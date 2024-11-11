Поезд 059С Кисловодск — Новокузнецк

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:50

Кисловодск

3 д. 14 ч. 53 мин.

09:43

Новокузнецк

70

Маршрут следования поезда 059С Кисловодск — Новокузнецк на карте со всеми остановками

Расписание поезда Кисловодск — Новокузнецк с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Кисловодск

18:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ессентуки

19:19

5 мин.

19:24

19 км.

0 ч. 29 мин.

Пятигорск

19:42

5 мин.

19:47

35 км.

0 ч. 52 мин.

Минеральные Воды

20:20

50 мин.

21:10

55 км.

1 ч. 30 мин.

Невинномысская

22:34

10 мин.

22:44

159 км.

3 ч. 44 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

23:41

16 мин.

23:57

236 км.

4 ч. 51 мин.

Отрадо-Кубанская

00:25

2 мин.

00:27

271 км.

5 ч. 35 мин.

Кавказская

00:59

63 мин.

02:02

300 км.

6 ч. 9 мин.

Ровное

03:39

4 мин.

03:43

355 км.

8 ч. 49 мин.

Ея

03:56

3 мин.

03:59

363 км.

9 ч. 6 мин.

Песчанокопская

04:38

3 мин.

04:41

401 км.

9 ч. 48 мин.

Сальск

05:34

26 мин.

06:00

450 км.

10 ч. 44 мин.

Пролетарская

06:32

3 мин.

06:35

477 км.

11 ч. 42 мин.

Двойная

07:08

3 мин.

07:11

509 км.

12 ч. 18 мин.

Куберле

07:29

2 мин.

07:31

528 км.

12 ч. 39 мин.

Зимовники

08:00

3 мин.

08:03

553 км.

13 ч. 10 мин.

Ремонтная

08:41

3 мин.

08:44

589 км.

13 ч. 51 мин.

Котельниково

09:40

2 мин.

09:42

626 км.

14 ч. 50 мин.

Жутово

10:33

2 мин.

10:35

679 км.

15 ч. 43 мин.

Сарепта

12:13

2 мин.

12:15

767 км.

17 ч. 23 мин.

Волгоград 1

12:49

43 мин.

13:32

788 км.

17 ч. 59 мин.

Петров Вал

16:51

2 мин.

16:53

954 км.

22 ч. 1 мин.

Саратов 1
Пассажирский

20:05

48 мин.

20:53

1119 км.

1 д. 1 ч. 15 мин.

Сенная

23:04

2 мин.

23:06

1214 км.

1 д. 4 ч. 14 мин.

Возрождение

00:36

2 мин.

00:38

1315 км.

1 д. 5 ч. 46 мин.

Сызрань Город

01:53

7 мин.

02:00

1367 км.

1 д. 7 ч. 3 мин.

Самара

05:08

50 мин.

05:58

1476 км.

1 д. 10 ч. 18 мин.

Кинель

06:34

2 мин.

06:36

1510 км.

1 д. 11 ч. 44 мин.

Новоотрадная

07:14

2 мин.

07:16

1559 км.

1 д. 12 ч. 24 мин.

Похвистнево

08:02

2 мин.

08:04

1620 км.

1 д. 13 ч. 12 мин.

Бугуруслан

08:22

5 мин.

08:27

1639 км.

1 д. 13 ч. 32 мин.

Абдулино

09:41

2 мин.

09:43

1720 км.

1 д. 14 ч. 51 мин.

Аксаково

10:38

2 мин.

10:40

1769 км.

1 д. 15 ч. 48 мин.

Раевка

11:58

4 мин.

12:02

1820 км.

1 д. 17 ч. 8 мин.

Уфа

14:51

48 мин.

15:39

1920 км.

1 д. 20 ч. 1 мин.

Аша

17:28

2 мин.

17:30

2008 км.

1 д. 22 ч. 38 мин.

Кропачево

18:35

6 мин.

18:41

2053 км.

1 д. 23 ч. 45 мин.

Усть-Катав

19:09

2 мин.

19:11

2068 км.

2 д. 0 ч. 19 мин.

Вязовая

19:26

2 мин.

19:28

2079 км.

2 д. 0 ч. 36 мин.

Сулея

20:16

2 мин.

20:18

2121 км.

2 д. 1 ч. 26 мин.

Бердяуш

20:41

2 мин.

20:43

2137 км.

2 д. 1 ч. 51 мин.

Златоуст

21:39

2 мин.

21:41

2173 км.

2 д. 2 ч. 49 мин.

Миасс 1

22:43

2 мин.

22:45

2205 км.

