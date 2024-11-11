Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 020Ч Москва — Пекин (Китай).
21:05
6 д. 3 ч. 44 мин.
00:49
37
Маршрут следования поезда 020Ч Москва — Пекин (Китай) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Пекин (Китай) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
21:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
00:08
00:34
176 км.
3 ч. 3 мин.
Ковров 1
01:16
01:18
236 км.
4 ч. 11 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:24
03:39
398 км.
6 ч. 19 мин.
Шахунья
06:39
06:41
618 км.
9 ч. 34 мин.
Котельнич 1
08:28
08:30
742 км.
11 ч. 23 мин.
Киров
Пассажирский
09:50
10:05
823 км.
12 ч. 45 мин.
Зуевка
11:35
11:37
911 км.
14 ч. 30 мин.
Глазов
12:57
12:59
1005 км.
15 ч. 52 мин.
Балезино
13:27
13:55
1031 км.
16 ч. 22 мин.
Пермь 2
17:39
18:02
1218 км.
20 ч. 34 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
23:43
00:20
1511 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Тюмень
05:09
05:28
1810 км.
1 д. 8 ч. 4 мин.
Омск
Пассажирский
11:53
12:13
2356 км.
1 д. 14 ч. 48 мин.
Барабинск
16:24
16:54
2674 км.
1 д. 19 ч. 19 мин.
Новосибирск
Главный
20:04
20:22
2964 км.
1 д. 22 ч. 59 мин.
Мариинск
02:04
02:31
3295 км.
2 д. 4 ч. 59 мин.
Красноярск
Пассажирский
08:36
08:57
3611 км.
2 д. 11 ч. 31 мин.
Иланская
13:21
13:38
3813 км.
2 д. 16 ч. 16 мин.
Нижнеудинск
18:16
18:29
4051 км.
2 д. 21 ч. 11 мин.
Зима
22:03
22:30
4274 км.
3 д. 0 ч. 58 мин.
Иркутск
Пассажирский
02:42
03:05
4508 км.
3 д. 5 ч. 37 мин.
Слюдянка 1
05:36
05:38
4586 км.
3 д. 8 ч. 31 мин.
Улан-Удэ
10:06
10:39
4852 км.
3 д. 13 ч. 1 мин.
Хилок
16:28
17:03
5057 км.
3 д. 19 ч. 23 мин.
Чита 2
22:35
23:11
5279 км.
4 д. 1 ч. 30 мин.
Карымская
01:12
01:30
5352 км.
4 д. 4 ч. 7 мин.
Борзя
06:15
06:48
5556 км.
4 д. 9 ч. 10 мин.
Забайкал
08:50
13:05
5657 км.
4 д. 11 ч. 45 мин.
Маньчжурия
13:30
18:59
5668 км.
4 д. 16 ч. 25 мин.
Ананси
04:15
04:35
6208 км.
5 д. 7 ч. 10 мин.
Харбин
07:29
08:16
6474 км.
5 д. 10 ч. 24 мин.
Чанчунь
10:49
10:57
6704 км.
5 д. 13 ч. 44 мин.
Шэньян
14:26
14:34
6982 км.
5 д. 17 ч. 21 мин.
Шаньхэйгуань
19:14
19:22
7350 км.
5 д. 22 ч. 9 мин.
Тяньцзинь
22:52
22:59
7589 км.
6 д. 1 ч. 47 мин.
Пекин
00:49
7697 км.
6 д. 3 ч. 44 мин.
