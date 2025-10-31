Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 198Х Москва — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
00:09
00:34
176 км.
2 ч. 39 мин.
Ковров 1
01:16
01:18
236 км.
3 ч. 46 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:24
03:39
398 км.
5 ч. 54 мин.
Шахунья
06:39
06:41
618 км.
9 ч. 9 мин.
Котельнич 1
08:28
08:30
742 км.
10 ч. 58 мин.
Киров
Пассажирский
09:50
10:05
823 км.
12 ч. 20 мин.
Зуевка
11:36
11:38
911 км.
14 ч. 6 мин.
Глазов
12:58
13:00
1005 км.
15 ч. 28 мин.
Балезино
13:26
13:54
1031 км.
15 ч. 56 мин.
Пермь 2
17:39
18:02
1218 км.
20 ч. 9 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
23:33
00:26
1511 км.
1 д. 2 ч. 3 мин.
Тюмень
05:26
05:45
1810 км.
1 д. 7 ч. 56 мин.
Омск
Пассажирский
13:12
13:28
2356 км.
1 д. 15 ч. 42 мин.
Барабинск
16:58
17:28
2674 км.
1 д. 19 ч. 28 мин.
Новосибирск
Главный
20:50
21:08
2964 км.
1 д. 23 ч. 20 мин.
Мариинск
02:27
03:06
3295 км.
2 д. 4 ч. 57 мин.
Боготол
05:02
05:03
3405 км.
2 д. 7 ч. 32 мин.
Ачинск 1
06:01
06:04
3466 км.
2 д. 8 ч. 31 мин.
Красноярск
Пассажирский
08:56
09:17
3612 км.
2 д. 11 ч. 26 мин.
Канск-Енисейский
12:55
12:57
3791 км.
2 д. 15 ч. 25 мин.
Иланская
13:25
13:42
3814 км.
2 д. 15 ч. 55 мин.
Нижнеудинск
18:23
18:36
4052 км.
2 д. 20 ч. 53 мин.
Тулун
20:55
21:05
4154 км.
2 д. 23 ч. 25 мин.
Куйтун
22:10
22:20
4223 км.
3 д. 0 ч. 40 мин.
Зима
23:13
23:35
4280 км.
3 д. 1 ч. 43 мин.
Кутулик
00:53
01:03
4358 км.
3 д. 3 ч. 23 мин.
Усолье-Сибирское
02:30
02:40
4450 км.
3 д. 5 ч. 0 мин.
Ангарск
03:10
03:20
4476 км.
3 д. 5 ч. 40 мин.
Иркутск
Сортировочный
04:02
04:12
4507 км.
3 д. 6 ч. 32 мин.
Иркутск
Пассажирский
04:25
4513 км.
3 д. 6 ч. 55 мин.
