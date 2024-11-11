Маршрут следования поезда 005Щ Улан-Батор (Монголия) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Улан-Батор (Монголия) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Улан-Батор
10:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзун-Хара
12:59
13:14
113 км.
2 ч. 37 мин.
Дархан
14:54
15:19
188 км.
4 ч. 32 мин.
Сухэ-Батор
16:56
18:29
273 км.
6 ч. 34 мин.
Наушки
19:14
21:04
291 км.
8 ч. 52 мин.
Улан-Удэ
01:30
02:10
482 км.
15 ч. 8 мин.
Слюдянка 1
07:27
07:31
748 км.
21 ч. 5 мин.
Иркутск
Пассажирский
09:55
10:40
826 км.
23 ч. 33 мин.
Зима
14:38
15:05
1060 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Нижнеудинск
18:38
18:51
1283 км.
1 д. 8 ч. 16 мин.
Иланская
23:14
23:31
1521 км.
1 д. 12 ч. 52 мин.
Красноярск
Пассажирский
03:51
04:12
1723 км.
1 д. 17 ч. 29 мин.
Мариинск
10:00
10:27
2039 км.
1 д. 23 ч. 38 мин.
Новосибирск
Главный
15:59
16:17
2370 км.
2 д. 5 ч. 37 мин.
Барабинск
19:21
19:51
2660 км.
2 д. 8 ч. 59 мин.
Омск
Пассажирский
23:16
23:32
2978 км.
2 д. 12 ч. 54 мин.
Тюмень
05:47
06:06
3524 км.
2 д. 19 ч. 25 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:54
11:45
3823 км.
3 д. 0 ч. 32 мин.
Пермь 2
17:34
17:58
4116 км.
3 д. 7 ч. 12 мин.
Балезино
21:45
22:13
4303 км.
3 д. 11 ч. 23 мин.
Глазов
22:42
22:44
4329 км.
3 д. 12 ч. 20 мин.
Зуевка
00:21
00:23
4423 км.
3 д. 13 ч. 59 мин.
Киров
Пассажирский
01:56
02:11
4511 км.
3 д. 15 ч. 34 мин.
Котельнич 1
03:28
03:30
4592 км.
3 д. 17 ч. 6 мин.
Шахунья
05:00
05:02
4716 км.
3 д. 18 ч. 38 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:06
08:23
4936 км.
3 д. 21 ч. 44 мин.
Ковров 1
10:19
10:21
5098 км.
3 д. 23 ч. 57 мин.
Владимир
11:04
11:30
5158 км.
4 д. 0 ч. 42 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
14:08
5334 км.
4 д. 3 ч. 46 мин.
