Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 087И Иркутск — Братск (ст. Усть-Илимск).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
14:33
18 ч. 24 мин.
04:48
72
Маршрут следования поезда 087И Иркутск — Братск (ст. Усть-Илимск) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Братск (ст. Усть-Илимск) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
14:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иркутск
Сортировочный
14:47
14:51
6 км.
0 ч. 14 мин.
Ангарск
15:28
15:31
37 км.
0 ч. 55 мин.
Усолье-Сибирское
15:55
15:58
63 км.
1 ч. 22 мин.
Половина
16:30
16:32
98 км.
1 ч. 57 мин.
Черемхово
16:55
16:57
123 км.
2 ч. 22 мин.
Залари
17:48
17:50
182 км.
3 ч. 15 мин.
Тыреть
18:09
18:11
200 км.
3 ч. 36 мин.
Зима
18:45
19:07
232 км.
4 ч. 12 мин.
Харик
19:49
19:51
276 км.
5 ч. 16 мин.
Куйтун
20:04
20:06
289 км.
5 ч. 31 мин.
Тулун
21:10
21:12
358 км.
6 ч. 37 мин.
Шеберта
21:57
21:58
402 км.
7 ч. 24 мин.
Худоеланская
22:13
22:14
418 км.
7 ч. 40 мин.
Нижнеудинск
22:57
23:10
462 км.
8 ч. 24 мин.
Ук
23:42
23:43
485 км.
9 ч. 9 мин.
Камышет
00:03
00:04
499 км.
9 ч. 30 мин.
Замзор
00:23
00:24
519 км.
9 ч. 50 мин.
Алзамай
00:42
00:44
539 км.
10 ч. 9 мин.
Байроновка
01:26
01:27
579 км.
10 ч. 53 мин.
Тайшет
02:01
03:13
598 км.
11 ч. 28 мин.
Невельская
04:12
04:13
637 км.
13 ч. 39 мин.
Парчум
04:48
04:49
667 км.
14 ч. 15 мин.
Новочунка
05:08
05:09
683 км.
14 ч. 35 мин.
Сосновые Родники
05:22
05:23
694 км.
14 ч. 49 мин.
Чуна
05:39
05:54
706 км.
15 ч. 6 мин.
Таргиз
06:18
06:19
727 км.
15 ч. 45 мин.
Торея
06:57
06:58
758 км.
16 ч. 24 мин.
Турма
07:36
07:37
786 км.
17 ч. 3 мин.
Вихоревка
08:04
08:45
805 км.
17 ч. 31 мин.
Анзеби
09:11
09:14
824 км.
18 ч. 38 мин.
Падунские Пороги
09:50
09:55
847 км.
19 ч. 17 мин.
Гидростроитель
10:14
10:34
858 км.
19 ч. 41 мин.
Зяба
11:00
11:01
876 км.
20 ч. 27 мин.
Кежемская
11:39
11:41
904 км.
21 ч. 6 мин.
Речушка
12:14
12:16
930 км.
21 ч. 41 мин.
Видим
12:44
12:46
950 км.
22 ч. 11 мин.
Среднеилимская
13:59
14:01
1002 км.
23 ч. 26 мин.
Коршуниха-Ангарская
14:22
14:42
1016 км.
23 ч. 49 мин.
Хребтовая
15:08
15:09
1033 км.
1 д. 0 ч. 35 мин.
Начальный
15:30
15:31
1048 км.
1 д. 0 ч. 57 мин.
Баларихта
15:52
15:53
1068 км.
1 д. 1 ч. 19 мин.
Игирма
16:18
16:21
1085 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Рудногорск
16:46
16:49
1103 км.
1 д. 2 ч. 13 мин.
Тушама
17:30
17:31
1142 км.
1 д. 2 ч. 57 мин.
Тубинская
17:54
17:55
1153 км.
1 д. 3 ч. 21 мин.
Диабазовый
18:20
18:21
1171 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
Усть-Илимск
18:50
1197 км.
1 д. 4 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Расскажу о своей поездке. Ехали 05.03.2021 в плацкатре. Топили так, как будто в последний раз. Градусов до 30 нагревали. Дышать от такой высокой температуры было просто нечем. Все сопрело и спотело, как не раздевайся. Неужели нельзя до 23-25 градусов топить, а не на все бабки?
Оставлю отзыв, так как нам очень понравилась проводница Екатерина. Очень шустрая, улыбчивая и хорошо выполняла все, что мы просили. Вагон попался не самый новый.
Туалет на полпути закрыли и сказали что он больше не работает. До конца поездки так и не открыли. Не знаю что там случилось, но пришлось ходить в соседний вагон. Не самая лучшая прогулка между вагонов находу знаете ли.
Поезд приехал четко по расписанию в этот раз. В прошлый на 13 минут опаздал. Обслуживание проводниц понравилось. Не понравилось то, что вентиляция как-то слабо работала, в духоте ехали.
В вагоне ехали пьяные и постоянно громко разговаривали и ржали как лошади. Проводница успокоить не смогла. В туалете было грязновато.