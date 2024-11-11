Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 974А Москва — Хабаровск.
Маршрут следования поезда 974А Москва — Хабаровск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Хабаровск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
06:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
09:38
11:24
176 км.
3 ч. 38 мин.
Ковров 1
12:15
12:30
236 км.
6 ч. 15 мин.
Вязники
13:18
13:58
292 км.
7 ч. 18 мин.
Гороховец
14:39
18:17
332 км.
8 ч. 39 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
21:00
22:05
404 км.
15 ч. 0 мин.
Семенов
22:59
23:04
465 км.
16 ч. 59 мин.
Ветлужская
23:50
23:52
522 км.
17 ч. 50 мин.
Урень
00:35
00:41
573 км.
18 ч. 35 мин.
Шахунья
01:31
01:37
627 км.
19 ч. 31 мин.
Буреполом
02:13
02:15
680 км.
20 ч. 13 мин.
Шерстки
02:22
02:27
686 км.
20 ч. 22 мин.
Котельнич 1
03:21
03:31
750 км.
21 ч. 21 мин.
Оричи
04:03
04:04
792 км.
22 ч. 3 мин.
Киров
Пассажирский
04:43
06:06
831 км.
22 ч. 43 мин.
Зуевка
08:00
08:03
919 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
Фаленки
08:33
08:35
946 км.
1 д. 2 ч. 33 мин.
Яр
09:04
09:41
978 км.
1 д. 3 ч. 4 мин.
Глазов
10:24
10:29
1013 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Балезино
11:05
11:35
1039 км.
1 д. 5 ч. 5 мин.
Пермь 2
15:57
16:48
1226 км.
1 д. 9 ч. 57 мин.
Ферма
17:15
18:36
1240 км.
1 д. 11 ч. 15 мин.
Кунгур
20:35
21:00
1306 км.
1 д. 14 ч. 35 мин.
Шаля
23:22
23:27
1412 км.
1 д. 17 ч. 22 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
02:00
03:45
1532 км.
1 д. 20 ч. 0 мин.
Тюмень
10:19
11:38
1831 км.
2 д. 4 ч. 19 мин.
Ялуторовск
12:46
12:47
1902 км.
2 д. 6 ч. 46 мин.
Заводоуковская
13:11
13:13
1923 км.
2 д. 7 ч. 11 мин.
Омутинская
14:24
14:25
1992 км.
2 д. 8 ч. 24 мин.
Называевская
18:13
18:16
2241 км.
2 д. 12 ч. 13 мин.
Омск
Пассажирский
20:20
21:48
2387 км.
2 д. 14 ч. 20 мин.
Татарская
23:59
00:01
2553 км.
2 д. 17 ч. 59 мин.
Барабинск
01:45
02:13
2705 км.
2 д. 19 ч. 45 мин.
Новосибирск
Главный
06:52
09:23
2995 км.
3 д. 0 ч. 52 мин.
Болотная
11:22
11:32
3113 км.
3 д. 5 ч. 22 мин.
Мариинск
15:18
15:58
3330 км.
3 д. 9 ч. 18 мин.
Тяжин
16:51
17:01
3379 км.
3 д. 10 ч. 51 мин.
Боготол
18:01
18:20
3442 км.
3 д. 12 ч. 1 мин.
Ачинск 1
19:16
19:41
3503 км.
3 д. 13 ч. 16 мин.
Козулька
20:43
21:08
3559 км.
3 д. 14 ч. 43 мин.
Красноярск
Пассажирский
22:55
01:51
3649 км.
3 д. 16 ч. 55 мин.
Базаиха
02:13
02:33
3663 км.
3 д. 20 ч. 13 мин.
Уяр
04:38
04:58
3745 км.
3 д. 22 ч. 38 мин.
Заозерная
05:33
06:03
3773 км.
3 д. 23 ч. 33 мин.
Канск-Енисейский
07:24
08:04
3840 км.
4 д. 1 ч. 24 мин.
Иланская
08:33
09:20
3863 км.
4 д. 2 ч. 33 мин.
Решоты
10:34
10:59
3933 км.
4 д. 4 ч. 34 мин.
Тайшет
12:15
13:00
3987 км.
4 д. 6 ч. 15 мин.
Нижнеудинск
16:13
16:58
4120 км.
4 д. 10 ч. 13 мин.
Тулун
19:04
20:19
4222 км.
4 д. 13 ч. 4 мин.
Зима
23:00
23:27
4345 км.
4 д. 17 ч. 0 мин.
Залари
00:16
00:31
4395 км.
