Поезд 081И Улан-Удэ — Москва

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

08:48

Улан-Удэ

1 д. 12 ч. 55 мин.

06:45

Москва

131

Маршрут следования поезда 081И Улан-Удэ — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Улан-Удэ — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Улан-Удэ

08:48

0 км.

0 ч. 0 мин.

Таловка

09:43

1 мин.

09:44

42 км.

0 ч. 55 мин.

Селенга

10:01

1 мин.

10:02

62 км.

1 ч. 13 мин.

Тимлюй

10:21

1 мин.

10:22

79 км.

1 ч. 33 мин.

Мысовая

11:19

2 мин.

11:21

139 км.

2 ч. 31 мин.

Выдрино

12:49

2 мин.

12:51

228 км.

4 ч. 1 мин.

Байкальск

13:21

2 мин.

13:23

257 км.

4 ч. 33 мин.

Слюдянка 1

14:09

2 мин.

14:11

295 км.

5 ч. 21 мин.

Гончарово

16:30

1 мин.

16:31

360 км.

7 ч. 42 мин.

Иркутск
Пассажирский

16:53

47 мин.

17:40

373 км.

8 ч. 5 мин.

Иркутск
Сортировочный

17:52

2 мин.

17:54

379 км.

9 ч. 4 мин.

Ангарск

18:29

5 мин.

18:34

410 км.

9 ч. 41 мин.

Усолье-Сибирское

18:59

3 мин.

19:02

436 км.

10 ч. 11 мин.

Черемхово

19:54

2 мин.

19:56

496 км.

11 ч. 6 мин.

Кутулик

20:25

2 мин.

20:27

528 км.

11 ч. 37 мин.

Залари

20:55

2 мин.

20:57

556 км.

12 ч. 7 мин.

Тыреть

21:16

2 мин.

21:18

574 км.

12 ч. 28 мин.

Зима

21:51

27 мин.

22:18

606 км.

13 ч. 3 мин.

Куйтун

23:19

2 мин.

23:21

663 км.

14 ч. 31 мин.

Тулун

00:28

2 мин.

00:30

732 км.

15 ч. 40 мин.

Нижнеудинск

02:14

13 мин.

02:27

834 км.

17 ч. 26 мин.

Алзамай

04:02

2 мин.

04:04

910 км.

19 ч. 14 мин.

Тайшет

05:31

3 мин.

05:34

969 км.

20 ч. 43 мин.

Решоты

06:34

2 мин.

06:36

1023 км.

21 ч. 46 мин.

Ингашская

07:15

1 мин.

07:16

1066 км.

22 ч. 27 мин.

Иланская

07:43

17 мин.

08:00

1093 км.

22 ч. 55 мин.

Канск-Енисейский

08:28

4 мин.

08:32

1116 км.

23 ч. 40 мин.

Заозерная

09:40

3 мин.

09:43

1183 км.

1 д. 0 ч. 52 мин.

Уяр

10:17

2 мин.

10:19

1211 км.

1 д. 1 ч. 29 мин.

Красноярск
Пассажирский

12:20

80 мин.

13:40

1307 км.

1 д. 3 ч. 32 мин.

Ачинск 1

16:30

5 мин.

16:35

1453 км.

1 д. 7 ч. 42 мин.

Боготол

17:36

2 мин.

17:38

1514 км.

1 д. 8 ч. 48 мин.

Мариинск

19:27

27 мин.

19:54

1624 км.

1 д. 10 ч. 39 мин.

Анжерская

21:33

2 мин.

21:35

1729 км.

1 д. 12 ч. 45 мин.

Тайга

22:03

3 мин.

22:06

1755 км.

1 д. 13 ч. 15 мин.

Юрга 1

23:09

2 мин.

23:11

1817 км.

1 д. 14 ч. 21 мин.

Новосибирск
Главный

01:28

50 мин.

02:18

1961 км.

1 д. 16 ч. 40 мин.

Чулымская

04:03

2 мин.

04:05

2083 км.

1 д. 19 ч. 15 мин.

Каргат

04:38

2 мин.

04:40

2128 км.

1 д. 19 ч. 50 мин.

Убинская

05:11

2 мин.

05:13

2169 км.

1 д. 20 ч. 23 мин.

Барабинск

06:22

30 мин.

06:52

2252 км.

1 д. 21 ч. 34 мин.

Озеро-Карачинское

07:58

5 мин.

08:03

2340 км.

1 д. 23 ч. 10 мин.

Чаны

08:19

2 мин.

08:21

2352 км.

1 д. 23 ч. 31 мин.

Татарская

08:58

2 мин.

09:00

2403 км.

2 д. 0 ч. 10 мин.

Калачинская

10:00

2 мин.

10:02

2492 км.

2 д. 1 ч. 12 мин.

Омск
Пассажирский

11:00

38 мин.

11:38

2568 км.

2 д. 2 ч. 12 мин.

Тюмень

18:51

19 мин.

19:10

3114 км.

2 д. 10 ч. 3 мин.

Юшала

20:11

2 мин.

20:13

3190 км.

2 д. 11 ч. 23 мин.

Талица

20:46

2 мин.

20:48

3221 км.

2 д. 11 ч. 58 мин.

Камышлов

21:45

2 мин.

21:47

3287 км.

2 д. 12 ч. 57 мин.

Еланский

22:04

2 мин.

