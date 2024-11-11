Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 081И Улан-Удэ — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 081И Улан-Удэ — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Улан-Удэ — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Улан-Удэ
08:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Таловка
09:43
09:44
42 км.
0 ч. 55 мин.
Селенга
10:01
10:02
62 км.
1 ч. 13 мин.
Тимлюй
10:21
10:22
79 км.
1 ч. 33 мин.
Мысовая
11:19
11:21
139 км.
2 ч. 31 мин.
Выдрино
12:49
12:51
228 км.
4 ч. 1 мин.
Байкальск
13:21
13:23
257 км.
4 ч. 33 мин.
Слюдянка 1
14:09
14:11
295 км.
5 ч. 21 мин.
Гончарово
16:30
16:31
360 км.
7 ч. 42 мин.
Иркутск
Пассажирский
16:53
17:40
373 км.
8 ч. 5 мин.
Иркутск
Сортировочный
17:52
17:54
379 км.
9 ч. 4 мин.
Ангарск
18:29
18:34
410 км.
9 ч. 41 мин.
Усолье-Сибирское
18:59
19:02
436 км.
10 ч. 11 мин.
Черемхово
19:54
19:56
496 км.
11 ч. 6 мин.
Кутулик
20:25
20:27
528 км.
11 ч. 37 мин.
Залари
20:55
20:57
556 км.
12 ч. 7 мин.
Тыреть
21:16
21:18
574 км.
12 ч. 28 мин.
Зима
21:51
22:18
606 км.
13 ч. 3 мин.
Куйтун
23:19
23:21
663 км.
14 ч. 31 мин.
Тулун
00:28
00:30
732 км.
15 ч. 40 мин.
Нижнеудинск
02:14
02:27
834 км.
17 ч. 26 мин.
Алзамай
04:02
04:04
910 км.
19 ч. 14 мин.
Тайшет
05:31
05:34
969 км.
20 ч. 43 мин.
Решоты
06:34
06:36
1023 км.
21 ч. 46 мин.
Ингашская
07:15
07:16
1066 км.
22 ч. 27 мин.
Иланская
07:43
08:00
1093 км.
22 ч. 55 мин.
Канск-Енисейский
08:28
08:32
1116 км.
23 ч. 40 мин.
Заозерная
09:40
09:43
1183 км.
1 д. 0 ч. 52 мин.
Уяр
10:17
10:19
1211 км.
1 д. 1 ч. 29 мин.
Красноярск
Пассажирский
12:20
13:40
1307 км.
1 д. 3 ч. 32 мин.
Ачинск 1
16:30
16:35
1453 км.
1 д. 7 ч. 42 мин.
Боготол
17:36
17:38
1514 км.
1 д. 8 ч. 48 мин.
Мариинск
19:27
19:54
1624 км.
1 д. 10 ч. 39 мин.
Анжерская
21:33
21:35
1729 км.
1 д. 12 ч. 45 мин.
Тайга
22:03
22:06
1755 км.
1 д. 13 ч. 15 мин.
Юрга 1
23:09
23:11
1817 км.
1 д. 14 ч. 21 мин.
Новосибирск
Главный
01:28
02:18
1961 км.
1 д. 16 ч. 40 мин.
Чулымская
04:03
04:05
2083 км.
1 д. 19 ч. 15 мин.
Каргат
04:38
04:40
2128 км.
1 д. 19 ч. 50 мин.
Убинская
05:11
05:13
2169 км.
1 д. 20 ч. 23 мин.
Барабинск
06:22
06:52
2252 км.
1 д. 21 ч. 34 мин.
Озеро-Карачинское
07:58
08:03
2340 км.
1 д. 23 ч. 10 мин.
Чаны
08:19
08:21
2352 км.
1 д. 23 ч. 31 мин.
Татарская
08:58
09:00
2403 км.
2 д. 0 ч. 10 мин.
Калачинская
10:00
10:02
2492 км.
2 д. 1 ч. 12 мин.
Омск
Пассажирский
11:00
11:38
2568 км.
2 д. 2 ч. 12 мин.
Тюмень
18:51
19:10
3114 км.
2 д. 10 ч. 3 мин.
Юшала
20:11
20:13
3190 км.
2 д. 11 ч. 23 мин.
Талица
20:46
20:48
3221 км.
2 д. 11 ч. 58 мин.