4 д. 18 ч. 16 мин.
Черемхово
01:29
02:09
4454 км.
4 д. 19 ч. 29 мин.
Усолье-Сибирское
03:17
03:32
4514 км.
4 д. 21 ч. 17 мин.
Ангарск
03:59
04:39
4540 км.
4 д. 21 ч. 59 мин.
Иркутск
Пассажирский
05:25
06:50
4577 км.
4 д. 23 ч. 25 мин.
Слюдянка 1
09:34
09:57
4655 км.
5 д. 3 ч. 34 мин.
Улан-Удэ
15:53
16:43
4921 км.
5 д. 9 ч. 53 мин.
Петровский Завод
19:26
19:46
5028 км.
5 д. 13 ч. 26 мин.
Хилок
22:41
23:02
5139 км.
5 д. 16 ч. 41 мин.
Могзон
01:08
01:28
5251 км.
5 д. 19 ч. 8 мин.
Чита 2
04:27
05:27
5361 км.
5 д. 22 ч. 27 мин.
Карымская
07:33
07:51
5434 км.
6 д. 1 ч. 33 мин.
Шилка
10:43
11:03
5553 км.
6 д. 4 ч. 43 мин.
Приисковая
11:54
12:14
5592 км.
6 д. 5 ч. 54 мин.
Куэнга
12:54
13:14
5626 км.
6 д. 6 ч. 54 мин.
Чернышевск-Забайкальск
14:31
20:24
5675 км.
6 д. 8 ч. 31 мин.
Зилово
22:06
22:26
5744 км.
6 д. 16 ч. 6 мин.
Ксеньевская
01:48
02:08
5841 км.
6 д. 19 ч. 48 мин.
Могоча
04:36
06:20
5912 км.
6 д. 22 ч. 36 мин.
Ерофей Павлович
10:20
10:41
6057 км.
7 д. 4 ч. 20 мин.
Уруша
12:48
12:58
6118 км.
7 д. 6 ч. 48 мин.
Сковородино
15:14
16:19
6187 км.
7 д. 9 ч. 14 мин.
Магдагачи
20:24
20:44
6323 км.
7 д. 14 ч. 24 мин.
Ушумун
22:47
23:07
6411 км.
7 д. 16 ч. 47 мин.
Шимановская
00:57
01:27
6527 км.
7 д. 18 ч. 57 мин.
Белогорск
03:56
05:01
6658 км.
7 д. 21 ч. 56 мин.
Возжаевка
05:40
06:00
6685 км.
7 д. 23 ч. 40 мин.
Бурея
08:15
08:45
6813 км.
8 д. 2 ч. 15 мин.
Облучье
11:46
12:01
6939 км.
8 д. 5 ч. 46 мин.
Будукан
14:01
14:43
7024 км.
8 д. 8 ч. 1 мин.
Бира
15:01
15:21
7040 км.
8 д. 9 ч. 1 мин.
Биробиджан
16:03
16:33
7081 км.
8 д. 10 ч. 3 мин.
Ин
17:31
17:57
7149 км.
8 д. 11 ч. 31 мин.
Хабаровск 1
19:31
7242 км.
8 д. 13 ч. 31 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Очень комфортный поезд. За всю длительную поездку ни разу не пришлось пожалеть о потраченных за билеты деньгах. В купе чисто и просторно, свежо. Кондиционеры и розетки работают. Еда вполне устроила.
Отличный комфортный поезд. Полки мягкие и удобные. Путь следования длительный, и на протяжении всей дороги проводники оказывают всем помощь. В вагоне уютно. Пыли и грязи нигде нет. Но Wi-Fi слабый, скучновато без интернета ехать.
Поездка вышла удачнее, чем я планировала. Поезд оказался очень комфортным и удобным. Постельное белье было чистое. Проводницы вежливые и внимательные.
Дороговато за купе. На мой взгляд чистая переплата не пойми за что. Цены постоянно поднимаются а в обслуживании ничего не меняется.
Спасибо большое проводнице Анне и Веронике за то, что помогли мне с некоторыми моментами. За то что подогрели кушать ребенку и поставили в холодильник питание и лекарства! Я вам очень благодарна!
Работницы поезда милейшие девушки. Сам поезд хоть и старый, но едет хорошо. И еще не развалился. Кипяток был в доступе всегда. Если нужно было покушать – то можно было на любой станции выйти и покушать.
Поездки с детьми – то еще удовольствие. Ехала и ждала когда же это все закончится. В вагоне местами было жарковато, особенно когда солнце прямо в окно светило.