2 д. 3 ч. 53 мин.

Челябинск-Главный

00:15

45 мин.

01:00

2287 км.

2 д. 5 ч. 25 мин.

Щучье

02:08

1 мин.

02:09

2371 км.

2 д. 7 ч. 18 мин.

Шумиха

02:38

2 мин.

02:40

2406 км.

2 д. 7 ч. 48 мин.

Курган

04:23

21 мин.

04:44

2536 км.

2 д. 9 ч. 33 мин.

Макушино

06:29

2 мин.

06:31

2658 км.

2 д. 11 ч. 39 мин.

Петухово

07:04

20 мин.

07:24

2703 км.

2 д. 12 ч. 14 мин.

Петропавловск

08:38

47 мин.

09:25

2788 км.

2 д. 13 ч. 48 мин.

Булаево 1

10:26

10 мин.

10:36

2869 км.

2 д. 15 ч. 36 мин.

Исилькуль

11:15

50 мин.

12:05

2920 км.

2 д. 16 ч. 25 мин.

Омск
Пассажирский

13:42

18 мин.

14:00

3055 км.

2 д. 18 ч. 52 мин.

Калачинская

15:22

2 мин.

15:24

3131 км.

2 д. 20 ч. 32 мин.

Татарская

16:28

2 мин.

16:30

3220 км.

2 д. 21 ч. 38 мин.

Чаны

17:12

2 мин.

17:14

3271 км.

2 д. 22 ч. 22 мин.

Озеро-Карачинское

17:26

5 мин.

17:31

3283 км.

2 д. 22 ч. 36 мин.

Барабинск

18:37

30 мин.

19:07

3371 км.

2 д. 23 ч. 47 мин.

Каргат

20:47

2 мин.

20:49

3494 км.

3 д. 1 ч. 57 мин.

Чулымская

21:24

2 мин.

21:26

3539 км.

3 д. 2 ч. 34 мин.

Новосибирск
Главный

23:29

52 мин.

00:21

3661 км.

3 д. 4 ч. 39 мин.

Болотная

02:26

2 мин.

02:28

3779 км.

3 д. 7 ч. 36 мин.

Юрга 2

02:55

2 мин.

02:57

3802 км.

3 д. 8 ч. 5 мин.

Топки

04:10

35 мин.

04:45

3871 км.

3 д. 9 ч. 20 мин.

Ленинск-Кузнецкий-1

06:08

5 мин.

06:13

3946 км.

3 д. 11 ч. 18 мин.

Белово

06:56

17 мин.

07:13

3977 км.

3 д. 12 ч. 6 мин.

Трудармейская

08:08

2 мин.

08:10

4009 км.

3 д. 13 ч. 18 мин.

Киселевск

08:34

2 мин.

08:36

4029 км.

3 д. 13 ч. 44 мин.

Прокопьевск

08:58

5 мин.

09:03

4042 км.

3 д. 14 ч. 8 мин.

Новокузнецк

09:43

4072 км.

3 д. 14 ч. 53 мин.

Погода на станциях Кисловодск и Новокузнецк

Информация о поезде 059С

Планируете поездку по маршруту Кисловодск — Новокузнецк? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 059С. Этот поезд отправляется со станции Кисловодск в 18:50 и прибывает на конечную станцию Новокузнецк в 09:43. Вся дорога занимает 3 д. 14 ч. 53 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 51 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3025 руб.
  • стоимость купейного места – 15880 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 059С Кисловодск - Новокузнецк: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

70 станций

Самая длинная остановка:

63 мин. – станция Кавказская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3025 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Илья Степанович

    Добрый день. Поездка очень понравилась, спасибо большое! Проводницы были приветливыми и доброжелательными, поезд приехал вовремя.

    Ответить
  2. Виктор Белькевич

    Когда ЖД будет думать о пассажирах!? Нет курилки, беспридел

    Ответить
  3. Алина

    Здравствуйте. Поезд оставляет желать лучшего. Старые вагоны, которые пора отправлять на свалку. Даже не знаю что еще написать. До этого ездили с мужем на поездах других направлений – все было нормально. Но этот поезд по комфорту просто жуть.

    Ответить
  4. Ольга из Крыма

    Ехали 20.04.2021 с ребенком. Спасибо проводникам за помощь, вы очень хорошие работники. Если бы не вы, то пришлось бы нам с Катенькой даже не знаю, что есть.

    Ответить
  5. Тимур

    Пора менять старые вагоны на новые. Ночью в купе было очень холодно, дополнительного пледа нам не дали, а из окон дул ветер. Спрашивается – за что вообще платили деньги?

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 059С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн