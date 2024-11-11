Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 058И Красноярск — Иркутск.
Маршрут следования поезда 058И Красноярск — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
13:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Уяр
15:20
15:22
96 км.
2 ч. 10 мин.
Заозерная
15:57
16:01
124 км.
2 ч. 47 мин.
Канск-Енисейский
17:13
17:17
191 км.
4 ч. 3 мин.
Иланская
17:45
18:02
214 км.
4 ч. 35 мин.
Ингашская
18:35
18:37
241 км.
5 ч. 25 мин.
Решоты
19:17
19:18
284 км.
6 ч. 7 мин.
Тайшет
20:23
20:26
338 км.
7 ч. 13 мин.
Алзамай
21:47
21:49
397 км.
8 ч. 37 мин.
Нижнеудинск
23:23
23:36
473 км.
10 ч. 13 мин.
Тулун
01:39
01:42
575 км.
12 ч. 29 мин.
Куйтун
03:03
03:05
644 км.
13 ч. 53 мин.
Зима
04:07
04:29
701 км.
14 ч. 57 мин.
Залари
05:24
05:26
751 км.
16 ч. 14 мин.
Кутулик
05:58
06:00
779 км.
16 ч. 48 мин.
Черемхово
06:32
06:34
811 км.
17 ч. 22 мин.
Усолье-Сибирское
07:31
07:34
871 км.
18 ч. 21 мин.
Ангарск
08:00
08:05
897 км.
18 ч. 50 мин.
Иркутск
Сортировочный
08:43
08:45
928 км.
19 ч. 33 мин.
Иркутск
Пассажирский
08:58
934 км.
19 ч. 48 мин.
