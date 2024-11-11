17:50
16 ч. 29 мин.
00:35
Маршрут следования поезда 381И Иркутск — Северобайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Северобайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
17:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иркутск
Сортировочный
18:02
18:04
6 км.
0 ч. 12 мин.
Ангарск
18:42
18:45
37 км.
0 ч. 52 мин.
Усолье-Сибирское
19:11
19:13
63 км.
1 ч. 21 мин.
Половина
19:47
19:48
98 км.
1 ч. 57 мин.
Черемхово
20:15
20:17
123 км.
2 ч. 25 мин.
Кутулик
20:47
20:49
155 км.
2 ч. 57 мин.
Залари
21:16
21:18
183 км.
3 ч. 26 мин.
Тыреть
21:40
21:41
201 км.
3 ч. 50 мин.
Зима
22:18
22:48
233 км.
4 ч. 28 мин.
Харик
23:31
23:32
277 км.
5 ч. 41 мин.
Куйтун
23:47
23:49
290 км.
5 ч. 57 мин.
Тулун
00:51
00:54
359 км.
7 ч. 1 мин.
Шеберта
01:38
01:39
403 км.
7 ч. 48 мин.
Худоеланская
01:55
01:56
419 км.
8 ч. 5 мин.
Нижнеудинск
02:39
02:52
463 км.
8 ч. 49 мин.
Ук
03:26
03:27
486 км.
9 ч. 36 мин.
Камышет
03:48
03:49
500 км.
9 ч. 58 мин.
Замзор
04:09
04:10
520 км.
10 ч. 19 мин.
Алзамай
04:28
04:30
540 км.
10 ч. 38 мин.
Байроновка
05:17
05:18
580 км.
11 ч. 27 мин.
Тайшет
05:58
08:41
599 км.
12 ч. 8 мин.
Невельская
09:41
09:42
638 км.
15 ч. 51 мин.
Парчум
10:18
10:19
668 км.
16 ч. 28 мин.
Новочунка
10:38
10:40
684 км.
16 ч. 48 мин.
Сосновые Родники
10:53
10:54
695 км.
17 ч. 3 мин.
Чуна
11:10
11:23
707 км.
17 ч. 20 мин.
Таргиз
11:52
11:54
728 км.
18 ч. 2 мин.
Торея
12:40
12:42
759 км.
18 ч. 50 мин.
Турма
13:28
13:30
787 км.
19 ч. 38 мин.
Вихоревка
14:02
14:32
806 км.
20 ч. 12 мин.
Анзеби
14:57
15:22
825 км.
21 ч. 7 мин.
Падунские Пороги
15:56
16:01
848 км.
22 ч. 6 мин.
Гидростроитель
16:19
16:22
859 км.
22 ч. 29 мин.
Зяба
16:49
16:51
877 км.
22 ч. 59 мин.
Кежемская
17:29
17:31
905 км.
23 ч. 39 мин.
Речушка
18:02
18:03
931 км.
1 д. 0 ч. 12 мин.
Видим
18:30
18:32
951 км.
1 д. 0 ч. 40 мин.
Среднеилимская
19:40
19:41
1003 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Коршуниха-Ангарская
20:05
20:35
1017 км.
1 д. 2 ч. 15 мин.
Хребтовая
21:00
21:01
1034 км.
1 д. 3 ч. 10 мин.
Семигорск
21:39
21:40
1060 км.
1 д. 3 ч. 49 мин.
Ручей
22:25
22:27
1090 км.
1 д. 4 ч. 35 мин.
Янталь
22:39
22:40
1099 км.
1 д. 4 ч. 49 мин.
Лена
23:29
23:59
1132 км.
1 д. 5 ч. 39 мин.
Звездная
01:09
01:11
1178 км.
1 д. 7 ч. 19 мин.
Ния
01:49
01:51
1205 км.
1 д. 7 ч. 59 мин.
Небель
02:31
02:33
1230 км.
1 д. 8 ч. 41 мин.
Киренга
03:09
03:24
1262 км.
1 д. 9 ч. 19 мин.
Улькан
04:07
04:24
1298 км.
1 д. 10 ч. 17 мин.
Кунерма
05:15
05:17
1341 км.
1 д. 11 ч. 25 мин.
Гоуджекит
06:06
06:12
1380 км.
1 д. 12 ч. 16 мин.
Северобайкальск
06:45
1398 км.
1 д. 12 ч. 55 мин.
