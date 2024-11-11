Маршрут следования поезда 009Н Владивосток — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
06:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Угольная
07:26
07:28
26 км.
0 ч. 41 мин.
Уссурийск
08:48
08:55
81 км.
2 ч. 3 мин.
Озерная Падь
09:32
09:33
110 км.
2 ч. 47 мин.
Сибирцево
10:05
10:07
139 км.
3 ч. 20 мин.
Мучная
10:26
10:27
155 км.
3 ч. 41 мин.
Спасск-Дальний
11:01
11:03
192 км.
4 ч. 16 мин.
Шмаковка
12:05
12:06
261 км.
5 ч. 20 мин.
Ружино
12:52
13:07
303 км.
6 ч. 7 мин.
Дальнереченск 1
13:58
14:00
357 км.
7 ч. 13 мин.
Лучегорск
15:07
15:09
426 км.
8 ч. 22 мин.
Бикин
15:47
15:49
464 км.
9 ч. 2 мин.
Вяземская
17:31
17:46
552 км.
10 ч. 46 мин.
Хабаровск 1
19:45
20:15
661 км.
13 ч. 0 мин.
Биробиджан
22:45
22:52
821 км.
16 ч. 0 мин.
Известковая
00:44
00:45
923 км.
17 ч. 59 мин.
Облучье
01:37
01:52
959 км.
18 ч. 52 мин.
Архара
03:41
03:43
1043 км.
20 ч. 56 мин.
Бурея
04:34
04:36
1090 км.
21 ч. 49 мин.
Завитая
05:21
05:23
1132 км.
22 ч. 36 мин.
Екатеринославка
06:05
06:07
1169 км.
23 ч. 20 мин.
Поздеевка
06:34
06:36
1197 км.
23 ч. 49 мин.
Белогорск
07:31
08:01
1244 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Серышево
08:20
08:22
1263 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Свободный
08:54
08:59
1300 км.
1 д. 2 ч. 9 мин.
Ледяная
09:35
09:37
1339 км.
1 д. 2 ч. 50 мин.
Шимановская
10:16
10:18
1378 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Тыгда
12:23
12:25
1531 км.
1 д. 5 ч. 38 мин.
Магдагачи
13:24
13:39
1582 км.
1 д. 6 ч. 39 мин.
Талдан
15:13
15:14
1652 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Сковородино
16:54
17:40
1718 км.
1 д. 10 ч. 9 мин.
Уруша
19:23
19:25
1787 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Ерофей Павлович
21:10
21:31
1848 км.
1 д. 14 ч. 25 мин.
Амазар
23:18
23:20
1918 км.
1 д. 16 ч. 33 мин.
Могоча
01:06
01:31
1992 км.
1 д. 18 ч. 21 мин.
Ксеньевская
03:22
03:24
2063 км.
1 д. 20 ч. 37 мин.
Зилово
05:38
05:40
2160 км.
1 д. 22 ч. 53 мин.
Жирекен
06:16
06:18
2191 км.
1 д. 23 ч. 31 мин.
Чернышевск-Забайкальск
07:11
07:41
2229 км.
2 д. 0 ч. 26 мин.
Куэнга
08:47
08:49
2278 км.
2 д. 2 ч. 2 мин.
Приисковая
09:35
09:37
2312 км.
2 д. 2 ч. 50 мин.
Шилка
10:22
10:24
2351 км.
2 д. 3 ч. 37 мин.
Солнцевая
11:03
11:05
2379 км.
2 д. 4 ч. 18 мин.
Карымская
13:08
13:26
2471 км.
2 д. 6 ч. 23 мин.
Чита 2
15:10
15:47
2544 км.
2 д. 8 ч. 25 мин.
Могзон
18:17
18:18
2654 км.
2 д. 11 ч. 32 мин.
Харагун
19:13
19:14
2711 км.
2 д. 12 ч. 28 мин.
Хушенга
19:35
19:36
2732 км.
2 д. 12 ч. 50 мин.
Хилок
20:16
20:31
2765 км.
2 д. 13 ч. 31 мин.
Бада
21:29
21:31
2806 км.
2 д. 14 ч. 44 мин.
Петровский Завод
23:27
23:29
2876 км.
2 д. 16 ч. 42 мин.
Новоильинский
00:22
00:23
2920 км.
2 д. 17 ч. 37 мин.
Заудинский
01:34
01:35
2992 км.
2 д. 18 ч. 49 мин.
Улан-Удэ
01:50
02:20
2998 км.
2 д. 19 ч. 5 мин.
