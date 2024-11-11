Поезд 974А Москва — Хабаровск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

06:00

Москва

8 д. 13 ч. 31 мин.

19:31

Хабаровск

85

Маршрут следования поезда 974А Москва — Хабаровск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Хабаровск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

06:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Владимир

09:38

106 мин.

11:24

176 км.

3 ч. 38 мин.

Ковров 1

12:15

15 мин.

12:30

236 км.

6 ч. 15 мин.

Вязники

13:18

40 мин.

13:58

292 км.

7 ч. 18 мин.

Гороховец

14:39

218 мин.

18:17

332 км.

8 ч. 39 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

21:00

65 мин.

22:05

404 км.

15 ч. 0 мин.

Семенов

22:59

5 мин.

23:04

465 км.

16 ч. 59 мин.

Ветлужская

23:50

2 мин.

23:52

522 км.

17 ч. 50 мин.

Урень

00:35

6 мин.

00:41

573 км.

18 ч. 35 мин.

Шахунья

01:31

6 мин.

01:37

627 км.

19 ч. 31 мин.

Буреполом

02:13

2 мин.

02:15

680 км.

20 ч. 13 мин.

Шерстки

02:22

5 мин.

02:27

686 км.

20 ч. 22 мин.

Котельнич 1

03:21

10 мин.

03:31

750 км.

21 ч. 21 мин.

Оричи

04:03

1 мин.

04:04

792 км.

22 ч. 3 мин.

Киров
Пассажирский

04:43

83 мин.

06:06

831 км.

22 ч. 43 мин.

Зуевка

08:00

3 мин.

08:03

919 км.

1 д. 2 ч. 0 мин.

Фаленки

08:33

2 мин.

08:35

946 км.

1 д. 2 ч. 33 мин.

Яр

09:04

37 мин.

09:41

978 км.

1 д. 3 ч. 4 мин.

Глазов

10:24

5 мин.

10:29

1013 км.

1 д. 4 ч. 24 мин.

Балезино

11:05

30 мин.

11:35

1039 км.

1 д. 5 ч. 5 мин.

Пермь 2

15:57

51 мин.

16:48

1226 км.

1 д. 9 ч. 57 мин.

Ферма

17:15

81 мин.

18:36

1240 км.

1 д. 11 ч. 15 мин.

Кунгур

20:35

25 мин.

21:00

1306 км.

1 д. 14 ч. 35 мин.

Шаля

23:22

5 мин.

23:27

1412 км.

1 д. 17 ч. 22 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

02:00

105 мин.

03:45

1532 км.

1 д. 20 ч. 0 мин.

Тюмень

10:19

79 мин.

11:38

1831 км.

2 д. 4 ч. 19 мин.

Ялуторовск

12:46

1 мин.

12:47

1902 км.

2 д. 6 ч. 46 мин.

Заводоуковская

13:11

2 мин.

13:13

1923 км.

2 д. 7 ч. 11 мин.

Омутинская

14:24

1 мин.

14:25

1992 км.

2 д. 8 ч. 24 мин.

Называевская

18:13

3 мин.

18:16

2241 км.

2 д. 12 ч. 13 мин.

Омск
Пассажирский

20:20

88 мин.

21:48

2387 км.

2 д. 14 ч. 20 мин.

Татарская

23:59

2 мин.

00:01

2553 км.

2 д. 17 ч. 59 мин.

Барабинск

01:45

28 мин.

02:13

2705 км.

2 д. 19 ч. 45 мин.

Новосибирск
Главный

06:52

151 мин.

09:23

2995 км.

3 д. 0 ч. 52 мин.

Болотная

11:22

10 мин.

11:32

3113 км.

3 д. 5 ч. 22 мин.

Мариинск

15:18

40 мин.

15:58

3330 км.

3 д. 9 ч. 18 мин.

Тяжин

16:51

10 мин.

17:01

3379 км.

3 д. 10 ч. 51 мин.

Боготол

18:01

19 мин.

18:20

3442 км.

3 д. 12 ч. 1 мин.

Ачинск 1

19:16

25 мин.

19:41

3503 км.

3 д. 13 ч. 16 мин.

Козулька

20:43

25 мин.

21:08

3559 км.

3 д. 14 ч. 43 мин.

Красноярск
Пассажирский

22:55

176 мин.

01:51

3649 км.

3 д. 16 ч. 55 мин.

Базаиха

02:13

20 мин.

02:33

3663 км.

3 д. 20 ч. 13 мин.

Уяр

04:38

20 мин.

04:58

3745 км.

3 д. 22 ч. 38 мин.

Заозерная

05:33

30 мин.

06:03

3773 км.

3 д. 23 ч. 33 мин.

Канск-Енисейский

07:24

40 мин.

08:04

3840 км.

4 д. 1 ч. 24 мин.

Иланская

08:33

47 мин.

09:20

3863 км.

4 д. 2 ч. 33 мин.

Решоты

10:34

25 мин.

10:59

3933 км.

4 д. 4 ч. 34 мин.

Тайшет

12:15

45 мин.

13:00

3987 км.

4 д. 6 ч. 15 мин.

Нижнеудинск

16:13

45 мин.

16:58

4120 км.

4 д. 10 ч. 13 мин.

Тулун

19:04

75 мин.

20:19

4222 км.

4 д. 13 ч. 4 мин.

Зима

23:00

27 мин.

23:27

4345 км.

4 д. 17 ч. 0 мин.

Залари

00:16

15 мин.

00:31

4395 км.

4 д. 18 ч. 16 мин.

Черемхово

01:29

40 мин.

02:09

4454 км.

