Поезд 087И Иркутск — Братск (ст. Усть-Илимск)

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 087И Иркутск — Братск (ст. Усть-Илимск). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:33

Иркутск

18 ч. 24 мин.

04:48

Братск (ст. Усть-Илимск)

72

Купить билеты

Маршрут следования поезда 087И Иркутск — Братск (ст. Усть-Илимск) на карте со всеми остановками

Расписание поезда Иркутск — Братск (ст. Усть-Илимск) с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Иркутск
Пассажирский

14:33

0 км.

0 ч. 0 мин.

Иркутск
Сортировочный

14:47

4 мин.

14:51

6 км.

0 ч. 14 мин.

Ангарск

15:28

3 мин.

15:31

37 км.

0 ч. 55 мин.

Усолье-Сибирское

15:55

3 мин.

15:58

63 км.

1 ч. 22 мин.

Половина

16:30

2 мин.

16:32

98 км.

1 ч. 57 мин.

Черемхово

16:55

2 мин.

16:57

123 км.

2 ч. 22 мин.

Залари

17:48

2 мин.

17:50

182 км.

3 ч. 15 мин.

Тыреть

18:09

2 мин.

18:11

200 км.

3 ч. 36 мин.

Зима

18:45

22 мин.

19:07

232 км.

4 ч. 12 мин.

Харик

19:49

2 мин.

19:51

276 км.

5 ч. 16 мин.

Куйтун

20:04

2 мин.

20:06

289 км.

5 ч. 31 мин.

Тулун

21:10

2 мин.

21:12

358 км.

6 ч. 37 мин.

Шеберта

21:57

1 мин.

21:58

402 км.

7 ч. 24 мин.

Худоеланская

22:13

1 мин.

22:14

418 км.

7 ч. 40 мин.

Нижнеудинск

22:57

13 мин.

23:10

462 км.

8 ч. 24 мин.

Ук

23:42

1 мин.

23:43

485 км.

9 ч. 9 мин.

Камышет

00:03

1 мин.

00:04

499 км.

9 ч. 30 мин.

Замзор

00:23

1 мин.

00:24

519 км.

9 ч. 50 мин.

Алзамай

00:42

2 мин.

00:44

539 км.

10 ч. 9 мин.

Байроновка

01:26

1 мин.

01:27

579 км.

10 ч. 53 мин.

Тайшет

02:01

72 мин.

03:13

598 км.

11 ч. 28 мин.

Невельская

04:12

1 мин.

04:13

637 км.

13 ч. 39 мин.

Парчум

04:48

1 мин.

04:49

667 км.

14 ч. 15 мин.

Новочунка

05:08

1 мин.

05:09

683 км.

14 ч. 35 мин.

Сосновые Родники

05:22

1 мин.

05:23

694 км.

14 ч. 49 мин.

Чуна

05:39

15 мин.

05:54

706 км.

15 ч. 6 мин.

Таргиз

06:18

1 мин.

06:19

727 км.

15 ч. 45 мин.

Торея

06:57

1 мин.

06:58

758 км.

16 ч. 24 мин.

Турма

07:36

1 мин.

07:37

786 км.

17 ч. 3 мин.

Вихоревка

08:04

41 мин.

08:45

805 км.

17 ч. 31 мин.

Анзеби

09:11

3 мин.

09:14

824 км.

18 ч. 38 мин.

Падунские Пороги

09:50

5 мин.

09:55

847 км.

19 ч. 17 мин.

Гидростроитель

10:14

20 мин.

10:34

858 км.

19 ч. 41 мин.

Зяба

11:00

1 мин.

11:01

876 км.

20 ч. 27 мин.

Кежемская

11:39

2 мин.

11:41

904 км.

21 ч. 6 мин.

Речушка

12:14

2 мин.

12:16

930 км.

21 ч. 41 мин.

Видим

12:44

2 мин.

12:46

950 км.

22 ч. 11 мин.

Среднеилимская

13:59

2 мин.

14:01

1002 км.

23 ч. 26 мин.

Коршуниха-Ангарская

14:22

20 мин.

14:42

1016 км.

23 ч. 49 мин.

Хребтовая

15:08

1 мин.

15:09

1033 км.

1 д. 0 ч. 35 мин.

Начальный

15:30

1 мин.

15:31

1048 км.

1 д. 0 ч. 57 мин.

Баларихта

15:52

1 мин.

15:53

1068 км.

1 д. 1 ч. 19 мин.

Игирма

16:18

3 мин.

16:21

1085 км.

1 д. 1 ч. 45 мин.

Рудногорск

16:46

3 мин.

16:49

1103 км.

1 д. 2 ч. 13 мин.

Тушама

17:30

1 мин.

17:31

1142 км.

1 д. 2 ч. 57 мин.

Тубинская

17:54

1 мин.

17:55

1153 км.

1 д. 3 ч. 21 мин.

Диабазовый

18:20

1 мин.

18:21

1171 км.

1 д. 3 ч. 47 мин.

Усть-Илимск

18:50

1197 км.

1 д. 4 ч. 17 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Иркутск → Братск (ст. Усть-Илимск) Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Иркутск и Братск (ст. Усть-Илимск)

Информация о поезде 087И

Планируете поездку по маршруту Иркутск — Братск (ст. Усть-Илимск)? Поезд 087И отправляется со станции Иркутск в 14:33 и прибывает на конечную станцию Усть-Илимск в 04:48. Вся дорога занимает 18 ч. 24 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 42 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 087И

Количество остановок поезда:

72 станции

Самая длинная остановка:

140 мин. – станция Вихоревка

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Кирилл

    Добрый день. Расскажу о своей поездке. Ехали 05.03.2021 в плацкатре. Топили так, как будто в последний раз. Градусов до 30 нагревали. Дышать от такой высокой температуры было просто нечем. Все сопрело и спотело, как не раздевайся. Неужели нельзя до 23-25 градусов топить, а не на все бабки?

    Ответить
  2. Карина

    Оставлю отзыв, так как нам очень понравилась проводница Екатерина. Очень шустрая, улыбчивая и хорошо выполняла все, что мы просили. Вагон попался не самый новый.

    Ответить
  3. ЕКАТЕРИНА

    Туалет на полпути закрыли и сказали что он больше не работает. До конца поездки так и не открыли. Не знаю что там случилось, но пришлось ходить в соседний вагон. Не самая лучшая прогулка между вагонов находу знаете ли.

    Ответить
  4. Андрей Карпов

    Поезд приехал четко по расписанию в этот раз. В прошлый на 13 минут опаздал. Обслуживание проводниц понравилось. Не понравилось то, что вентиляция как-то слабо работала, в духоте ехали.

    Ответить
  5. Лиля навсегда

    В вагоне ехали пьяные и постоянно громко разговаривали и ржали как лошади. Проводница успокоить не смогла. В туалете было грязновато.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 087И:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн