ч. 22 мин.
Кукмор
16:16
16:20
1915 км.
2 д. 0 ч. 57 мин.
Вятские Поляны
16:31
17:02
1923 км.
2 д. 1 ч. 12 мин.
Кизнер
17:36
17:40
1953 км.
2 д. 2 ч. 17 мин.
Люга
18:09
18:13
1984 км.
2 д. 2 ч. 50 мин.
Можга
18:28
18:52
1999 км.
2 д. 3 ч. 9 мин.
Агрыз
19:45
20:05
2049 км.
2 д. 4 ч. 26 мин.
Ижевск
20:42
21:21
2081 км.
2 д. 5 ч. 23 мин.
Игра
23:12
23:13
2165 км.
2 д. 7 ч. 53 мин.
Балезино
00:42
01:10
2211 км.
2 д. 9 ч. 23 мин.
Глазов
01:38
01:48
2237 км.
2 д. 10 ч. 19 мин.
Яр
02:19
02:21
2272 км.
2 д. 11 ч. 0 мин.
Фаленки
02:50
02:52
2304 км.
2 д. 11 ч. 31 мин.
Зуевка
03:20
03:22
2331 км.
2 д. 12 ч. 1 мин.
Просница
04:09
04:11
2383 км.
2 д. 12 ч. 50 мин.
Киров
Пассажирский
05:00
2420 км.
2 д. 13 ч. 41 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хорошая температура в вагоне. Проводница очень доброжелательная и приятная. Я впервые ехала в поезде и только под конец поездки словила себя на мысли, что мне было очень хорошо. Не холодно и не жарко. Супер!
Вот КАК можно в поезде со стоимостью билета почти 6000 рублей – не поставить биотуалета!?!? Удивлен что бумага была. Такими темпами скоро будем спасибо говорить за листья лопуха.
Проводник мужчина был очень вышкален и интиллигентен. Мне очень понравилось как он себя подал и как общался со мной. На минутку почувствовала себя королевой)))))
Поезд очень даже неплохой. Был только один момент, который меня напрягал – это были сидения. Они были очень некомфортными. Реально было неудобно сидеть.
Ехал в 12 вагоне. Проводник хороший. Вагон чистый. Туалет чистый. Температура внутри +23 градуса и хорошая вентиляция. Если бы не разговорчивые соседи – может быть смог бы отдохнуть.