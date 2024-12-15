Маршрут следования поезда 137И Иркутск — Абакан на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Абакан с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
14:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иркутск
Сортировочный
14:35
14:37
6 км.
0 ч. 12 мин.
Ангарск
15:22
15:27
37 км.
0 ч. 59 мин.
Усолье-Сибирское
15:53
15:55
63 км.
1 ч. 30 мин.
Черемхово
16:56
16:58
123 км.
2 ч. 33 мин.
Кутулик
17:26
17:28
155 км.
3 ч. 3 мин.
Залари
17:55
17:57
183 км.
3 ч. 32 мин.
Зима
18:46
19:13
233 км.
4 ч. 23 мин.
Куйтун
20:10
20:12
290 км.
5 ч. 47 мин.
Тулун
21:32
21:35
359 км.
7 ч. 9 мин.
Нижнеудинск
23:34
23:47
461 км.
9 ч. 11 мин.
Алзамай
01:23
01:25
537 км.
11 ч. 0 мин.
Тайшет
02:48
03:25
596 км.
12 ч. 25 мин.
Тагул
03:47
03:49
606 км.
13 ч. 24 мин.
Абакумовка
06:34
06:36
710 км.
16 ч. 11 мин.
Ирбейская
07:47
07:49
762 км.
17 ч. 24 мин.
Саянская
08:33
09:20
806 км.
18 ч. 10 мин.
Мана
10:55
10:57
886 км.
20 ч. 32 мин.
Кошурниково
13:12
13:17
968 км.
22 ч. 49 мин.
Курагино
14:25
14:27
1029 км.
1 д. 0 ч. 2 мин.
Туба
14:44
14:48
1043 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Минусинск
15:46
15:48
1107 км.
1 д. 1 ч. 23 мин.
Абакан
16:08
1123 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