Камышлов
21:45
21:47
3287 км.
2 д. 12 ч. 57 мин.
Еланский
22:04
22:06
3301 км.
2 д. 13 ч. 16 мин.
Богданович
22:30
22:32
3327 км.
2 д. 13 ч. 42 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:04
01:16
3415 км.
2 д. 15 ч. 16 мин.
Ревда
02:15
02:17
3456 км.
2 д. 17 ч. 27 мин.
Дружинино
03:01
04:06
3480 км.
2 д. 18 ч. 13 мин.
Бисертский Завод
04:44
04:45
3508 км.
2 д. 19 ч. 56 мин.
Красноуфимск
06:00
06:02
3592 км.
2 д. 21 ч. 12 мин.
Чад
07:03
07:04
3627 км.
2 д. 22 ч. 15 мин.
Чернушка
08:07
08:09
3696 км.
2 д. 23 ч. 19 мин.
Куеда
08:34
08:35
3726 км.
2 д. 23 ч. 46 мин.
Янаул
09:10
09:14
3770 км.
3 д. 0 ч. 22 мин.
Сарапул
10:29
10:31
3843 км.
3 д. 1 ч. 41 мин.
Агрыз
11:25
11:40
3890 км.
3 д. 2 ч. 37 мин.
Можга
12:33
12:35
3940 км.
3 д. 3 ч. 45 мин.
Кизнер
13:17
13:19
3986 км.
3 д. 4 ч. 29 мин.
Вятские Поляны
13:57
13:59
4016 км.
3 д. 5 ч. 9 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:18
16:39
4144 км.
3 д. 7 ч. 30 мин.
Зеленый Дол
17:33
17:34
4176 км.
3 д. 8 ч. 45 мин.
Канаш
19:24
19:38
4253 км.
3 д. 10 ч. 36 мин.
Вурнары
20:11
20:13
4286 км.
3 д. 11 ч. 23 мин.
Шумерля
20:41
20:43
4319 км.
3 д. 11 ч. 53 мин.
Пильна
21:09
21:11
4350 км.
3 д. 12 ч. 21 мин.
Сергач
21:36
21:39
4376 км.
3 д. 12 ч. 48 мин.
Бобыльская
22:45
22:47
4456 км.
3 д. 13 ч. 57 мин.
Арзамас 2
23:13
23:15
4481 км.
3 д. 14 ч. 25 мин.
Навашино
00:36
00:39
4586 км.
3 д. 15 ч. 48 мин.
Муром 1
00:57
00:59
4597 км.
3 д. 16 ч. 9 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:30
4871 км.
3 д. 20 ч. 42 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Ехать далеко и скажу что в поезде чисто и аккуратно. Была проблема с окном, ее решили уже через два часа. Всякое бывает, но главное что проблема решена. Проводницу почти не видел, но считаю что на справилась со своими обязанностями.
Чистый поезд. В купе мне понравилось: полки комфортные, спать удобно. Постельное белье и другие принадлежности для сна в отличном состоянии. Без прорех, пятен и дырок. Понравилось питание, которое взяла. Вкусно и разнообразно!
В вагоне тепло и чисто, но не душно. Во время поездки не возникало неприятных ситуаций. Если что-то было нужно, то проводники быстро реагировали и помогали. Понравилось, как они поддерживают чистоту. Весь путь что-то протирали и мыли. Молодцы!
Поездка прошла хорошо. Вагон попался ухоженный и не сильно старый. Но не очень понравилось, что нельзя было оплатить картой. Принимали только наличные. Я уже почти везде картой оплачиваю, предпочитаю наличные даже не носить с собой.
Прекрасный поезд. Чистое постельное белье с приятным запахом, чистый туалет с бумагой и полотенцами, рабочие розетки, приветливые проводницы. Ехали и кайфовал!!! Спасибо девочкам за хорошую работу!
Нормальный поезд. Доехал хорошо
2 раза на протяжении всей дороги в туалете заканчивалась туалетная бумага и пока я не сказала проводнику, чтобы она ее туда занесла, видимо так бы без бумаги и ехали. На мой взгляд это показатель низкого профессионализма работников.
Не скажу, что все было безупречно. Но поездка прошла на 8 из 10. Проводницы очень понравились. Чувствовалась забота и желание сделать все для комфорта пассажиров. Это очень подкупает.