22:06

3301 км.

2 д. 13 ч. 16 мин.

Богданович

22:30

2 мин.

22:32

3327 км.

2 д. 13 ч. 42 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

00:04

72 мин.

01:16

3415 км.

2 д. 15 ч. 16 мин.

Ревда

02:15

2 мин.

02:17

3456 км.

2 д. 17 ч. 27 мин.

Дружинино

03:01

65 мин.

04:06

3480 км.

2 д. 18 ч. 13 мин.

Бисертский Завод

04:44

1 мин.

04:45

3508 км.

2 д. 19 ч. 56 мин.

Красноуфимск

06:00

2 мин.

06:02

3592 км.

2 д. 21 ч. 12 мин.

Чад

07:03

1 мин.

07:04

3627 км.

2 д. 22 ч. 15 мин.

Чернушка

08:07

2 мин.

08:09

3696 км.

2 д. 23 ч. 19 мин.

Куеда

08:34

1 мин.

08:35

3726 км.

2 д. 23 ч. 46 мин.

Янаул

09:10

4 мин.

09:14

3770 км.

3 д. 0 ч. 22 мин.

Сарапул

10:29

2 мин.

10:31

3843 км.

3 д. 1 ч. 41 мин.

Агрыз

11:25

15 мин.

11:40

3890 км.

3 д. 2 ч. 37 мин.

Можга

12:33

2 мин.

12:35

3940 км.

3 д. 3 ч. 45 мин.

Кизнер

13:17

2 мин.

13:19

3986 км.

3 д. 4 ч. 29 мин.

Вятские Поляны

13:57

2 мин.

13:59

4016 км.

3 д. 5 ч. 9 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

16:18

21 мин.

16:39

4144 км.

3 д. 7 ч. 30 мин.

Зеленый Дол

17:33

1 мин.

17:34

4176 км.

3 д. 8 ч. 45 мин.

Канаш

19:24

14 мин.

19:38

4253 км.

3 д. 10 ч. 36 мин.

Вурнары

20:11

2 мин.

20:13

4286 км.

3 д. 11 ч. 23 мин.

Шумерля

20:41

2 мин.

20:43

4319 км.

3 д. 11 ч. 53 мин.

Пильна

21:09

2 мин.

21:11

4350 км.

3 д. 12 ч. 21 мин.

Сергач

21:36

3 мин.

21:39

4376 км.

3 д. 12 ч. 48 мин.

Бобыльская

22:45

2 мин.

22:47

4456 км.

3 д. 13 ч. 57 мин.

Арзамас 2

23:13

2 мин.

23:15

4481 км.

3 д. 14 ч. 25 мин.

Навашино

00:36

3 мин.

00:39

4586 км.

3 д. 15 ч. 48 мин.

Муром 1

00:57

2 мин.

00:59

4597 км.

3 д. 16 ч. 9 мин.

Москва Казанская
Казанский Вокзал

05:30

4871 км.

3 д. 20 ч. 42 мин.

Информация о поезде 081И

Планируете поездку по маршруту Улан-Удэ — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 081И. Этот поезд отправляется со станции Улан-Удэ в 08:48 и прибывает на конечную станцию Москва в 06:45. Вся дорога занимает 1 д. 12 ч. 55 мин., а суммарное время стоянок составляет - 18 ч. 28 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 081И

Количество остановок поезда:

131 станция

Самая длинная остановка:

163 мин. – станция Тайшет

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 9

  1. равиль

    Ехать далеко и скажу что в поезде чисто и аккуратно. Была проблема с окном, ее решили уже через два часа. Всякое бывает, но главное что проблема решена. Проводницу почти не видел, но считаю что на справилась со своими обязанностями.

  2. Катерина

    Чистый поезд. В купе мне понравилось: полки комфортные, спать удобно. Постельное белье и другие принадлежности для сна в отличном состоянии. Без прорех, пятен и дырок. Понравилось питание, которое взяла. Вкусно и разнообразно!

  3. Диана Маркина

    В вагоне тепло и чисто, но не душно. Во время поездки не возникало неприятных ситуаций. Если что-то было нужно, то проводники быстро реагировали и помогали. Понравилось, как они поддерживают чистоту. Весь путь что-то протирали и мыли. Молодцы!

  4. Милана

    Поездка прошла хорошо. Вагон попался ухоженный и не сильно старый. Но не очень понравилось, что нельзя было оплатить картой. Принимали только наличные. Я уже почти везде картой оплачиваю, предпочитаю наличные даже не носить с собой.

  5. Прохор Иванович

    Прекрасный поезд. Чистое постельное белье с приятным запахом, чистый туалет с бумагой и полотенцами, рабочие розетки, приветливые проводницы. Ехали и кайфовал!!! Спасибо девочкам за хорошую работу!

  6. Светлана

  7. Малиновский

    Нормальный поезд. Доехал хорошо

  8. Даша

    2 раза на протяжении всей дороги в туалете заканчивалась туалетная бумага и пока я не сказала проводнику, чтобы она ее туда занесла, видимо так бы без бумаги и ехали. На мой взгляд это показатель низкого профессионализма работников.

  9. Валентин Писарчук

    Не скажу, что все было безупречно. Но поездка прошла на 8 из 10. Проводницы очень понравились. Чувствовалась забота и желание сделать все для комфорта пассажиров. Это очень подкупает.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
