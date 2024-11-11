Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 059С Кисловодск — Новокузнецк.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
18:50
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
70
Маршрут следования поезда 059С Кисловодск — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
18:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
19:19
19:24
19 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
19:42
19:47
35 км.
0 ч. 52 мин.
Минеральные Воды
20:20
21:10
55 км.
1 ч. 30 мин.
Невинномысская
22:34
22:44
159 км.
3 ч. 44 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
23:41
23:57
236 км.
4 ч. 51 мин.
Отрадо-Кубанская
00:25
00:27
271 км.
5 ч. 35 мин.
Кавказская
00:59
02:02
300 км.
6 ч. 9 мин.
Ровное
03:39
03:43
355 км.
8 ч. 49 мин.
Ея
03:56
03:59
363 км.
9 ч. 6 мин.
Песчанокопская
04:38
04:41
401 км.
9 ч. 48 мин.
Сальск
05:34
06:00
450 км.
10 ч. 44 мин.
Пролетарская
06:32
06:35
477 км.
11 ч. 42 мин.
Двойная
07:08
07:11
509 км.
12 ч. 18 мин.
Куберле
07:29
07:31
528 км.
12 ч. 39 мин.
Зимовники
08:00
08:03
553 км.
13 ч. 10 мин.
Ремонтная
08:41
08:44
589 км.
13 ч. 51 мин.
Котельниково
09:40
09:42
626 км.
14 ч. 50 мин.
Жутово
10:33
10:35
679 км.
15 ч. 43 мин.
Сарепта
12:13
12:15
767 км.
17 ч. 23 мин.
Волгоград 1
12:49
13:32
788 км.
17 ч. 59 мин.
Петров Вал
16:51
16:53
954 км.
22 ч. 1 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:05
20:53
1119 км.
1 д. 1 ч. 15 мин.
Сенная
23:04
23:06
1214 км.
1 д. 4 ч. 14 мин.
Возрождение
00:36
00:38
1315 км.
1 д. 5 ч. 46 мин.
Сызрань Город
01:53
02:00
1367 км.
1 д. 7 ч. 3 мин.
Самара
05:08
05:58
1476 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Кинель
06:34
06:36
1510 км.
1 д. 11 ч. 44 мин.
Новоотрадная
07:14
07:16
1559 км.
1 д. 12 ч. 24 мин.
Похвистнево
08:02
08:04
1620 км.
1 д. 13 ч. 12 мин.
Бугуруслан
08:22
08:27
1639 км.
1 д. 13 ч. 32 мин.
Абдулино
09:41
09:43
1720 км.
1 д. 14 ч. 51 мин.
Аксаково
10:38
10:40
1769 км.
1 д. 15 ч. 48 мин.
Раевка
11:58
12:02
1820 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Уфа
14:51
15:39
1920 км.
1 д. 20 ч. 1 мин.
Аша
17:28
17:30
2008 км.
1 д. 22 ч. 38 мин.
Кропачево
18:35
18:41
2053 км.
1 д. 23 ч. 45 мин.
Усть-Катав
19:09
19:11
2068 км.
2 д. 0 ч. 19 мин.
Вязовая
19:26
19:28
2079 км.
2 д. 0 ч. 36 мин.
Сулея
20:16
20:18
2121 км.
2 д. 1 ч. 26 мин.
Бердяуш
20:41
20:43
2137 км.
2 д. 1 ч. 51 мин.
Златоуст
21:39
21:41
2173 км.
2 д. 2 ч. 49 мин.
Миасс 1
22:43
22:45
2205 км.
2 д. 3 ч. 53 мин.
Челябинск-Главный
00:15
01:00
2287 км.
2 д. 5 ч. 25 мин.
Щучье
02:08
02:09
2371 км.
2 д. 7 ч. 18 мин.
Шумиха
02:38
02:40
2406 км.
2 д. 7 ч. 48 мин.
Курган
04:23
04:44
2536 км.
2 д. 9 ч. 33 мин.
Макушино
06:29
06:31
2658 км.
2 д. 11 ч. 39 мин.
Петухово
07:04
07:24
2703 км.
2 д. 12 ч. 14 мин.
Петропавловск
08:38
09:25
2788 км.
2 д. 13 ч. 48 мин.
Булаево 1
10:26
10:36
2869 км.
2 д. 15 ч. 36 мин.
Исилькуль
11:15
12:05
2920 км.
2 д. 16 ч. 25 мин.
Омск
Пассажирский
13:42
14:00
3055 км.
2 д. 18 ч. 52 мин.
Калачинская
15:22
15:24
3131 км.
2 д. 20 ч. 32 мин.
Татарская
16:28
16:30
3220 км.
2 д. 21 ч. 38 мин.
Чаны
17:12
17:14
3271 км.
2 д. 22 ч. 22 мин.
Озеро-Карачинское
17:26
17:31
3283 км.
2 д. 22 ч. 36 мин.
Барабинск
18:37
19:07
3371 км.
2 д. 23 ч. 47 мин.
Каргат
20:47
20:49
3494 км.
3 д. 1 ч. 57 мин.
Чулымская
21:24
21:26
3539 км.
3 д. 2 ч. 34 мин.
Новосибирск
Главный
23:29
00:21
3661 км.
3 д. 4 ч. 39 мин.
Болотная
02:26
02:28
3779 км.
3 д. 7 ч. 36 мин.
Юрга 2
02:55
02:57
3802 км.
3 д. 8 ч. 5 мин.
Топки
04:10
04:45
3871 км.
3 д. 9 ч. 20 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
06:08
06:13
3946 км.
3 д. 11 ч. 18 мин.
Белово
06:56
07:13
3977 км.
3 д. 12 ч. 6 мин.
Трудармейская
08:08
08:10
4009 км.
3 д. 13 ч. 18 мин.
Киселевск
08:34
08:36
4029 км.
3 д. 13 ч. 44 мин.
Прокопьевск
08:58
09:03
4042 км.
3 д. 14 ч. 8 мин.
Новокузнецк
09:43
4072 км.
3 д. 14 ч. 53 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Поездка очень понравилась, спасибо большое! Проводницы были приветливыми и доброжелательными, поезд приехал вовремя.
Когда ЖД будет думать о пассажирах!? Нет курилки, беспридел
Здравствуйте. Поезд оставляет желать лучшего. Старые вагоны, которые пора отправлять на свалку. Даже не знаю что еще написать. До этого ездили с мужем на поездах других направлений – все было нормально. Но этот поезд по комфорту просто жуть.
Ехали 20.04.2021 с ребенком. Спасибо проводникам за помощь, вы очень хорошие работники. Если бы не вы, то пришлось бы нам с Катенькой даже не знаю, что есть.
Пора менять старые вагоны на новые. Ночью в купе было очень холодно, дополнительного пледа нам не дали, а из окон дул ветер. Спрашивается – за что вообще платили деньги?