4 д. 19 ч. 29 мин.

Усолье-Сибирское

03:17

15 мин.

03:32

4514 км.

4 д. 21 ч. 17 мин.

Ангарск

03:59

40 мин.

04:39

4540 км.

4 д. 21 ч. 59 мин.

Иркутск
Пассажирский

05:25

85 мин.

06:50

4577 км.

4 д. 23 ч. 25 мин.

Слюдянка 1

09:34

23 мин.

09:57

4655 км.

5 д. 3 ч. 34 мин.

Улан-Удэ

15:53

50 мин.

16:43

4921 км.

5 д. 9 ч. 53 мин.

Петровский Завод

19:26

20 мин.

19:46

5028 км.

5 д. 13 ч. 26 мин.

Хилок

22:41

21 мин.

23:02

5139 км.

5 д. 16 ч. 41 мин.

Могзон

01:08

20 мин.

01:28

5251 км.

5 д. 19 ч. 8 мин.

Чита 2

04:27

60 мин.

05:27

5361 км.

5 д. 22 ч. 27 мин.

Карымская

07:33

18 мин.

07:51

5434 км.

6 д. 1 ч. 33 мин.

Шилка

10:43

20 мин.

11:03

5553 км.

6 д. 4 ч. 43 мин.

Приисковая

11:54

20 мин.

12:14

5592 км.

6 д. 5 ч. 54 мин.

Куэнга

12:54

20 мин.

13:14

5626 км.

6 д. 6 ч. 54 мин.

Чернышевск-Забайкальск

14:31

353 мин.

20:24

5675 км.

6 д. 8 ч. 31 мин.

Зилово

22:06

20 мин.

22:26

5744 км.

6 д. 16 ч. 6 мин.

Ксеньевская

01:48

20 мин.

02:08

5841 км.

6 д. 19 ч. 48 мин.

Могоча

04:36

104 мин.

06:20

5912 км.

6 д. 22 ч. 36 мин.

Ерофей Павлович

10:20

21 мин.

10:41

6057 км.

7 д. 4 ч. 20 мин.

Уруша

12:48

10 мин.

12:58

6118 км.

7 д. 6 ч. 48 мин.

Сковородино

15:14

65 мин.

16:19

6187 км.

7 д. 9 ч. 14 мин.

Магдагачи

20:24

20 мин.

20:44

6323 км.

7 д. 14 ч. 24 мин.

Ушумун

22:47

20 мин.

23:07

6411 км.

7 д. 16 ч. 47 мин.

Шимановская

00:57

30 мин.

01:27

6527 км.

7 д. 18 ч. 57 мин.

Белогорск

03:56

65 мин.

05:01

6658 км.

7 д. 21 ч. 56 мин.

Возжаевка

05:40

20 мин.

06:00

6685 км.

7 д. 23 ч. 40 мин.

Бурея

08:15

30 мин.

08:45

6813 км.

8 д. 2 ч. 15 мин.

Облучье

11:46

15 мин.

12:01

6939 км.

8 д. 5 ч. 46 мин.

Будукан

14:01

42 мин.

14:43

7024 км.

8 д. 8 ч. 1 мин.

Бира

15:01

20 мин.

15:21

7040 км.

8 д. 9 ч. 1 мин.

Биробиджан

16:03

30 мин.

16:33

7081 км.

8 д. 10 ч. 3 мин.

Ин

17:31

26 мин.

17:57

7149 км.

8 д. 11 ч. 31 мин.

Хабаровск 1

19:31

7242 км.

8 д. 13 ч. 31 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Хабаровск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Москва и Хабаровск

Информация о поезде 974А

Планируете поездку по маршруту Москва — Хабаровск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 974А. Этот поезд отправляется со станции Москва в 06:00 и прибывает на конечную станцию Хабаровск в 19:31. Вся дорога занимает 8 д. 13 ч. 31 мин., а суммарное время стоянок составляет - 2 д. 7 ч. 20 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 974А

Количество остановок поезда:

85 станций

Самая длинная остановка:

353 мин. – станция Чернышевск-Забайкальск

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Нина

    Очень комфортный поезд. За всю длительную поездку ни разу не пришлось пожалеть о потраченных за билеты деньгах. В купе чисто и просторно, свежо. Кондиционеры и розетки работают. Еда вполне устроила.

  2. Света

    Отличный комфортный поезд. Полки мягкие и удобные. Путь следования длительный, и на протяжении всей дороги проводники оказывают всем помощь. В вагоне уютно. Пыли и грязи нигде нет. Но Wi-Fi слабый, скучновато без интернета ехать.

  3. Мария

    Поездка вышла удачнее, чем я планировала. Поезд оказался очень комфортным и удобным. Постельное белье было чистое. Проводницы вежливые и внимательные.

  4. Анатолий Сергеевич

    Дороговато за купе. На мой взгляд чистая переплата не пойми за что. Цены постоянно поднимаются а в обслуживании ничего не меняется.

  5. Кристина

    Спасибо большое проводнице Анне и Веронике за то, что помогли мне с некоторыми моментами. За то что подогрели кушать ребенку и поставили в холодильник питание и лекарства! Я вам очень благодарна!

  6. Соколовский Владимир

    Работницы поезда милейшие девушки. Сам поезд хоть и старый, но едет хорошо. И еще не развалился. Кипяток был в доступе всегда. Если нужно было покушать – то можно было на любой станции выйти и покушать.

  7. дарья

    Поездки с детьми – то еще удовольствие. Ехала и ждала когда же это все закончится. В вагоне местами было жарковато, особенно когда солнце прямо в окно светило.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
