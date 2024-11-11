Маршрут следования и продажа билетов
18:06
1 д. 13 ч. 37 мин.
07:43
51
Маршрут следования поезда 353И Иркутск — Северобайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Северобайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
18:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иркутск
Сортировочный
18:19
18:21
6 км.
0 ч. 13 мин.
Ангарск
19:01
19:04
37 км.
0 ч. 55 мин.
Усолье-Сибирское
19:29
19:31
63 км.
1 ч. 23 мин.
Половина
20:03
20:04
98 км.
1 ч. 57 мин.
Черемхово
20:27
20:29
123 км.
2 ч. 21 мин.
Кутулик
20:56
20:58
155 км.
2 ч. 50 мин.
Залари
21:24
21:26
183 км.
3 ч. 18 мин.
Тыреть
21:45
21:46
201 км.
3 ч. 39 мин.
Зима
22:19
22:49
233 км.
4 ч. 13 мин.
Харик
23:38
23:39
277 км.
5 ч. 32 мин.
Куйтун
23:53
23:55
290 км.
5 ч. 47 мин.
Тулун
01:03
01:05
359 км.
6 ч. 57 мин.
Шеберта
01:50
01:51
403 км.
7 ч. 44 мин.
Худоеланская
02:08
02:09
419 км.
8 ч. 2 мин.
Нижнеудинск
03:01
03:14
463 км.
8 ч. 55 мин.
Ук
03:50
03:51
486 км.
9 ч. 44 мин.
Камышет
04:11
04:12
500 км.
10 ч. 5 мин.
Замзор
04:33
04:34
520 км.
10 ч. 27 мин.
Алзамай
04:53
04:55
540 км.
10 ч. 47 мин.
Байроновка
05:43
05:44
580 км.
11 ч. 37 мин.
Тайшет
06:21
07:01
599 км.
12 ч. 15 мин.
Невельская
07:52
07:53
638 км.
13 ч. 46 мин.
Парчум
08:29
08:30
668 км.
14 ч. 23 мин.
Новочунка
08:49
08:50
684 км.
14 ч. 43 мин.
Сосновые Родники
09:02
09:03
695 км.
14 ч. 56 мин.
Чуна
09:18
09:21
707 км.
15 ч. 12 мин.
Таргиз
09:46
09:47
728 км.
15 ч. 40 мин.
Торея
10:27
10:28
759 км.
16 ч. 21 мин.
Турма
11:08
11:09
787 км.
17 ч. 2 мин.
Вихоревка
11:37
12:02
806 км.
17 ч. 31 мин.
Анзеби
12:27
12:32
825 км.
18 ч. 21 мин.
Падунские Пороги
13:06
13:21
848 км.
19 ч. 0 мин.
Гидростроитель
13:39
13:54
859 км.
19 ч. 33 мин.
Зяба
14:21
14:22
877 км.
20 ч. 15 мин.
Кежемская
15:01
15:16
905 км.
20 ч. 55 мин.
Речушка
15:47
16:02
931 км.
21 ч. 41 мин.
Видим
16:28
16:30
951 км.
22 ч. 22 мин.
Среднеилимская
17:41
18:19
1003 км.
23 ч. 35 мин.
Коршуниха-Ангарская
18:41
19:01
1017 км.
1 д. 0 ч. 35 мин.
Хребтовая
19:32
19:40
1034 км.
1 д. 1 ч. 26 мин.
Янталь
21:52
21:53
1095 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Лена
22:41
23:40
1128 км.
1 д. 4 ч. 35 мин.
Звездная
00:56
00:58
1174 км.
1 д. 6 ч. 50 мин.
Ния
02:20
02:21
1201 км.
1 д. 8 ч. 14 мин.
Небель
02:54
02:56
1226 км.
1 д. 8 ч. 48 мин.
Киренга
03:33
03:50
1258 км.
1 д. 9 ч. 27 мин.
Улькан
05:18
05:23
1294 км.
1 д. 11 ч. 12 мин.
Кунерма
06:12
06:14
1337 км.
1 д. 12 ч. 6 мин.
Гоуджекит
07:04
07:10
1376 км.
1 д. 12 ч. 58 мин.
Северобайкальск
07:43
1394 км.
1 д. 13 ч. 37 мин.