Мысовая
04:43
04:45
3116 км.
2 д. 21 ч. 58 мин.
Байкальск
06:51
06:53
3231 км.
3 д. 0 ч. 6 мин.
Слюдянка 1
07:38
07:41
3269 км.
3 д. 0 ч. 53 мин.
Иркутск
Пассажирский
10:05
10:50
3347 км.
3 д. 3 ч. 20 мин.
Иркутск
Сортировочный
11:02
11:04
3353 км.
3 д. 4 ч. 17 мин.
Ангарск
11:40
11:43
3384 км.
3 д. 4 ч. 55 мин.
Усолье-Сибирское
12:09
12:11
3410 км.
3 д. 5 ч. 24 мин.
Черемхово
13:03
13:05
3470 км.
3 д. 6 ч. 18 мин.
Залари
13:59
14:01
3529 км.
3 д. 7 ч. 14 мин.
Зима
14:48
15:15
3579 км.
3 д. 8 ч. 3 мин.
Куйтун
16:10
16:11
3636 км.
3 д. 9 ч. 25 мин.
Тулун
17:14
17:17
3705 км.
3 д. 10 ч. 29 мин.
Нижнеудинск
18:50
19:03
3807 км.
3 д. 12 ч. 5 мин.
Тайшет
21:35
21:38
3940 км.
3 д. 14 ч. 50 мин.
Юрты
22:05
22:06
3965 км.
3 д. 15 ч. 20 мин.
Решоты
22:39
22:41
3994 км.
3 д. 15 ч. 54 мин.
Ингашская
23:22
23:23
4037 км.
3 д. 16 ч. 37 мин.
Иланская
23:51
00:08
4064 км.
3 д. 17 ч. 6 мин.
Канск-Енисейский
00:36
00:40
4087 км.
3 д. 17 ч. 51 мин.
Заозерная
01:48
01:51
4154 км.
3 д. 19 ч. 3 мин.
Уяр
02:25
02:27
4182 км.
3 д. 19 ч. 40 мин.
Красноярск
Пассажирский
04:29
04:50
4278 км.
3 д. 21 ч. 44 мин.
Ачинск 1
07:37
07:40
4424 км.
4 д. 0 ч. 52 мин.
Боготол
08:40
08:41
4485 км.
4 д. 1 ч. 55 мин.
Тяжин
09:43
09:44
4548 км.
4 д. 2 ч. 58 мин.
Мариинск
10:34
11:08
4597 км.
4 д. 3 ч. 49 мин.
Яя
12:25
12:29
4678 км.
4 д. 5 ч. 40 мин.
Анжерская
12:54
13:09
4705 км.
4 д. 6 ч. 9 мин.
Тайга
13:40
14:10
4731 км.
4 д. 6 ч. 55 мин.
Яшкино
14:40
14:42
4755 км.
4 д. 7 ч. 55 мин.
Юрга 1
15:21
15:26
4795 км.
4 д. 8 ч. 36 мин.
Новосибирск
Главный
17:45
18:42
4939 км.
4 д. 11 ч. 0 мин.
Барабинск
21:50
22:20
5229 км.
4 д. 15 ч. 5 мин.
Озеро-Карачинское
23:27
23:32
5317 км.
4 д. 16 ч. 42 мин.
Татарская
00:23
00:25
5380 км.
4 д. 17 ч. 38 мин.
Омск
Пассажирский
02:10
02:30
5546 км.
4 д. 19 ч. 25 мин.
Тюмень
09:41
10:00
6092 км.
5 д. 2 ч. 56 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
14:37
15:01
6391 км.
5 д. 7 ч. 52 мин.
Пермь 2
20:28
20:48
6684 км.
5 д. 13 ч. 43 мин.
Балезино
00:12
00:42
6871 км.
5 д. 17 ч. 27 мин.
Глазов
01:08
01:10
6897 км.
5 д. 18 ч. 23 мин.
Зуевка
02:25
02:27
6991 км.
5 д. 19 ч. 40 мин.
Киров
Пассажирский
03:55
04:10
7079 км.
5 д. 21 ч. 10 мин.
Семенов
08:32
08:34
7444 км.
6 д. 1 ч. 47 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
09:24
09:38
7505 км.
6 д. 2 ч. 39 мин.
Ковров 1
11:32
11:34
7667 км.
6 д. 4 ч. 47 мин.
Владимир
12:36
13:09
7727 км.
6 д. 5 ч. 51 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
16:00
7903 км.
6 д. 9 ч. 15 мин.
